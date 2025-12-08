Лучших волонтеров России поздравляет страна

«Не было никаких эффективных средств борьбы с этой болезнью и заразой. Тем не менее люди организовались и начали помогать тем, кто особенно нуждался в помощи и поддержке, не жалея себя. Некоторые из них в этой борьбе за людей отдали свои собственные жизни – они сами ушли из жизни, спасая других. Пример очень яркий, показательный для нашей страны, для всех народов Российской Федерации. У нас у всех это в крови – помощь ближнему, поддержка нуждающимся. И у вас, у ваших друзей, у ваших соратников это очень хорошо получается», – отметил Президент РФ Владимир Путин.