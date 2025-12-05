«Сбер» и «Кофемания» заключили соглашение о стратегическом партнёрстве

«Сбер» и «Кофемания» заключили соглашение о стратегическом партнёрствеВ рамках сотрудничества компании займутся развитием клиентского опыта в гостеприимстве и банкинге
«Сбер» и рестораны «Кофемания» объявили о стратегическом партнёрстве. Новое соглашение укрепляет сотрудничество сторон, объединяя экспертизу «Сбера» в области искусственного интеллекта с опытом «Кофемании» в сфере высокого сервиса и гостеприимства.
Партнёрство направлено на усовершенствование стандартов премиального обслуживания, среди которых: развитие ИИ-решений, совместные продукты, обмен компетенциями в области сервиса, запуск программ, подчеркивающих внимание к клиенту, его времени и комфорту.
Первым шагом стало продление особого статуса «Завсегдатай Кофемании × СберПервый»: он продолжит действовать для клиентов «СберПервого» и Sber Private Banking в 2026 г. Об этом «Ведомостям» рассказали в пресс-службе «Сбера».
Статус «Завсегдатай» приносит обладателям – клиентам «СберПервого» и Sber Private Banking – 15% баллами в программе лояльности «Кофемании» от суммы каждого оплаченного счёта.
Кроме того, премиальные клиенты, подключившие кешбэк в категории «Кафе и рестораны» и оплачивающие заказы картой «Сбера», могут дополнительно получать до 10% бонусами «Спасибо» от банка.
С девятого декабря для клиентов «СберПервого» и Sber Private Banking стартует акция: они смогут выиграть билеты на балет «Щелкунчик» в Большом театре, для многих ставший прочной ассоциацией с новогодними и рождественскими праздниками. Для участия достаточно заказать любой десерт из новогодней коллекции «Кофемании» и оплатить его личной картой «Сбера».
А в следующем году премиальных клиентов ждут эксклюзивные предложения: закрытые мероприятия, персонализированные программы и активности – в том числе позволяющие перенять опыт компаний, – а также специальные предложения в «Кофемании» не только в России, но и в новом ресторане в Дубае.
Ключевым направлением стратегического партнерства также станет интеграция ИИ-помощника «ГигаЧат» в цифровые продукты и бизнес-процессы «Кофемании». Это позволит вывести персонализацию услуг на принципиально новый уровень.
Технологии искусственного интеллекта обеспечат формирование интеллектуальных рекомендаций на основе анализа вкусовых предпочтений гостей и помогут создать новые, уникальные гастрономические впечатления, резюмировали в пресс-службе «Сбера».