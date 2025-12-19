От идеи до сделки: как венчурный онлайн-хаб SberUnity помогает инноваторам

Основатель финтех-платформы для гастротуризма Wegosty Роман Тян в разговоре с «Ведомостями» рассказывает, что предложение инвестировать пришло буквально через два дня после публикации профиля. И сделка была согласована за пару звонков полностью онлайн. Этот раунд позволил Wegosty перейти от MVP к полноценному продукту, а позже закрыть вторую часть инвестиций с более крупными фондами. При этом Тян отмечает, что для команды не менее ценно то, что SberUnity открывает доступ не только к капиталу, но и к корпорациям, которые могут стать заказчиками. Возможность видеть запросы компаний, понимать, какие задачи они решают, и отправлять отклики на эти запросы «в один клик» он считает одним из самых сильных элементов платформы. По его словам, это меняет логику поиска партнёров: стартап чётко понимает, к кому и зачем идти, и экономит недели ручного поиска.