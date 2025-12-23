Ассоциация «Ирбис» и МАЕР запустили всероссийскую информационную кампанию «Защитим хранителей гор»
Образовательный марафон в защиту уникальных животных запустили Межрегиональная Ассоциация по изучению и сохранению снежного барса «Ирбис» и медиахолдинг МАЕР. В России снежных барсов осталось всего 87 особей.
Средняя продолжительность жизни снежного барса (ирбиса) в дикой природе составляет 10–13 лет. Охота на них запрещена во всем мире. Ирбисы занесены в Красный список Международного союза охраны природы, Красную книгу России, приложение к Конвенции CITES, запрещающей торговлю исчезающими животными. Но главная опасность по-прежнему исходит от человека.
«Сегодня в России обитает всего 87 снежных барсов – это результат многолетней, кропотливой работы учёных, государства, заповедников и волонтёров. Мы видим положительную динамику, но для устойчивой и генетически здоровой популяции стране необходимо как минимум 300 особей. Сохранение ирбиса – это вопрос безопасности его среды обитания, кормовой базы и минимизации человеческого воздействия. Только системный подход и внимание общества позволят этим уникальным хищникам не исчезнуть», – заявил председатель Попечительского совета Межрегиональной Ассоциации «Центр по изучению и сохранению снежного барса «Ирбис» Али Узденов.
Ирбисов, или снежных барсов, называют хранителями гор из-за их неуловимости. Способность передвигаться по самым крутым скалам и ущельям, где другие животные просто не выживают, дымчато-серый окрас, мягкие лапы, позволяющие бесшумно ступать, острый слух и весьма скрытный характер, делает их встречу с человеком редчайшей удачей. В России снежный барс обитает на Алтае, в Бурятии, Тыве, Красноярском крае.
Сохранение снежного барса – это не только экологическая задача, но и вопрос национальной ответственности, который невозможно решать без объединения усилий государства, экспертов, бизнеса и медиа.
«Снежный барс – это символ силы и хрупкости нашей природы. Именно от нас зависит, останется ли он частью будущего страны. Задача нашего медиахолдинга – вовлечь миллионы россиян в сохранение природного наследия. Сегодня каждый второй взрослый россиянин получает информацию с помощью экосистемы МАЕР. Мы запустили масштабную информационную волну на наших уличных экранах, индор-экранах и в сети СМИ. Россияне увидят информацию о проекте порядка 40 миллионов раз, прочитают десятки материалов в интернете, вместе с детьми смогут принять участие в образовательной викторине», – поделился владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор
Снежного барса уже сегодня можно встретить на улицах крупнейших городов, он появился на 29 огромных медиафасадах и 28 цифровых уличных экранах в ключевых точках Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Сочи, Новосибирска, Владивостока, Красноярска, Екатеринбурга и многих других городов. Шагнет информационная кампания и «внутрь» общественных пространств. Образовательный «марафон» проходит по всей стране в пунктах выдачи заказов, ресторанах и кафе. Цифровая викторина, посвящённая снежному барсу – это отличный способ в интерактивном формате познакомиться с уникальным обитателем гор.
В Москве 22 декабря состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Межрегиональной Ассоциации «Центр по изучению и сохранению снежного барса «Ирбис» и медиахолдингом МАЕР. Задача партнерства – вовлечь миллионы россиян в сохранение культурного наследия.