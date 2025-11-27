Победитель премии «Открыто для всех» получил 5 млн рублей на продвижение
Объявлены победители премии «Открыто для всех», организованной Агентством стратегических инициатив (АСИ). Торжественная церемония награждения состоялась 25 ноября в Москве.
Лауреаты премии разрабатывают лучшие инклюзивные решения и вносят значительный, системный вклад в развитие общества равных возможностей: меняют отношение к людям с инвалидностью, адаптируют товары и услуги, создают рабочие места для кандидатов с особенностями здоровья, развивают доступный туризм и многое другое.
«Когда ты что-то делаешь по регламенту, по инструкции, по обязанности, это люди встречают как должное. Когда это делает человек, от которого ты этого не ждешь, это вызывает восторг. И мне кажется, сегодня у нас на сцену выйдут именно такие люди, которые могли бы ничего и не делать, но у них душа просит, и они таким образом приносят счастье окружающим», – отметил начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам, председатель Организационного комитета проекта «Открыто для всех» Сергей Новиков в начале церемонии.
Также к присутствующим обратилась генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.
«Я хочу сказать вам огромное спасибо за тот старт, который вы дали, и ту поддержку, которую вы этому проекту даете ежедневно. И хочу поблагодарить всех здесь присутствующих и тех, кто сегодня не в этом зале, но в наших регионах, в наших городах, в наших населенных пунктах ежедневно что-то делают небольшое, большое, громадное для того, чтобы наше общество было обществом равных возможностей», – сказала Чупшева.
Отличительная черта премии 2025 года – особое внимание к бизнесу, который реализовал эффективный проект в сфере развития инклюзии. Коммуникационным партнером премии второй год выступает медиахолдинг МАЕР: информацию о премии на цифровых уличных экранах и медиафасадах увидели более 1,5 млн человек. Владелец и генеральный директор Константин Майор поднялся на сцену, чтобы наградить лауреатов.
«Очень радостно видеть, что социальная повестка стала одним из ключевых направлений государственной политики. Форум и премия “Открыто для всех” объединяют усилия государства, общества и бизнеса в развитии инклюзивной среды. Я счастлив вручить приз в номинации “Инклюзивный образовательный проект” компании, которая адаптировала анимационный проект для глухих и глухонемых детей. Это “СТС Kids” и их анимированный персонаж Артём! МАЕР со своей стороны дарит сертификат на 5 миллионов рублей. Их можно будет потратить на продвижение проекта», – объявил со сцены владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.
Телеканал «СТС Kids» получил премию за проект «Анимированный персонаж Артём». Артём – это первый детский анимированный персонаж в России, переводящий познавательный контент на русский жестовый язык (РЖЯ). На данный момент в России, по разным оценкам, проживает около 13 млн человек с особенностями слуха, включая детей. В стране насчитывается более 160 специализированных школ для глухих и слабослышащих детей. Однако специалисты сталкиваются с недостатком познавательных кино- и видеоматериалов, адаптированных для таких детей. Теперь анимированный переводчик поможет глухим и слабослышащим зрителям подтянуть математику, повторить грамматику, полюбить историю, изучить окружающий мир.
Также в номинации «Инклюзивный образовательный проект» победил проект «Кинопоиска» «Общий план». В его рамках прошли образовательный интенсив и съемки шести короткометражных фильмов с участием актёров с инвалидностью. Это позволило познакомить сценаристов, режиссёров и продюсеров с новыми талантами.
Также победителями премии стали ПАО «Банк ПСБ», Центральный банк России, «Яндекс», VK, ЦИАН, Smartavia, «Магнит» и другие компании.
Церемония вручения премии состоялась в рамках первого Всероссийского инклюзивного Форума, который, в свою очередь, проходит во время Всероссийской недели «Открыто для всех». Она стартовала по всей стране 24 ноября, в течение недели пройдет более 600 мероприятий по всей России.