Браслеты из силикона для школьников, изготовленные компанией «Страна Карт» в России, абсолютно безопасны. Подтверждено независимой экспертизой.
Силиконовые браслеты прочно вошли в нашу жизнь. И взрослые, и дети пользуются ими каждый день в школах и на других объектах с электронной системой доступа. Но так ли они безопасны? На фоне таких обсуждений один из отечественных производителей — российская производственная компания «Страна карт» — предоставил свою продукцию на независимую санитарно-эпидемиологическую экспертизу.
Результаты оказались однозначными: силиконовые браслеты признаны полностью безопасными, соответствующими санитарным нормам и пригодными для ежедневного использования.
Качество, подтвержденное лабораторными исследованиями
Образцы браслетов «Страна карт» направила в аккредитованную экспертную организацию, где специалисты провели все необходимые испытания, исследовали химический состав силикона, наличие примесей, возможные аллергические реакции и устойчивость материала к различным воздействиям.
Экспертиза проводилась в соответствии с действующими государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.
Заключение экспертов подтверждает:
санитарно-химические показатели в норме,
токсикологические показатели в норме,
запаха от изделий нет.
Таким образом материал, из которого изготовлены RFID-браслеты (радиочастотные идентификационные браслеты), можно считать абсолютно безопасным, гипоаллергенным и пригодным для постоянного использования.
По словам компании, для производства силиконовых браслетов они используют только медицинский силикон. Это материал, из которого изготавливают различные имплантаты и другую продукцию для медицины. Именно поэтому к нему предъявляют повышенные требования, а качество, безопасность и состав строго контролируется. Для организма данный материал полностью безопасен.
Но такие дополнительные экспертизы особенно важны, отмечают в компании, ведь RFID-браслеты используются в школах и других детских учреждениях.
Импортозамещение и контроль качества внутри страны
Ситуация на рынке технологий доступа сегодня напрямую связана с задачами импортозамещения. После ухода большого количества зарубежных поставщиков российские компании взяли курс на развитие собственных производств, наращивание мощностей, ужесточение контроля качества.
Сегодня отечественные предприятия все чаще демонстрируют более высокий уровень прозрачности: проводят независимые исследования, внедряют дополнительные проверки качества, публикуют результаты экспертиз и даже транслируют процессы производства в соцсетях или на своих сайтах.
Если изделия не проходят сертификацию в России, это повышает риски для потребителей, особенно в сегменте товаров, контактирующих с кожей.
Российский производитель «Страна карт» берет на себя ответственность за безопасность потребителей и соответствие продукции национальным стандартам. И такие силиконовые браслеты будут на 100% гипоаллергенными.
Контроль на уровне производства
РПК «Страна карт» не только прошла независимую экспертизу, чтобы еще раз подтвердить безопасность своей продукции, но и полностью организовала производственный цикл внутри страны. Компания самостоятельно изготавливает силиконовые браслеты от разработки дизайна, имплантации чипов, намотки антенны до нанесения логотипов, установки застежки и упаковки.
Более того, «Страна карт» использует их в собственной системе контроля доступа на предприятии. Это позволяет постоянно тестировать изделия в реальных условиях, находить слабые стороны и модернизировать технологии.
Российское происхождение продукции
Чтобы подтвердить, что все браслеты действительно сделаны в России, компания получила сертификат соответствия СТ-1. Этот документ важен не только с точки зрения прозрачности, но и как доказательство того, что производство, материалы и технологическая база находятся в России и соответствуют требованиям национального законодательства.
Почему сертификация — это важно
RFID-браслеты — часть современной инфраструктуры. И вопрос безопасности неизбежно выходит на первый план. В условиях, когда импортные поставки могут сопровождаться недостатком документации или неопределенностью происхождения сырья, наличие российских лабораторных исследований и официальной сертификации становится ключевым фактором доверия.
Независимая экспертиза еще раз показала, что отечественный производитель «Страна карт» использует гипоаллергенные материалы и соблюдает строгий контроль качества на всех этапах — от выбора сырья до готового изделия.
На фоне разворачивающейся программы импортозамещения такие примеры демонстрируют, что российские предприятия способны поставлять на рынок продукцию, отвечающую высоким стандартам безопасности и полностью соответствующую потребностям образовательных учреждений и других организаций.