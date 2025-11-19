Лидер всегда один! «Европейская медиагруппа» подтвердила статус флагмана российской радиоиндустрии
«Европейская медиагруппа» более 15 лет уверенно занимает позицию лидера российской радиоиндустрии*. Согласно опубликованным в ноябре 2025 года данным рейтингов компании Mediascope, каждый день форматы ЕМГ выбирают 17,3 млн слушателей. Еженедельная аудитория холдинга — 35 млн человек, что превышает половину населения крупных городов России в возрасте 12+. Доля рынка холдинга по аудитории — 22,4%**.
«Большая тройка» ЕМГ — «Европа Плюс», «Дорожное радио» и «Ретро FM» — традиционно вошла в топ-5 отечественных радиостанций по всем ключевым медиапоказателям**.
«Дорожное радио» возглавляет национальные рейтинги по ежедневной и еженедельной аудитории** и является неоспоримым лидером среди всех станций в Санкт-Петербурге почти 20 лет***. «Дорожное радио» — единственная федеральная музыкальная радиостанция, чьи эфирные программы в каждом регионе адаптированы под локальный формат. Так, сотни тысяч жителей и гостей Северной столицы начинают день вместе с популярным шоу «С утра пораньше» и ведущим Игорем Бих. А 7 декабря в «Ледовом Дворце» Петербурга состоится грандиозный музыкальный праздник — церемония вручения XIII Народной премии «Звёзды Дорожного радио», ставшая неотъемлемой частью новогодней традиции всей России!
Самой узнаваемой радиостанцией и лидером по доле рынка по аудитории в России**, а также в столице**** является «Европа Плюс». Уникальный «Живой Завтрак с Бригадой У» каждый год будит десятки тысяч зрителей в самом большом ночном клубе страны VK Stadium, и всю страну — в национальном эфире. В минувшем сентябре всех участников шоу вновь ждал неиссякаемый запас ароматного кофе, горячего чая, вкусных круассанов и сэндвичей и, конечно, музыки, призов и хорошего настроения. Кроме того, благодаря не имеющему аналогов проекту «Европа Плюс LIVE TOUR» в 2025 году слушатели выиграли путешествие на концерты Teddy Swims, Sabrina Carpenter, Beyonce, Justin Timberlake, Ed Sheeran и Lady Gaga по всему миру. А в декабре радиостанция отправит двух победителей на новогодний гала-ужин с Maroon 5 в Дубае.
По итогам года «Ретро FM» — №1 по доле рынка по аудитории среди музыкальных радиостанций Москвы*****. Ежедневно на «Ретро FM» звучат лучшие песни нескольких десятилетий, а благодаря таким внеэфирным проектам, как «Круиз Ретро FM», радиостанция дарит своим слушателям незабываемые путешествия и фантастические призы. В ноябре на «Ретро FM» стартует новогодняя игра, участвуя в которой сотни радиослушателей по всей стране станут обладателями сказочных подарков! А международный фестиваль «Легенды Ретро FM» — это незабываемое музыкальное путешествие в компании иностранных и российских суперзвёзд.
«Радио 7 на семи холмах» уделяет особое внимание контакту со слушателями. Ведущие обновлённого шоу «Утро на семи холмах» Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова умеют задать правильный тон в самом начале дня, найти место и смеху, и откровенному разговору! А в плейлисте радиостанции в унисон с ритмом мегаполиса звучат культовые мировые хиты.
«Новое Радио» — ультрасовременный медиаформат, объединяющий FM-диапазон и цифровое пространство. Станция выстроила уникальную экостистему взаимодействия со слушателями в социальных сетях, а Telegram-канал станции суперхитов и суперновинок — самый популярный в России и Европе, на него подписаны более 260 000 пользователей. Масштабные проекты радиостанции — самая добрая музыкальная премия «Новое Радио AWARDS», конкурс «Музыкастинг», фестиваль «Новое Радио ДВИЖ» и другие — заслужили любовь публики и признание экспертного сообщества. В октябре утреннее шоу «1+1» громко отметило три года в эфире. На протяжении всего месяца ведущие самого дерзкого шоу Калинин и Райтраун наблюдали за москвичами с 1000 билбордов по всему городу. А фирменный «1+1-мобиль» Tesla Cybertruck можно встретить на улицах мегаполиса.
Уникальный формат STUDIO 21 и неповторимый вайб станции привлекает всё больше слушателей среди поколений Y и Z. Станция продолжает вносить вклад в развитие современной музыкальной индустрии в России, а также поддерживает независимое кино. Гостями эфира STUDIO 21 становятся звёзды мировой сцены. А в сентябре на станции стартовало новое утреннее шоу DROP TOP.
«Калина Красная» успешно работает над продвижением музыки русской души в культурный мейнстрим страны. Станция уделяет большое внимание просветительским проектам и патриотическим общественным инициативам. В октябре программы «Зелёный шум» и «Теория струн» дебютировали в телеэфире, что позволило радиостанции найти новую аудиторию среди миллионов поклонников авторской песни и русского поэтического слова.
Станция с исконно петербургским стилем — «Эльдорадио» — празднует в 2025 году 30-летие. Радиостанция заслужила признание взыскательной аудитории города на Неве и входит в топ-5 рейтинга города на Неве среди музыкальных радиостанций по доле рынка по аудитории***.
Лидирующий радиохолдинг продолжает расширение в digital-пространстве. За апрель-сентябрь 2025 года охват контента станций «Европейской медиагруппы» в социальных медиа вырос на 40%, а количество прослушиваний в диджитал — на 6% по отношению к аналогичному периоду 2024-го. Главными драйверами роста среди форматов ЕМГ являются «Новое Радио», «Европа Плюс», «Дорожное радио» и «Ретро FM». А уникальный Telegram Mini App «РадиоХаб», благодаря которому прямо в социальной сети можно подключиться ко всем радиостанциям холдинга, показывает 100% рост базы пользователей каждый месяц.
Генеральный директор «Европейской медиагруппы» Роман Емельянов «15 лет в качестве локомотива развития индустрии — серьёзный рубеж, но совсем не повод замедляться или останавливаться. Дорога в тысячу ли начинается с первого шага, а день десятков миллионов радиослушателей — с утреннего эфира станций ЕМГ. И все наши форматы делом доказывают, что топовые позиции в рейтингах отражают искреннюю любовь и заслуженное признание слушателей. Наша радиокоманда продолжает движение вперёд!»
