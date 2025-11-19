Лидер всегда один! «Европейская медиагруппа» подтвердила статус флагмана российской радиоиндустрии

Самой узнаваемой радиостанцией и лидером по доле рынка по аудитории в России**, а также в столице**** является «Европа Плюс». Уникальный «Живой Завтрак с Бригадой У» каждый год будит десятки тысяч зрителей в самом большом ночном клубе страны VK Stadium, и всю страну — в национальном эфире. В минувшем сентябре всех участников шоу вновь ждал неиссякаемый запас ароматного кофе, горячего чая, вкусных круассанов и сэндвичей и, конечно, музыки, призов и хорошего настроения. Кроме того, благодаря не имеющему аналогов проекту «Европа Плюс LIVE TOUR» в 2025 году слушатели выиграли путешествие на концерты Teddy Swims, Sabrina Carpenter, Beyonce, Justin Timberlake, Ed Sheeran и Lady Gaga по всему миру. А в декабре радиостанция отправит двух победителей на новогодний гала-ужин с Maroon 5 в Дубае.