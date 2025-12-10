«Мы – бессмертный полк»: страна отмечает десятилетие движения
Бессмертный полк России отмечает 10-летие со дня основания. В Музее Победы прошел Всероссийский форум «Память вне времени», приуроченный к десятилетию движения. Приветствие и поздравление участникам, организаторам и гостям форума передал Президент РФ Владимир Путин.
«За прошедшее время ваше движение стало ярким, поистине уникальным явлением в жизни нашей страны и многих других государств, нашло отклик в сердцах миллионов людей и широкую общественную поддержку. Десятки тысяч участников проекта посвящают себя важному, благородному делу, ведут постоянную, системную работу, направленную на сбережение правды об истории Отечества, о подвигах наших отцов, дедов и прадедов, разгромивших нацизм и милитаризм», – подчеркнул Владимир Путин.
В 2015 году представители 61 региона единогласно приняли решение создать новое общественное движение, посвященное сохранению памяти о героях Великой Отечественной войны. Сегодня Бессмертный полк стал по-настоящему всенародным проектом, объединяющим миллионы людей в России и за ее пределами.
«Почти десять лет назад я впервые прошёл в составе “Бессмертного полка”, неся фотографии своих родителей, прошедших всю войну. Тогда я понял: это великое движение – наш ответ тем, кто пытается исказить историю. Пока люди выходят с портретами своих героев, память жива. Мы – Бессмертный полк», – рассказал народный артист России Олег Газманов.
В 2020 году, в период, когда пандемия коронавируса остановила привычные форматы массовых мероприятий, медиахолдинг МАЕР стал одним из первых в России, кто предложил и реализовал новую форму участия в акции «Бессмертный полк» – в онлайн-формате и на больших уличных экранах крупнейших городов страны.
«Когда случился ковид, мы стали искать новые способы сохранить традицию шествия. Так появились онлайн-форматы, виртуальное шествие, “Стена героя”, трансляции на транспорте. И оказалось, что людям это близко: эти форматы дают возможность участвовать в “Бессмертном полку” даже тем, кто 9 мая работает или живет далеко от места проведения шествия. Визуализация на уличных экранах играет огромную роль: когда человек видит портреты героев до праздника, в сам день и после, у него появляется больше возможностей присоединиться», – поделилась сопредседатель Центрального штаба «Бессмертного полка России» Елена Цунаева.
Медиахолдинг МАЕР поддерживает движение, развивает цифровые форматы и помогает миллионам людей участвовать в акции, которая объединяет поколения и сохраняет живую связь с историей страны.
«В 2020-м году мы были тем медиахолдингом, кто вывел “Бессмертный полк онлайн” на уличные экраны крупнейших городов России. И я рад, что к нам присоединилась вся отрасль наружной рекламы в России. Десять лет Бессмертного полка – это десять лет народного единения. Для МАЕР честь быть рядом с движением и делать так, чтобы портреты героев видели миллионы людей по всей стране. Когда ты видишь, как на экранах по всей стране появляются лица героев, понимаешь: мы делаем важное дело. Мы помогаем людям хранить и передавать дальше память о своих предках», – отметил владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.
Форум в Москве собрал порядка 200 человек: представителей движения из России и координаторов из 10 стран мира, которые ежедневно занимаются патриотическим воспитанием и формированием активной гражданской позиции у молодежи.