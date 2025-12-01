«Бриллиантовая бабочка» взлетела: названы первые победители Евразийской кинопремии

«Премия “Бриллиантовая бабочка” – это не просто награда, а пространство, где объединяются страны и культуры ради честного и живого кино. Победителя в номинации “Лучший фильм” узнает вся страна, мы покажем его на медиафасадах и цифровых экранах по всей России. Если бабочка символизирует перемены, то пусть эта премия станет переменой в сердцах зрителей. А МАЕР будет рядом, чтобы эти истории летели дальше и громче», – поделился владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор. В общей сложности информацию о премии и ее победителе на цифровых экранах увидели 3 миллиона человек.