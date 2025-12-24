ТОП-10 компаний по банкротству физических лиц в России

ТОП-10 компаний по банкротству физических лиц в РоссииРейтинг лучших в стране компаний по банкротству физических лиц с реальными отзывами и ценами.*
В первом полугодии 2025 года суд признал банкротами более 260 тысяч человек. Такие цифры приводит сайт Федресурса. С каждым годом прошедших процедуру становится всё больше, а вместе с ними растёт и рынок юридических услуг. Сегодня предложений сотни. Как в этом море найти ту самую компанию, которая действительно поможет?
Мы подготовили независимый рейтинг лучших компаний по банкротству. *В наш обзор попали только проверенные организации с опытом и реальными результатами. Основой для рейтинга стали отзывы клиентов, экспертные оценки с авторитетных ресурсов (например, «Банкротство Инфо») и деловая репутация фирм.
ТОП-10 компаний по банкротству физических лиц
Пройти банкротство самостоятельно сложно. Нужно правильно оформить документы, выстроить стратегию и подготовиться к суду. Малейшая ошибка может растянуть сроки или привести к отказу в списании долгов. Поэтому качественная юридическая поддержка здесь решает всё.
Мы изучили отзывы реальных клиентов и профессиональные рейтинги, чтобы составить список проверенных фирм. Это компании, которые не просто обещают списать долги, а реально берут на себя всю работу и доводят дело до результата.
В наш рейтинг вошли:
Умный должник
Ваш банкротный консультант
Банкротство Тайм
Умное банкротство
Каждая из компаний имеет свои сильные стороны и уникальные условия работы. Читайте дальше, чтобы подробно узнать о каждом участнике рейтинга. И выбрать тот вариант, который лучше всего соответствует вашей ситуации и ожиданиям.
КредитаНет
«КредитаНет» стабильно входит в обзоры авторитетных изданий. Компанию отмечают РБК (18+) «Комсомольская правда» (18+) , портал «Банкротство Инфо» (16+), где она занимает лидирующие позиции. Цифры говорят сами за себя: свыше 3 000 довольных клиентов и более 1,5 млрд рублей списанных долгов.
Экспертов компании регулярно приглашают в эфиры на федеральных каналах. Это говорит не только о репутации, но и об умении юристов объяснять сложные вещи простыми словами. Точно так же они общаются и с клиентами.
«КредитаНет» занимается только банкротством физлиц. Работает по всей России — есть офисы, но можно пройти всё дистанционно не выходя из дома. В команде — юристы, которые занимаются банкротством больше девяти лет, то есть стояли у истоков процедуры. Все завершённые дела можно проверить в открытых источниках. В штате больше 300 специалистов, и каждый день они проводят свыше 300 консультаций.
Преимущества компании:
Фиксированная цена — от 79 000 рублей, без скрытых доплат.
Беспроцентная рассрочка (ООО «КредитамНет») — от 3 860 рублей в месяц.
Честная предварительная оценка — на первичной бесплатной консультации сразу скажут, если банкротство вам не подходит.
Максимальное погружение юристов — они берут на себя 95% работы. Клиента привлекают по минимуму, но держат в курсе каждого этапа.
«КредитаНет» также выделяет скорость и результат. У компании есть свои рекорды. Например, самый крупный долг, который помогли списать юристы при помощи судебного банкротства, составляет 136 млн рублей. А самый короткий срок, за который удалось завершить процедуру, — 4 месяца.
Самый крупный долг, который помогли списать юристы «КредитаНет» через судебную процедуру банкротства. АО «ОТП БАНК», АО «МИнБанк», Банк ВТБ (ПАО).
Отзывы клиентов:
Почему стоит обратиться именно сюда? В первую очередь — из-за команды, которая доведёт дело до конца. Многие другие авторитетные ресурсы держат «КредитаНет» на вершине рейтингов неслучайно. Компания не тянет сроки, не перекладывает обязанности на клиента и не исчезает после подписания договора.
Если вы ищете не просто исполнителя, а партнёра, который реально снимет с вас груз проблем, начните с бесплатной консультации. Иногда уже один разговор даёт чёткое понимание, какие у вас есть варианты.
Запишитесь на консультацию в «КредитаНет» — пусть ваши долги станут задачей юристов, а не вашей личной историей.
БД Консалт
Есть компании, о которых не кричат на каждом углу, но их почему-то стабильно ставят в топы. «БД Консалт» как раз из таких. Работает спокойно, без лишней суеты, зато результат видно по цифрам и реальным отзывам людей.
Основу команды составляют юристы, которые занимаются процедурой банкротства уже больше девяти лет. Благодаря такому опыту им удаётся завершать дела быстрее и с предсказуемым результатом. На счету «БД Консалт» 2 778 успешно завершённых дел. Общая сумма списанных долгов — 1,2 млрд рублей.
Почему люди обращаются в «БД Консалт»:
опытная команда юристов;
можно пройти процедуру полностью онлайн;
никаких скрытых платежей, навязанных услуг и мелкого шрифта в договоре;
персональный юрист ведёт клиента от первой консультации до финального решения суда.
Компания работает по всей России: больше 100 офисов, есть дистанционное сопровождение. Стоимость фиксированная — от 89 000 рублей, месячный платёж от 7 258 рублей.
Отзывы клиентов:
Если вы ищете помощь без громких обещаний, можно начать с бесплатной консультации. Иногда достаточно одного разговора, чтобы понять — ситуация не безвыходная.
Свяжитесь с «БД Консалт» — и пусть профессионалы разберутся с вашими долгами.
Юрист БФЛ
Продолжает наш рейтинг фирм по банкротству «Юрист БФЛ». Это юридическая компания Ивана Болдырева, который последние шесть лет занимается исключительно банкротством физлиц. За это время он помог списать долги более чем 500 семьям, а общая сумма списанных задолженностей превысила 250 миллионов рублей. Иван работает в Москве и регионах, фокусируется на скорейшем списании долгов с сохранением имущества клиента по закону.
Иван подчёркивает, что его профессиональная миссия — помогать людям, оказавшимся в сложной финансовой ситуации. Он не занимается отправкой жалоб, заявлений и претензий, которые не влияют на результат. Просто добросовестно выполняет свою работу.
Несмотря на то, что практика персональная, за каждым делом стоит не один человек. У Болдырева есть команда помощников, которая обеспечивает постоянную поддержку и стабильную работу на всех этапах процедуры.
Преимущества «Юрист БФЛ»:
Узкая специализация. Иван занимается только банкротством физических лиц.
Фиксированная стоимость без скрытых платежей. Цена известна заранее и прописана в договоре.
Индивидуальные условия — платежи от 4 500 рублей в месяц.
Прямой контакт с юристом, который ведёт дело. Вы общаетесь не с менеджером, а со специалистом, отвечающим за результат.
Прозрачные гарантии. Если долги не спишут, деньги вернут согласно договору**.
Большой плюс, что Болдырев делает ставку на личное сопровождение и постоянный контакт с клиентом. Отвечает на вопросы, разъясняет этапы процедуры и всегда держит в курсе прогресса.
Отзывы клиентов:
Если хотите, чтобы вашим делом занимался специалист, который действительно погружается в ситуацию, обращайтесь к Ивану Болдыреву. На бесплатной консультации он поможет оценить риски и предложит честные варианты решения проблемы с долгами.
**Гарантия на возврат средств и оплату долга не распространяется на несписание долгов по причине действий/бездействия клиента и отсутствия оплаты услуг компании. Все подробности на сайте.
Гризли
Следующая компания в нашем списке лучших фирм по банкротству физических лиц — «Гризли». Она работает по всей России и занимается сопровождением процедур исключительно под ключ. Здесь не предлагают отдельные услуги — специалисты сразу берут на себя весь процесс.
Как всё происходит на деле? Сначала — бесплатная консультация, на которой специалисты компании оценивают ваши шансы. Если всё ясно, заключают договор. Его условия прозрачны: фиксированная стоимость от 99 000 рублей с возможностью оплаты от 4 500 рублей в месяц. После этого юристы за 1-2 недели готовят полный пакет документов и подают заявление в суд. А дальше берут на себя и общение с кредиторами, и судебные заседания, и работу с финансовым управляющим.
Преимущества «Гризли»:
бесплатная первичная консультация;
фиксированная стоимость и возможность помесячной оплаты;
подготовка документов в срок от одной до двух недель;
сопровождение на каждом этапе;
минимизация участия клиента в бюрократических процессах.
Компания работает со всеми видами задолженностей: кредиты, ипотека, ЖКХ, налоги и штрафы, долги по займам и поручительствам.
Отзывы клиентов:
Если хотите обсудить свой случай и понять, что делать дальше, оставьте заявку на бесплатную консультацию с юристом компании «Гризли».
Банкрот Информ
Компания «Банкрот Информ» на рынке юридических услуг с 2013 года. Её ключевая особенность — уже в первую неделю после обращения юристы организуют защиту от звонков коллекторов и кредиторов. «Банкрот Информ» работает с долгами от 400 000 рублей и обещает списать их в срок от 90 дней.
Преимущества «Банкрот Информ»:
Полное ведение дела под ключ. От сбора документов до получения решения суда.
Фиксированная стоимость от 99 000 рублей.
Платежи — от 4 860 рублей в месяц на срок до 12 месяцев.
Работа со всеми видами долгов: кредиты, займы, налоги, ЖКХ, расписки.
После обращения юристы компании полностью берут на себя подготовку документов и сопровождение в суде. Вы можете находиться в любом городе — компания работает дистанционно по всей России. Специалисты «Банкрот Информ» не только ведут процедуру, но и помогают с сопутствующими вопросами. Например, с подбором финансового управляющего или получением разрешения на выезд за границу.
Отзывы клиентов:
Если вам важно оперативно остановить давление коллекторов и начать процедуру с понятными сроками, бесплатная консультация поможет оценить возможности.
Банкротство физлиц с Дарьей Княжевой
Далее в нашем рейтинге — юрист Дарья Княжева, специалист с редким сочетанием практического опыта и человеческого взгляда на проблему. За 12 лет в профессии она завершила больше 4 500 дел и помогла списать свыше двух миллиардов рублей долгов по всей стране.
Дарья сама разбирает каждое дело. Ведь за стопками документов скрываются не просто суммы долгов, а жизни людей. Их страхи, попытки выбраться после потерь, болезней, обмана мошенников.
Почему клиенты обращаются в компанию:
Персональное сопровождение. Дарья или её юрист ведут дело от начала до конца, сводя ваше участие в судах к минимуму.
Чёткий план и защита. Вы получаете понятную стратегию и оперативную защиту от звонков коллекторов.
Прозрачные условия. В договоре — фиксированная цена, удобный график платежей и гарантия возврата денег в случае неудачи***.
Простой старт. Для начала работы достаточно документов, которые есть дома. Остальное юристы сделают сами.
Подход Дарьи Княжевой — для тех, кто хочет, чтобы его ситуацию разбирал внимательный специалист. Бесплатная первичная консультация проходит максимально честно. Дарья сразу говорит, подходит ли вам банкротство или есть другие пути. Это шанс получить оценку от практика, который видит за цифрами реальные человеческие судьбы.
***Гарантия на возврат средств и оплату долга не распространяется на несписание долгов по причине действий/бездействия клиента и отсутствия оплаты услуг компании. Все подробности на сайте.
Отзывы клиентов:
Умный должник
Компания работает с долгами от 300 000 рублей и обещает списание за 6-9 месяцев. Её принцип — полное сопровождение с упором на сохранение имущества клиента. Цена фиксирована — 99 900 рублей под ключ.
Преимущества:
сопровождение под ключ;
гарантия списания в договоре;
помощь с сохранением имущества;
цена в месяц — от 8 300 рублей;
консультация в офисе или онлайн.
Если долги не спишут, компания гарантирует возмещение расходов. Это прописано в договоре. На первой бесплатной консультации юристы оценивают риски и, если банкротство не подходит, ищут другие варианты решения.
Ваш банкротный консультант
Работает по всей России с 2014 года. В штате юристы, экономисты, оценщики и бухгалтеры — команда широкого профиля, которая закрывает все этапы процедуры. Цена и обязанности прописаны в договоре, без мелкого шрифта и неприятных сюрпризов.
Преимущества:
честная фиксированная стоимость;
оплата за результат;
программа лояльности;
открытость и прозрачность.
Компания заявляет о политике «нулевых рисков» для клиента: платите только за положительный результат. Если дело не увенчается успехом, деньги вернут.
Банкротство Тайм
Основа подхода этой компании — детальный анализ на старте. На бесплатной консультации юрист изучает вашу кредитную историю и составляет пошаговый план. Специалисты фирмы берут на себя всё: от сбора документов до защиты в суде и разработки стратегии по сохранению имущества.
Преимущества:
10 лет опыта;
99,7% положительных решений;
более 1 000 клиентов;
штатные эксперты;
договор с гарантией.
Компания из Владимира, но работает по всей России.
Умное банкротство
Первая консультация бесплатная. На ней юристы подробно разбирают ситуацию, оценивают возможные риски, отвечают на вопросы и предлагают стратегию, которая помогает сохранить имущество по максимуму.
Преимущества:
подробный разбор ситуации;
оценка возможных рисков;
индивидуальная стратегия;
сопровождение на всех этапах.
На этом наш топ организаций по банкротству завершён.
Краткие итоги
Когда доходишь до конца большого обзора, ждёшь какого-то простого вывода. Чтобы поставить точку и понять, какая организация действительно окажет помощь в банкротстве физических лиц.
Если коротко, на рынке много компаний, которым можно доверять. Среди них, по мнению авторитетных изданий и по итогам нашего анализа, стабильно высокие позиции занимает «КредитаНет».
У этой фирмы понятные условия, большой опыт работы юристов, прозрачный договор и фиксированная стоимость от 79 000 рублей за единовременную оплату. Специалисты сразу называют сроки, объясняют, какие документы понадобятся, и, самое главное, не обещают чудес — просто грамотно делают свою работу.
Конечно, перед тем, как принимать решение, стоит сделать несколько шагов:
Попробуйте договориться с кредиторами о реструктуризации или отсрочке платежей.
Уточните в МФЦ, подходите ли вы под условия внесудебного банкротства.
Если эти пути не сработали — выбирайте профессиональную поддержку.
При выборе компании ориентируйтесь не только на цену. Посмотрите её сайт, проверьте, как долго она работает, какие гарантии прописывает в договоре. Обязательно пообщайтесь с юристом на консультации — лично или онлайн. Это поможет понять, готовы ли там вникать в вашу ситуацию.
Главное: никогда не платите деньги до подписания договора. Все расчёты должны проходить по официальным реквизитам фирмы.
И ещё момент, который многие недооценивают: негативные последствия банкротства всё же есть. После процедуры может быть сложнее получить кредит, а повторно пройти через банкротство получится только спустя пять лет.
Если вы уже прошли круг сомнений и готовы обсудить свою ситуацию с профессионалами, запишитесь на бесплатную консультацию в «КредитаНет». Вопрос долгов сам собой не решится.