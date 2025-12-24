ТОП-10 компаний по банкротству физических лиц в России

Как всё происходит на деле? Сначала — бесплатная консультация, на которой специалисты компании оценивают ваши шансы. Если всё ясно, заключают договор. Его условия прозрачны: фиксированная стоимость от 99 000 рублей с возможностью оплаты от 4 500 рублей в месяц. После этого юристы за 1-2 недели готовят полный пакет документов и подают заявление в суд. А дальше берут на себя и общение с кредиторами, и судебные заседания, и работу с финансовым управляющим.