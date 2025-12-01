«Бриллиантовая бабочка» взлетела: названы первые победители Евразийской кинопремии
Первая церемония вручения Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка» прошла в Москве. Объявлены победители в 12 номинациях. Авторы лучших работ получили бриллиантовые призы – во время церемонии и вплоть до выезда из России их охраняют сотрудники Росгвардии. Медиахолдинг МАЕР выступил в роли коммуникационного партнера «Бриллиантовой бабочки».
Президент Российской Федерации Владимир Путин направил приветственное слово всем участникам Премии.
«Всех вас объединяет искренняя любовь к избранному делу, приверженность высоким гуманистическим идеалам, непреходящим духовно-нравственным ценностям, уважение к истории и самобытной культуре народов наших стран. И конечно, глубокое понимание уникальной роли кино в жизни людей, формировании их мировоззрения, в воспитании подрастающего поколения», – отметил в своем обращении Владимир Путин.
В лонг-лист вошли 34 фильма, отражающие богатство культурного и художественного наследия Евразии. В конкурсе приняли участие фильмы из России, Китая, Турции, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Сербии, Узбекистана, Венесуэлы, Кубы, Сенегала, ЮАР, Пакистана, Беларуси, Индонезии, Вьетнама, Ирана и других стран, разделяющих общие духовные и культурные традиции.
Глава Союза кинематографистов России, режиссер, вдохновитель и главный идеолог первой Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка» Никита Михалков вышел на сцену, чтобы вручить ключевые награды – «За вклад в мировой кинематограф» и «Лучший фильм».
«Когда кино для кинематографиста является работой, это прекрасно и хорошо. Но только когда кино – это жизнь, оно становится искусством и настоящим посланием. Вклад в кинематограф измеряется по-разному. Кто-то измеряет его бокс-офисом, кто-то – премиями, а кто-то – силой таланта, усердием и абсолютной верностью своему делу», – отметил глава Союза кинематографистов России Никита Михалков.
Несмотря на приверженность общим ценностям, каждая представленная картина подчеркивает уникальность национального кинематографа и раскрывает темы, важные для стран Евразийского пространства — от культурного наследия до ценностей семьи, человечности и созидания.
Главная «Бриллиантовая бабочка» и финансовый приз в виде 10-каратного инвестиционного бриллианта, оцениваемого в 1 миллион долларов, улетела в Китай за фильм «Против течения» режиссера Сюй Чжэн.
Медиахолдинг МАЕР выступил коммуникационным партнером премии. До церемонии была развернута масштабная анонсирующая кампания, а после на медиафасадах и цифровых экранах по всей России показали победителя в главной номинации.
«Премия “Бриллиантовая бабочка” – это не просто награда, а пространство, где объединяются страны и культуры ради честного и живого кино. Победителя в номинации “Лучший фильм” узнает вся страна, мы покажем его на медиафасадах и цифровых экранах по всей России. Если бабочка символизирует перемены, то пусть эта премия станет переменой в сердцах зрителей. А МАЕР будет рядом, чтобы эти истории летели дальше и громче», – поделился владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор. В общей сложности информацию о премии и ее победителе на цифровых экранах увидели 3 миллиона человек.
Учредить премию предложил председатель Союза кинематографистов Никита Михалков еще в 2022 году. В 2025 на Московском международном кинофестивале он объявил о создании «Бриллиантовой бабочки».