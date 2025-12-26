Кейс «Напитки Вместе»: как выйти за рамки стандартной медийной кампании и получить высокую конверсию с помощью Нейтив Сториз?Рассказываем, как интерактивный формат может не только решать задачи повышения узнаваемости, но и приводить к кост-эффективности
Цель кампании
Подсветить безалкогольный пивной напиток Essa 0.0 на территории музыки в летний сезон.
Основные KPI (Ключевые показатели эффективности) : Охват целевой аудитории с интересами к музыке и развлечениям.
Решение
Маркетинговая команда «Напитки Вместе», группа компаний Родная Речь и платформа Innovation Lab запустили кампанию с помощью Native Stories (Нейтив Сториз). Формат сочетает понятный интерфейс из соцсетей, возможность проигрывания роликов со звуком и удобные инструменты для оценки Engagement rate (Уровня вовлечённости) через кнопки призыва к действию и счетчик лайков.
«Essa 0.0 – бренд, который было необходимо нативно подсветить на территории музыки и вечеринок. Целью стало достичь KPI (ключевых показателей эффективности) по охвату, вовлечению в видео и постклику, а также найти аудиторию с интересами к музыке. Native Stories (Нейтив Сториз) стал релевантным инструментом для построения ассоциации продукта с музыкой».
Это база
Первый шаг – настройка таргетинга. Продукт позиционируется как отличная альтернатива коктейлям для вечеринок с друзьями, продвигает фруктовый вкус и завоевал имидж тусовочного бренда. Поэтому было важно сфокусироваться на аудитории 18-34, любящей вечеринки, отдых с друзьями, музыку.
Видео. Пример Нейтив Сториз
Размещение креативов осуществлялось в сети музыкальных сайтов – партнёров ADVMUSIC, включая Hitmotop – вторую по охвату стриминговую платформу в РФ (Mediascope, Cross Web, Россия, 12+).
Формат Native Stories (Нейтив Сториз) оказался оптимальным решением для нативной интеграции в музыкальную среду и охвата целевой аудитории в привычном для нее виде. Возможность показывать яркий анимированный креатив, нативно встроенный в ленту увеличивает эффективность кампании. Адаптированный контент удерживает внимание зрителей и повышает досматриваемость и вовлечённость, что положительно сказывается на стоимости и результативности медийных кампаний. Активность аудитории измеряет встроенный счетчик лайков.
Управление зоной внимания аудитории
Следующий шаг – детальный анализ внимания аудитории за креативом и посадочной страницей. Анализ проводили с использованием ай-трекинг оборудования Tobii Pro. В исследовании принимали участие 15 человек, отобранных в соответствии с характеристиками целевой аудитории. Пользователям демонстрировался сайт с креативом, а оборудование Tobii Pro фиксировало движения глаз и точки фокусировки, которые затем агрегировались для построения тепловой карты.
Ай-трекинг помог управлять визуальными акцентами и перенаправить внимание с элементов дизайна на CTA- кнопки. С его помощью выяснилось, что в креативе респондентам нравятся изображения грейпфрута и ананаса, а также внимание задерживается на сообщении «Шум вечеринки в каждом пузырьке». На посадочной пользователь смотрит в верхний бар, далее интерес смещается на яркие детали: имитацию всплеска напитка из бутылки с заголовком.
Результаты
Кампания с Native Stories (Нейтив Сториз) стала неотъемлемой частью летней стратегии Essa 0.0 по построению ассоциации с музыкой и вечеринками.
В итоге мы получили высокие показатели по взаимодействию с креативом (CTR, нажатие на кнопку «Like» («Нравится») и высокий CR (коэффициент конверсии) «переход в бота» по сравнению с другими площадками. Кампания обеспечила широкий охват целевой аудитории и помогла достигнуть устойчивого присутствия бренда Essa 0.0 на территории музыки (SOV (Доля присутствия) – 11%).
CTR (Коэффициент кликабельности): на +183% выше KPI (ключевых показателей эффективности) клиента на +148% выше бенчмарка Inlab по данному формату.
CR(Коэффициент конверсии): формат Native Stories (Нейтив Сториз) показал один из лучших показателей -0,74% в действие на сайте, среди поставщиков в сплите.
Действие «Like» («Нравится»): Рекламная кампания продемонстрировала высокий уровень вовлечённости: 2 436 лайков, что соответствует CTR (Коэффициенту кликабельности) кнопки лайка в 0,19%. Это на 239% превышает средний бенчмарк для аналогичных кампаний.
«Essa 0.0 – яркий бренд с запоминающимся позиционированием, где одна из задач была – присутствие на территории музыки, которая релевантна для современной аудитории».
Именно поэтому вместо обычных инстрим форматов мы выбрали Нейтив Сториз от InLab, так как он сочетает в себе лучшее от сошиал , мобильного дисплей и позволяет разместиться на закрытом вайт листе в музыкальной тематике, что соответствует территории бренда . Крупный формат – занимает полный экран телефона, а также позволяет взаимодействовать с форматом и поставить лайк. Результаты оказались достойными брендформанса: формат выполнил медийные KPI (ключевые показатели эффективности) и показал качественный пост-клик выше среднего в сплите.
Состав творческой группы
Клиент: Напитки Вместе
Мария Тарасова, руководитель направления маркетинговых коммуникаций
Алексей Кручин, менеджер по коммуникациям в цифровых каналах
Анна Бобылёва, руководитель группы брендов
Анна Самойлова, старший бренд менеджер
Агентство: ГК Родная Речь
Яна Моисеева, руководитель команды диджитал медиа
Елена Яковишина, руководитель группы диджитал медиа
Платформа: Innovation Lab
Роман Годин, директор по развитию и спецпроектам
Люсине Вартанян, заместитель директора по развитию и спецпроектам
Анна Ершова, аккаунт директор