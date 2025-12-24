МАЕР УДВОИЛ АУДИТОРИЮ ЗА ГОД

МАЕР УДВОИЛ АУДИТОРИЮ ЗА ГОДМедиахолдинг завершил создание Единой цифровой платформы и поставил экономику внимания на поток
Медиахолдинг МАЕР завершил формирование первой в России Единой платформы цифровых коммуникаций, объединившей уличные экраны, indoor*-поверхности, СМИ и онлайн-медиа. По итогам 2025 года аудитория холдинга выросла почти вдвое — с 30 млн до 58 млн человек в месяц, что сопоставимо с охватом около половины взрослого населения страны.
По данным компании, экосистема МАЕР сегодня обеспечивает порядка 12 млрд визуальных контактов в месяц — на 4,1 млрд больше, чем годом ранее. Рост составил 54%, что является одним из наиболее заметных показателей на рынке цифровых коммуникаций.
В холдинге подчеркивают, что ключевым результатом трансформации стало не столько расширение рекламного инвентаря, сколько переход к новой модели взаимодействия с аудиторией.
«2025 год стал для нас точкой трансформации. Мы вышли за рамки цифровой наружной рекламы и построили новое медиа. Сегодня МАЕР — это экосистема, которая позволяет работать с большой аудиторией на языке визуальных смыслов — говорить о важных экономических, социальных и технологических процессах, формирующих повестку страны», — говорит владелец и генеральный директор медиахолдинга Константин Майор.
По его словам, объединение десятков тысяч цифровых поверхностей в крупнейших городах, экранов в коммерческих и общественных пространствах в 85 регионах, а также собственных СМИ и онлайн-медиа позволило сформировать устойчивую среду доверия и вовлеченности. В ней коммерческие сообщения сосуществуют с новостным и социально значимым контентом, а также с навигацией в потоке общественных и экономических событий.
Визуализация как инфраструктура развития
В МАЕР отмечают, что рост роли визуальных коммуникаций связан с изменением способов восприятия информации. В условиях высокой новостной плотности и ускорения социальных и технологических процессов визуализация становится инструментом не только маркетинга, но и общественного диалога.
Современные вызовы — от научных разработок и цифровой трансформации до социальных изменений — требуют наглядного и понятного языка. Визуальные медиа позволяют сделать сложные процессы видимыми и осмысленными для широкой аудитории, снижая разрыв между профессиональными сообществами и обществом в целом.
Экономика внимания
В МАЕР подчеркивают, что развитие экосистемы связано с прагматичной задачей — повышением эффективности коммуникаций в городской среде. Компания исходит из того, что внимание аудитории невозможно купить напрямую. Его можно только заработать. Для этого поток контента на экранах должен быть интересным для зрителя.
Новости, качественный видеоконтент и социально значимая информация формируют у аудитории устойчивую привычку смотреть на экран. В этой среде коммерческие сообщения воспринимаются естественно и работают эффективнее.
В холдинге считают, что такой подход позволяет уйти от агрессивной рекламы и выстроить более устойчивые и долгосрочные отношения с аудиторией, что в конечном итоге повышает ценность платформы для рекламодателей.
Инвестиции в технологии вместо диверсификации
«Мы не скупаем непрофильные активы и не зарабатываем на разовых сделках. Основная часть прибыли реинвестируется в технологии, которые помогают развиваться нашим клиентам и рынку в целом», — отмечает Константин Майор.
С начала года МАЕР запустил более 300 цифровых экранов и около 5 тыс. дисплеев в общественных помещениях в 85 регионах России. Сеть была расширена в городах-миллионниках, включая Сочи, Санкт-Петербург, Новосибирск, Красноярск, Владивосток, а в Челябинске создан медиакластер из трех фасадов. В Москве и области экраны появились на ключевых транспортных магистралях и в крупных торговых центрах.
Общая площадь цифровых экранов холдинга превысила 68 тыс. кв. м — это сопоставимо с площадью порядка 10 футбольных полей.
Технологический стек и патенты
Технологическим ядром холдинга является Единый цифровой оператор, обеспечивающий полный цикл разработки и внедрения решений. В 2025 году портфель патентов МАЕР пополнился 13 новыми разработками, достигнув 37 уникальных технологий.
«Рост патентного портфеля — результат системного развития собственного технологического стека. Он охватывает автоматизацию создания и адаптации контента, управление показами, аналитику медиаконтактов и контроль качества размещений», — поясняет директор по ИТ и инновациям МАЕР Павел Виноградов.
Одним из ключевых решений стала модульная система ЛАЙТ (18+), позволяющая адаптировать контент под разные форматы и сценарии размещения, управлять им в режиме реального времени и обеспечивать прозрачность медиапланирования. Это превращает наружную рекламу из статичного носителя в живой инструмент коммуникации.
Среди других разработок — технология «Радио Синхрон» (18+), обеспечивающая синхронный запуск видеоконтента на экранах и аудиорекламы в радиоэфире. В 2025 году решение получило патент и подтвердило статус уникального для рынка.
Технология позволяет принимать сигналы радиостанций о выходе рекламного креатива в эфир, автоматически резервировать слоты на цифровых конструкциях, интегрировать данные в медиапланы и обеспечивать синхронный запуск роликов. Такая функциональность до этого считалась невозможной для DOOH-инвентаря.
Новая культура коммуникации
В холдинге считают, что дальнейшее развитие российских медиа будет связано не только с ростом охватов аудитории, но и с формированием новой культуры восприятия информации — где технологии помогают обществу лучше понимать происходящие изменения и ориентироваться в будущем.
«Если в прошлом году мы говорили, что ловим информационную волну, то теперь сами создаем коммуникационные волны. Мы формируем дополнительную ценность для брендов и государственных проектов за счет интеграции десятков СМИ, сотен каналов продвижения в интернете и, конечно же, цифровой инфраструктуры нового уличного медиа», –— резюмировал Константин Майор.
*indoor — внутри помещений.