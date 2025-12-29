Браслеты из силикона для школьников, изготовленные компанией «Страна Карт» в России, абсолютно безопасны. Подтверждено независимой экспертизой.

Силиконовые браслеты прочно вошли в нашу жизнь. И взрослые, и дети пользуются ими каждый день в школах и на других объектах с электронной системой доступа. Но так ли они безопасны? На фоне таких обсуждений один из отечественных производителей — российская производственная компания «Страна карт» — предоставил свою продукцию на независимую санитарно-эпидемиологическую экспертизу.