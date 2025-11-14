Россияне стали больше думать о качестве воды и устанавливать системы фильтрации

В «Экодар» также напомнили, что в зависимости от источника водоснабжения и конкретных проблем, современный фильтр для воды может представлять собой как компактную систему для установки под мойку, так и комплексное оборудование для всего дома или производства. Поэтому критично важно, чтобы фильтры подбирались и устанавливались опытными специалистами и на основании лабораторных исследований.