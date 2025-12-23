Ассоциация «Ирбис» и МАЕР запустили всероссийскую информационную кампанию «Защитим хранителей гор»

«Снежный барс – это символ силы и хрупкости нашей природы. Именно от нас зависит, останется ли он частью будущего страны. Задача нашего медиахолдинга – вовлечь миллионы россиян в сохранение природного наследия. Сегодня каждый второй взрослый россиянин получает информацию с помощью экосистемы МАЕР. Мы запустили масштабную информационную волну на наших уличных экранах, индор-экранах и в сети СМИ. Россияне увидят информацию о проекте порядка 40 миллионов раз, прочитают десятки материалов в интернете, вместе с детьми смогут принять участие в образовательной викторине», – поделился владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор