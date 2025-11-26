Газета
Главная / Опрос /

Опрос. Время чудес

Большое исследование новогодних традиций

Удивительное время новогодничанья у каждого своё. Кто-то бежит от привычной предпраздничной суеты, смело меняя декорации. А кто-то ищет домашнего уюта, чтобы прочувствовать магию волшебства, когда под мерцание гирлянд и запах елки рождается ожидание чуда и будущее теплое воспоминание. А как будете новогодничать вы? Какие секретные чудеса готовите, какие желания загадываете, зажигая огни на елке?

Станьте частью исследования ВТБ и «Ведомостей»: поделитесь своими традициями, – а мы соберем из них большую мозаику новогоднего настроения и покажем, как празднует вся страна.

А если ищете идеи для того, чтобы создать сказочный мир прямо у вас дома, – вдохновение смело можно поискать в новогоднем проекте от ВТБ.

Вопрос 1 из 13

Начнем с основы: где будете встречать Новый год?

