«Дорожное радио» возглавило рейтинг самых популярных российских радиостанций
Каждый день миллионы россиян включают в авто радио — «Дорожное радио»! Формат подтвердил лидерство на национальном рынке. Согласно актуальным данным исследований компании Mediascope*, «Дорожное радио» — самая популярная радиостанция сразу по нескольким ключевым показателям. Более 7 миллионов слушателей подключаются к эфиру ежедневно, а еженедельная аудитория составляет свыше 19,7 миллионов.
«Дорожное радио» — единственная федеральная радиостанция, чьи программы в каждой точке вещания адаптированы под локальный формат. В местном эфире звучат актуальные новости из жизни региона, дорожная информация и данные о погоде, а гостями шоу становятся популярные в том или ином городе деятели культуры. Персонализированный подход к контенту и акцент на локальную идентичность приносят свои плоды — сегодня национальная сеть «Дорожного радио» насчитывает 400 пунктов установки передатчиков, и география вещания постоянно расширяется. Станция звучит не только в городах, но и на всех основных отечественных дорожных магистралях и автодорогах регионального и местного значения, общая протяжённость которых превышает миллион километров.
По данным Mediascope**, «Дорожное радио» входит в тройку лидеров сразу в 12 мегаполисах. Среди них Волгоград, Воронеж, Новосибирск, Омск, Самара, Тольятти, Челябинск, Уфа и другие крупные города.
На малой родине радиостанции, в Санкт-Петербурге, «Дорожное радио» на вершине популярности более 19 лет. Сотни тысяч жителей и гостей Северной столицы начинают свой день вместе с шоу «С утра пораньше» и его ведущим Игорем Бих. А ежегодная церемония вручения Народной премии «Звёзды Дорожного радио» в «Ледовом Дворце» стала неотъемлемой частью новогодней традиции города на Неве и всей России. 7 декабря всенародно любимые артисты вышли на сцену спортивной арены, чтобы получить заслуженные статуэтки, в тринадцатый раз. В 2025 году свои главные хиты исполнили SHAMAN, Игорь Николаев, Татьяна Буланова, Наташа Королёва, Денис Клявер, Денис Майданов, Ираклий Пирцхалава, Стас Пьеха, Игорь Крутой, Алексей Чумаков и многие другие артисты. Лауреатов престижной премии выбирают сами слушатели, голосуя в еженедельном хит-параде «Звёзды Дорожного радио. Топ-10». Полноправными участниками супершоу стали более 9000 зрителей в зале и свыше 5 миллионов — благодаря прямой видеотрансляции на странице станции в Одноклассниках. В новогоднюю ночь специальную телеверсию церемонии покажет в федеральном эфире Пятый канал.
А в 2026 году концерт «Звёзды Дорожного радио» впервые состоится в столице. 22 марта на площадке «Live Арена» яркое весеннее шоу москвичам подарят Леонид Агутин, Олег Газманов, Лев Лещенко, Дмитрий Маликов, Татьяна Куртукова и другие популярные исполнители.
Яркие внеэфирные события играют большую роль в жизни станции и привлекают к бренду новую лояльную аудиторию. Так, в августе в 2025-го на фестивале славянского искусства «Русское поле» «Дорожное радио» установило рекорд России: гости со всей страны приняли участие в создании уникального арт-объекта — книги в человеческий рост с текстом поэмы Александра Пушкина «Руслан и Людмила». В начале сентября радиостанция поздравила столицу с Днём города. На Поклонной горе состоялся концерт «С днём рождения, Москва!», собравший 140 000 зрителей. А уже 20 сентября вся страна с помощью «Дорожного радио» — официальной радиостанции события — следила за финалом международного конкурса «Интервидение». Масштабные музыкальные праздники радиостанции круглый год проходят по всей стране.
Активно развивается радиостанция и в диджитал-пространстве. За 2025 год количество подписчиков страниц «Дорожного радио» в социальных сетях выросло более, чем на 14%. Средние ежемесячные охваты, в свою очередь, увеличились на 17,8% и составили более 230 миллионов. Ключевой площадкой для взаимодействия с аудиторией являются «Одноклассники». Специальные проекты, проведённые совместно с социальной сетью, стабильно демонстрируют высокие показатели вовлечённости. Кроме того, пользователям соцсетей полюбился новый маскот радиостанции, милый и любознательный воробей Арсений, который участвует в специальных рубриках. Растёт и пользовательская база мобильного приложения «Дорожного радио» — на 16,2% за год. А диджитал-прослушивание эфира за 11 месяцев 2025-го составило более 9,1 миллиарда минут, превысив показатели аналогичного периода в 2024 году на 20%.
Программный директор «Дорожного радио» Кирилл Сорокин: «Уникальная концепция бренда заложена в слогане “Вместе в пути!”. “Дорожное радио” — верный спутник, для которого комфорт слушателя — главный приоритет. Где бы человек ни находился, он получает ощущение домашнего уюта, который создают добрые песни и душевные программы. Это семейный формат, который одинаково близок представителям всех поколений. Миллионы слушателей каждый день дарят нам свою любовь, и мы с радостью отвечаем взаимностью».
Больше подробностей — в эфире «Дорожного радио», на dorognoe.ru и страницах станции в социальных сетях.
*Mediascope, Radio Index — РОССИЯ 100К+, АПРЕЛЬ — СЕНТЯБРЬ 2025 г., Daily Reach, Weekly Reach. Население 12+.
**Mediascope, Radio Index — ГОРОДА (100+), ОКТЯБРЬ 2024 г. — СЕНТЯБРЬ 2025 г., Ранги по Daily Reach, население 12+