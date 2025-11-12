Стандарт рекламы, продвигающей традиционные ценности, представлен в РСПП

«Рекомендательный набор мер, который бы провоцировал в хорошем смысле этого слова рекламодателей на продвижение традиционных ценностей, был бы очень полезен. Рабочая группа под руководством депутата Госдумы Марины Ким занимается этим вопросом. Я думаю, что в течение какого-то обозримого срока – трех месяцев или полугода – лучшие практики могут быть обобщены и составлена какая-то универсальная “библия случаев”, как говорят в программировании. Мы эту тему постараемся сделать максимально прозрачной для того, чтобы все участники рынка могли присоединиться к обсуждению. Хорошим результатом стало бы то, чтобы этот Стандарт добровольно применялся участниками рекламной индустрии», – заявил председатель Комиссии РСПП по медиаиндустрии и предпринимательству в информационной сфере, генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский.