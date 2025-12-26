Кейс «Напитки Вместе»: как выйти за рамки стандартной медийной кампании и получить высокую конверсию с помощью Нейтив Сториз?

Ай-трекинг помог управлять визуальными акцентами и перенаправить внимание с элементов дизайна на CTA- кнопки. С его помощью выяснилось, что в креативе респондентам нравятся изображения грейпфрута и ананаса, а также внимание задерживается на сообщении «Шум вечеринки в каждом пузырьке». На посадочной пользователь смотрит в верхний бар, далее интерес смещается на яркие детали: имитацию всплеска напитка из бутылки с заголовком.