Города и пригороды для жизни: как меняются запросы покупателей жилья в условиях новой реальности

В последние годы российские мегаполисы все активнее влияют на пригородные территории, превращая некогда отдаленные окраины в новые точки роста. Интенсивная городская экспансия стимулирует застройку пригородных кварталов, где складываются не только жилые комплексы, но и полноценные микрорайоны с собственной инфраструктурой. Крупные девелоперы видят в пригороде перспективу: здесь дешевле земля, нет плотной исторической застройки и сохраняется высокий спрос на доступное жилье. Такой подход превращает пригороды из пассивных «спальных» зон в динамичные территории с собственными экономическими и социальными стимулами.