Удивительное время новогодничанья у каждого своё. Кто-то бежит от привычной предпраздничной суеты, смело меняя декорации. А кто-то ищет домашнего уюта, чтобы прочувствовать магию волшебства, когда под мерцание гирлянд и запах елки рождается ожидание чуда и будущее теплое воспоминание. А как будете новогодничать вы? Какие секретные чудеса готовите, какие желания загадываете, зажигая огни на елке?