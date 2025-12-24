Стратегия успеха: КОЛДИ усиливает позиции на рынке Москвы

Высокая ключевая ставка сильнее всего отражается на продажах в массовом и среднем сегментах: дорожает проектное финансирование, растут процентные расходы на обслуживание кредитов, снижается покупательная активность. В то же время рынок премиальной и элитной недвижимости менее чувствителен к изменению этого показателя. Этот еще одна причина, по которой решение сосредоточиться на высокобюджетных сегментах можно считать выигрышным, ведь комфортный и желаемый для девелоперов уровень ключевой ставки — 9-10% годовых, что весьма далеко от текущего положения дел. Однако успешность компании сегодня зависит не только от сферы ипотечного кредитования, но и от качества продукта и способности быстро адаптировать финансовые модели к меняющейся реальности.