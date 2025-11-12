Стандарт рекламы, продвигающей традиционные ценности, представлен в РСПП
На заседании Комиссии по медиаиндустрии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) 11 ноября представлен разработанный по инициативе медиахолдинга МАЕР Стандарт рекламы с традиционно-ценностным содержанием. Также было предложено создать саморегулируемую организацию, которая займется разработкой конкретных рекомендаций для рекламодателей и мониторингом применения Стандарта.
Идея о разработке такого Стандарта была одобрена главой государства на форуме «Сильные идеи для нового времени» в 2024 году. Над его созданием в течение года работали РСПП, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) и другие профильные организации.
«Разработанный документ принят, поручение Президента исполнено. Стандарт определяет порядок интеграции в рекламу образов и информации, отражающих традиционные российские духовно-нравственные ценности, включая крепкую семью, служение Отечеству, созидательный труд, патриотизм, гражданственность, единство народов России и другие. Документ носит рекомендательный характер и будет применяться на добровольной основе рекламодателями, желающими ассоциировать свою продукцию с традиционными российскими духовно-нравственными ценностями», – отметил сопредседатель Комиссии РСПП по медиаиндустрии и предпринимательству в информационной сфере, владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.
«Рекомендательный набор мер, который бы провоцировал в хорошем смысле этого слова рекламодателей на продвижение традиционных ценностей, был бы очень полезен. Рабочая группа под руководством депутата Госдумы Марины Ким занимается этим вопросом. Я думаю, что в течение какого-то обозримого срока – трех месяцев или полугода – лучшие практики могут быть обобщены и составлена какая-то универсальная “библия случаев”, как говорят в программировании. Мы эту тему постараемся сделать максимально прозрачной для того, чтобы все участники рынка могли присоединиться к обсуждению. Хорошим результатом стало бы то, чтобы этот Стандарт добровольно применялся участниками рекламной индустрии», – заявил председатель Комиссии РСПП по медиаиндустрии и предпринимательству в информационной сфере, генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский.
На разработку Стандарта ушел год, документ прошел все этапы согласования с ФАС России, Минцифры России, Минкультуры России. Как отметила первый зампред Комитета Государственной Думы ФС РФ по информационной политике, телеведущая и журналист Марина Ким, отрасль оценила, насколько проработан документ. Ким предложила сосредоточиться на разработке конкретной методологии по продвижению всех ценностей, прописанных в Указе Президента РФ.
«Сейчас все в отрасли убеждены, что на этом этапе мы хотели бы продолжать большую консолидированную дискуссию об этих ценностях, и начать нужно с методологии. В рамках нашей думской экспертной группы мы взяли на себя ответственность и распределили роли по ценностным направлениям. В Указе Президента № 809 прописаны 17 ценностей. Сейчас мы готовы взять на себя ценность “крепкая семья” и запустить пилотный проект – разработать методологию: какие категории, метрики, соответствие ценностям и мн.др. Таким образом, представим конкретные наработки, отрасль внесет свои коррективы», – предложила Марина Ким. Также она добавила, что представители профильных премий готовы поддержать идею Стандарта и учредить специальные номинации для рекламодателей, продвигающих традиционные ценности.
Применение Стандарта предполагается поощрять нефинансовыми мерами стимулирования, в том числе конкурсами и премиями, проводимыми деловыми объединениями и корпоративными структурами.
Константин Майор поблагодарил всех, кто участвовал в работе по созданию Стандарта рекламы, отметив, что была проведена большая кропотливая работа. В разработке «Стандарта рекламы с традиционно-ценностным содержанием» участвовали Агентство стратегических инициатив, Российский союз промышленников и предпринимателей, АНО «Национальные приоритеты», Торгово-промышленная палата РФ, Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Ассоциация Коммуникационных Агентств России в 2025 году.
«Сегодня мы выходим на этап внедрения документа, и довольно остро стоит вопрос об операторе Стандарта – институте, который займется разработкой конкретных рекомендаций для рекламодателей и мониторингом применения Стандарта. Мы предложили рассмотреть вопрос создания такой саморегулируемой организации для российского рекламного рынка. Это будет способствовать его консолидации, повышению прозрачности и добросовестности рекламной деятельности. От имени РСПП будут направлены письма ведущим игрокам рекламного рынка с предложением создать такой институт», – подчеркнул Константин Майор.
16+