Универсальный цвет сумки: какой цвет сумки подойдет к любой одежде и обуви

Многих волнует вопрос, должна ли сумка сочетаться по цвету с обувью? Ответ — не обязательно, но это может стать одним из вариантов создания гармоничного лука. Гораздо важнее, чтобы они совпадали по стилю и «температуре». Например, грубые ботинки вряд ли подружатся с изящным клатчем, даже если они одного цвета. А вот сумка, перекликающаяся по цвету с одним из элементов вашего наряда, например, с поясом, принтом на блузке или даже с оттенком губной помады, будет смотреться очень стильно и продуманно. Это показывает, что вы уделили внимание деталям, а не просто следовали устаревшим правилам.