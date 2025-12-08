Лучших волонтеров России поздравляет страна
Россия 5 декабря отмечала День добровольца. Поздравления волонтеров и фотографии лауреатов Премии #МЫВМЕСТЕ разлетелись по всем крупным городам России. Коммуникационным партнером Пятого юбилейного Международного форума добровольцев, который проходит в Москве 2–5 декабря, традиционно выступил медиахолдинг МАЕР.
Президент РФ Владимир Путин напомнил, что движение #МЫВМЕСТЕ возникло 5 лет назад, когда вся наша страна и весь мир боролись с пандемией.
«Не было никаких эффективных средств борьбы с этой болезнью и заразой. Тем не менее люди организовались и начали помогать тем, кто особенно нуждался в помощи и поддержке, не жалея себя. Некоторые из них в этой борьбе за людей отдали свои собственные жизни – они сами ушли из жизни, спасая других. Пример очень яркий, показательный для нашей страны, для всех народов Российской Федерации. У нас у всех это в крови – помощь ближнему, поддержка нуждающимся. И у вас, у ваших друзей, у ваших соратников это очень хорошо получается», – отметил Президент РФ Владимир Путин.
Владимир Путин лично вручил Международную премию «Волонтер года». Эта награда присуждается людям, чьи инициативы и гуманитарная деятельность оказывают значимое влияние на жизнь регионов и сотен тысяч граждан. В 2025 году почетную награду из рук Президента РФ получила Анна Плужникова. Она принимала участие в добровольческой миссии по ликвидации последствий экологической катастрофы в Анапе.
«Это огромная честь для меня получить такую высокую награду. Знаете, когда я поехала в Анапу, я увидела, как много в нашей стране неравнодушных людей – людей, которые не могут остаться в стороне, если сталкиваются с бедой, людей, которые бросили привычную бытовую жизнь и, жертвуя собой, поехали спасать наше невероятной красоты Чёрное море, его обитателей, его берега. [...] И всё то, что мы сделали там, в Анапе, – это всё случилось только благодаря тому, что мы вместе», – рассказала Анна Плужникова.
Поздравления с Днем добровольца и фотографии лауреатов премии этого года медиахолдинг МАЕР показывает на медиафасадах и цифровых экранах на центральных улицах Москвы и российских городов.
«Медиахолдинг МАЕР всегда строился на простом принципе: когда мы выручаем друг друга, мы становимся сильнее. Мы работаем рядом с теми, кто делает большие дела без лишнего шума: с добровольцами, общественными организациями, предпринимателями, командой Добро.рф. Мы поддерживаем организацию вот уже больше 5 лет, а о победителях этого года узнает вся наша аудитория в 58 миллионов человек», – отметил владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.
В рамках форума проходит традиционная акция «Ёлка желаний». Любой – от Президента РФ до простого посетителя – может снять с нее шар и исполнить детскую мечту.
«Проект “Ёлка желаний” показывает, что волшебство реально. Главное, поверить и довериться. Когда люди, даже незнакомые и живущие в разных уголках страны, объединяются и начинают исполнять мечты детей, появляется настоящая уверенность в завтрашнем дне», – поделился председатель Комитета Госдумы ФС РФ по молодёжной политике, руководитель Добро.рф Артём Метелев.
В этом году медиахолдинг МАЕР исполнит сразу три желания. Кристина из Челябинска получит сапборд, Андрей из Салавата (Башкортостан) – бассейн, а Артём из Боброва (Воронежская область) – горный велосипед.
«Уже 7 лет мы участвуем в проекте “Ёлка желаний”, и за это время сотни тысяч детей получили свои подарки. В этом году я исполняю желания трех ребят. Самое важное – быть частью таких инициатив. Это по-настоящему добрый и светлый проект. Мы передаем друг другу своеобразную эстафету в виде этих волшебных шаров, которые помогают осуществлять желания детей, в том числе тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. “Ёлка желаний” позволяет нам с вами стать Дедами Морозами и Снегурочками, которые дарят детям чудо», – отметил владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.
На Пятом Международном форуме #МЫВМЕСТЕ в Национальном центре «Россия» выступили свыше 300 экспертов, в том числе более 20 иностранных. В программу вошли более 70 мероприятий разных форматов: панельные сессии, дискуссии и практикумы, которые объединили представителей власти, бизнеса, НКО и гражданских активистов. В форуме приняли участие тысячи человек из всех регионов России и представители 47 иностранных государств. В этом году на премию #МЫВМЕСТЕ было подано рекордное число заявок – 52 383 из 147 стран. За 5 лет участников стало больше в 2 раза, а география расширилась в 2,5 раза (с 59 до 147 стран). Проектов в международном треке стало в 10 раз больше.
