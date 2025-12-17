«Дорожное радио» возглавило рейтинг самых популярных российских радиостанций

На малой родине радиостанции, в Санкт-Петербурге, «Дорожное радио» на вершине популярности более 19 лет. Сотни тысяч жителей и гостей Северной столицы начинают свой день вместе с шоу «С утра пораньше» и его ведущим Игорем Бих. А ежегодная церемония вручения Народной премии «Звёзды Дорожного радио» в «Ледовом Дворце» стала неотъемлемой частью новогодней традиции города на Неве и всей России. 7 декабря всенародно любимые артисты вышли на сцену спортивной арены, чтобы получить заслуженные статуэтки, в тринадцатый раз. В 2025 году свои главные хиты исполнили SHAMAN, Игорь Николаев, Татьяна Буланова, Наташа Королёва, Денис Клявер, Денис Майданов, Ираклий Пирцхалава, Стас Пьеха, Игорь Крутой, Алексей Чумаков и многие другие артисты. Лауреатов престижной премии выбирают сами слушатели, голосуя в еженедельном хит-параде «Звёзды Дорожного радио. Топ-10». Полноправными участниками супершоу стали более 9000 зрителей в зале и свыше 5 миллионов — благодаря прямой видеотрансляции на странице станции в Одноклассниках. В новогоднюю ночь специальную телеверсию церемонии покажет в федеральном эфире Пятый канал.