От идеи до сделки: как венчурный онлайн-хаб SberUnity помогает инноваторам

От идеи до сделки: как венчурный онлайн-хаб SberUnity помогает инноваторамНа венчурной платформе участники рынка могут легко находить партнёров, запускать новые пилоты и привлекать финансирование
Традиционно инвесторы находили перспективные стартапы в 90% случаев через личные знакомства. Для того, чтобы подобрать ценный проект, нужно было иметь доступ в закрытые сообщества, регулярно ходить на конференции и демодни акселераторов, нанимать скаутов.
Но в последние годы, когда многие перешли в онлайн-режим, инвесторы все больше внимания уделяют онлайн-платформам для метчинга, которые позволяют подбирать стартапы в несколько кликов, как на маркетплейсе. Одна из таких платформ – SberUnity – была запущена «Сбером» в 2021 г. как бесплатный инструмент для бизнес-знакомств между технологическими компаниями и теми, кто помогает им расти.
За четыре года она превратилась в один из крупнейших онлайн-хабов на российском венчурном рынке: здесь представлены анкеты свыше 7000 стартапов, более 1400 инвесторов и 240 корпораций. Стартапы здесь могут находить инвесторов и корпоративных заказчиков, инвесторы – знакомиться с проектами и участвовать в синдицированных сделках, корпорации – подбирать инновационные решения для своих задач.
Управляющий директор – руководитель дирекции развития стартап-экосистемы и открытых инноваций «Сбера» Наталья Магидей отмечает в комментарии для «Ведомостей»: «Создавая SberUnity, мы использовали тот же подход, что используют стартапы: customer development, т. е. проводили регулярные интервью с клиентами, чтобы досконально изучить их потребности. В результате платформа, во-первых, помогает объединить игроков рынка инноваций, делая вопрос поиска друг друга проще, во-вторых, позволяет довольно сильно удешевить и автоматизировать этот процесс».
Стартапам – доступ к клиентам и капиталу
Для основателей стартапов SberUnity – это бесплатная возможность быстро интегрироваться на рынок инноваций: заявить о себе инвесторам, откликнуться на запрос корпораций, представить проект на питч-сессии и получить обратную связь от экспертов. В этом году SberUnity представила еще один проект – витрину сервисов экосистемы «Сбера» и партнёров, где стартапы могут подобрать инструменты для развития на эксклюзивных условиях, которые доступны только резидентам платформы (облачная инфраструктура, инструменты для создания продукта, сервисы для маркетинга, продаж и юридической поддержки). Кроме того, стартапы могут получить доступ к самым актуальным ИИ-сервисам на выгодных условиях. Среди них – специальный пакет 34 млн токенов нейросети GigaChat и бесплатный доступ к ИИ-ассистенту разработчика GigaCode. Использование ИИ-инструментов позволяет в несколько раз быстрее создавать и тестировать продукты, обрабатывать большие объемы данных, создавать прорывные решения.
Среди стартапов, активно пользующихся SberUnity, – система мониторинга процессов строительства и монтажа конструкций с использованием цифровых маркеров Bimar. Как сообщил «Ведомостям» её основатель Денис Кузнецов, платформой SberUnity он пользуется уже второй год. «Инвестора удалось найти менее чем за месяц, и особенно важно, что это оказался не просто финансовый игрок, а профессионал с глубокой экспертизой в ИТ. Его участие и полученные инвестиции дали компании заметный мультипликативный эффект. Они были направлены на технологическое развитие продукта и масштабирование продаж на территории России и других стран», – сказал Кузнецов.
Еще один пользователь, сооснователь сервиса для онлайн-бронирования пансионатов и домов престарелых «Долгожитель» Алексей Анико рассказал «Ведомостям», что благодаря SberUnity у него получилось найти бизнес-ангела на стадии pre-seed и привлечь 70 млн руб. в свой бизнес. На текущем этапе благодаря инвесторам «Долгожитель» реализовал два основных продукта: B2C-сервис, при помощи которого пенсионеры и их близкие могут онлайн подбирать и бронировать места в пансионатах, а также B2B-решение, которое позволяет пансионатам и реабилитационным центрам напрямую коммуницировать с клиентами, управлять своими данными, заключать онлайн-договоры и принимать оплаты. По его мнению, онлайн-хаб от «Сбера» удобен тем, что здесь можно найти реальные контакты инвесторов.
Основатель финтех-платформы для гастротуризма Wegosty Роман Тян в разговоре с «Ведомостями» рассказывает, что предложение инвестировать пришло буквально через два дня после публикации профиля. И сделка была согласована за пару звонков полностью онлайн. Этот раунд позволил Wegosty перейти от MVP к полноценному продукту, а позже закрыть вторую часть инвестиций с более крупными фондами. При этом Тян отмечает, что для команды не менее ценно то, что SberUnity открывает доступ не только к капиталу, но и к корпорациям, которые могут стать заказчиками. Возможность видеть запросы компаний, понимать, какие задачи они решают, и отправлять отклики на эти запросы «в один клик» он считает одним из самых сильных элементов платформы. По его словам, это меняет логику поиска партнёров: стартап чётко понимает, к кому и зачем идти, и экономит недели ручного поиска.
Инвесторам – база проверенных стартапов и экономия времени
Инвесторы на SberUnity могут размещать свои запросы на инвестиции, просматривать профили стартапов, видеть раунды, которые собирают стартапы, участвовать в питч-сессиях, а также присоединяться к синдицированным сделкам. Платформа также предоставляет доступ к закрытым клубам инвесторов, где публикуются эксклюзивные сделки, которые не появляются в открытом доступе для других игроков.
«Такие платформы, как SberUnity, позволяют быстро просканировать ту или иную сферу на предмет перспективных компаний», – прокомментировал «Ведомостям» партнер KAMA FLOW Евгений Борисов и добавил, что их фонд также ценит платформу за комфортный механизм поиска таргетов и предоставление информации о сделках в краткой форме.
«Под нашим управлением – пять фондов общим объёмом свыше 15 млрд рублей, но мы планируем только наращивать свой потенциал, поэтому стартапы ищем очень активно», – подчеркнул Борисов и уточнил, что в числе приоритетных отраслей – микроэлектроника, промышленная робототехника, строительные технологии, потребительский сектор.
Важный функционал SberUnity – возможность создавать инвестиционные клубы. Их формируют лид-инвесторы – фонды, бизнес-ангелы и инвестиционные сообщества с подтвержденной экспертизой и хотя бы одной открытой сделкой. Именно они определяют состав участников клуба и те эксклюзивные сделки, к которым будет открыт доступ. Подать заявку на вступление в клуб может любой инвестор, зарегистрированный на SberUnity: присоединившись к лид-инвестору, он может видеть и участвовать в уже отобранных и структурированных сделках, не тратя время на самостоятельный поиск стартапов.
Бизнес-ангел Мартин Кольхаузер сообщил в беседе с «Ведомостями», что в год он и его команда отсматривают от двух до двух с половиной тысяч стартапов на разных площадках. «Мы тщательно отбираем стартапы: нам важно, чтобы была бизнес-модель, указан рынок, чтобы была возможность их довести до следующего раунда и дальше. И то, что, регистрируясь на SberUnity, стартапы заполняют всю эту информацию в одном месте и для того, чтобы опубликовать анкету, уже проходят первичный отсев экспертами, экономит нам время, – пояснил он.
Корпорациям – подбор релевантных решений под запрос
Для корпораций на платформе предусмотрены два механизма взаимодействия со стартапами. Первый – компания может самостоятельно подбирать решения под свою задачу: отфильтровать проекты по десятку параметров (по отрасли, технологии, стадии, географии и пр.), а затем связаться с командами подошедших стартапов для обсуждения пилота. Второй вариант – публикация открытого запроса, на который стартапы направляют свои предложения. После рассмотрения откликов корпорация приглашает команды к дальнейшему диалогу, а участникам, чьи решения не подошли, направляется уведомление об этом.
По словам Магидей, команда готовит обновления, которые сделают работу с платформой еще удобнее.
«Мы видим рост интереса к платформе со стороны стартапов, корпораций и инвесторов, что свидетельствует о восстановлении рынка после затяжного замедления. Платформа развивается в соответствии с запросами игроков, и один из ближайших релизов – возможность использовать ИИ-агента для скаутинга и отбора стартапов для решения запросов инвесторов и корпораций – резидентов SberUnity», – резюмировала она.