Победитель премии «Открыто для всех» получил 5 млн рублей на продвижение

«Когда ты что-то делаешь по регламенту, по инструкции, по обязанности, это люди встречают как должное. Когда это делает человек, от которого ты этого не ждешь, это вызывает восторг. И мне кажется, сегодня у нас на сцену выйдут именно такие люди, которые могли бы ничего и не делать, но у них душа просит, и они таким образом приносят счастье окружающим», – отметил начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам, председатель Организационного комитета проекта «Открыто для всех» Сергей Новиков в начале церемонии.