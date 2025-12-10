«Мы – бессмертный полк»: страна отмечает десятилетие движения

«В 2020-м году мы были тем медиахолдингом, кто вывел “Бессмертный полк онлайн” на уличные экраны крупнейших городов России. И я рад, что к нам присоединилась вся отрасль наружной рекламы в России. Десять лет Бессмертного полка – это десять лет народного единения. Для МАЕР честь быть рядом с движением и делать так, чтобы портреты героев видели миллионы людей по всей стране. Когда ты видишь, как на экранах по всей стране появляются лица героев, понимаешь: мы делаем важное дело. Мы помогаем людям хранить и передавать дальше память о своих предках», – отметил владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.