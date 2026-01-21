Без карт и брелоков: почему машинное зрение и биометрия становятся новым стандартом доступа
Еще несколько лет назад системы контроля доступа ассоциировались в первую очередь с пластиковыми пропусками и ручным администрированием. Сегодня рынок достаточно активно смещается в сторону автоматизированных бесконтактных решений: машинного зрения и биометрии. Этот процесс еще больше ускорился на фоне политики импортозамещения и ужесточения требований к безопасности.
В текущих реалиях российские разработчики все чаще предлагают собственные технологические альтернативы импортным системам. Одной из компаний, развивающих сразу несколько таких направлений, стал российский разработчик оборудования для систем контроля доступа ENTERCAM.
Биометрия без компромиссов: распознавание вен ладони
Одним из заметных трендов последних лет стали системы контроля доступа, основанные на биометрии. Однако распознавание лиц, несмотря на свою популярность, стала строго регулируемой законодательством технологией. В ответ на это на рынке появляются решения, основанные на альтернативных биометрических признаках.
ENTRCAM делает ставку на распознавание вен ладони — технологию, при которой система считывает уникальный рисунок вен. Такой подход считается более надежным: распознавание лиц сегодня используется в платежных системах банка, в смартфонах для блокировки самого устройства и доступа в мобильные приложения. Рисунок вен — используется только в СКУД, без взаимодействия с внешними системами, поэтому пользователи воспринимают ее позитивно.
Разработчики отмечают, что технология ориентирована не только на высокий уровень безопасности, но и на эффективное практическое применение. Распознавание вен ладони уже используется в повседневной работе самого разработчика, что позволяет оценивать ее стабильность и удобство в реальных условиях, а не только в тестовой среде.
Почему не распознавание лиц
Выбор в пользу вен ладони компания объясняет и внешними факторами. Face ID в России строго регулируется государством с конца 2022 года, требует соблюдения регламентов, наличия сертифицированных средств защиты информации и специализированной инфраструктуры хранения данных. В результате такая технология стала дорогой и сложной в эксплуатации для коммерческих объектов.
Биометрия по венам ладони в этом смысле выглядит более универсальным решением — без необходимости глубокого вмешательства в ИТ-контур заказчика и без избыточных требований к персональным данным. Цена при этом остается доступной и сравнимой с обычной RFID-системой контроля доступа.
При этом пользователи воспринимают распознавание вен как более «гуманную» технологию — люди охотнее предоставляют ладонь, чем изображение лица.
Машинное зрение для автотранспорта
Параллельно с биометрией развивается еще одно направление — машинное зрение для контроля доступа автотранспорта. Речь идет о программно-аппаратном комплексе «Умный шлагбаум», который автоматически распознает автомобильные номера и управляет проездом без участия оператора.
Система фиксирует каждый въезд и выезд на фото, формируя электронный журнал событий. Для администратора доступна гибкая настройка аналитики. Настройка и управление оборудованием происходят через бесплатный Личный кабинет ENTERCAM: можно добавлять или удалять автомобильные номера, настраивать сценарии доступа и просматривать онлайн-журнал из любой точки мира.
При этом решение отличается отсутствием ежемесячной подписки и скрытых платежей. После установки и подключения системы заказчик не сталкивается с дополнительными расходами за доступ к функциям.
Для пользователей предусмотрено бесплатное Мобильное приложение для удаленного управления проездом (6+). Каждый зарегистрированный в системе автовладелец может установить его на смартфон, авторизоваться и пользоваться всеми доступными для него функциями:
удаленно открывать шлагбаум из любой точки мира,
смотреть журнал своих проездов,
изменять персональные данные,
изменять, добавлять, удалять номера своих автомобилей,
создавать гостевые ссылки.
Комплекс «Умный шлагбаум» уже прошел несколько обновлений и используется на объектах с разной степенью нагрузки — от жилых комплексов до промышленных площадок. Алгоритмы адаптированы к сложным условиям: осадкам, загрязненным номерам и экстремальным температурам.
Отдельный сценарий — автоматический проезд спецтранспорта. Экстренные службы получают свободный доступ через ПАК «Умный шлагбаум» через базу автономеров или по проблесковым маячкам. Также открыть доступ можно удаленно через мобильное приложение. Таким образом закон о свободном проезде спецтранспорта полностью соблюдается.
Гибкость вместо ограничений
Один из важных аспектов современных авто-СКУД — масштабируемость. В систему ПАК «Умный шлагбаум» можно занести неограниченное количество автомобильных номеров. Это особенно актуально для жилых комплексов, бизнес-центров и других объектов с большой транспортной загруженностью парковки.
Также предусмотрена возможность создания гостевых пропусков без физического носителя. Достаточно добавить гостя в базу и выслать ему ссылку. Можно настроить уровень и время доступа, ограничить срок действия пропуска. Выдавать гостевые ссылки могут как администраторы, так и обычные пользователи — с помощью мобильного приложения. Такой функционал снижает нагрузку на охрану и управляющий персонал.
От брелоков — к цифровому управлению
Одно из ключевых изменений, которое фиксируют участники рынка — постепенный отказ от физических носителей. Карты теряются, требуют учета и замены, брелоки разряжаются, передаются третьим лицам. Машинное зрение решает все эти проблемы. Идентификатором становится номерной знак автомобиля.
Для управляющих компаний и бизнеса это означает меньше административных операций и более прозрачный контроль: въезды и выезды фиксируются при помощи фото, формируется архив проездов, упрощается аналитика.
При этом комплекс «Умный шлагбаум» легко интегрируется с уже установленными автоматическими шлагбаумами и воротами и не требует масштабного изменения имеющейся инфраструктуры.
Импортозамещение как фактор развития
Существенную роль в стратегии ENTERCAM играет собственное производство. Компания выстроила полный цикл — от разработки до сборки и тестирования оборудования на территории России. Продукция имеет сертификат СТ-1, подтверждающий отечественное происхождение. Получение такого документа — сложная процедура, но она доказывает высокое качество продукции и позволяет компании открыто и честно говорить: оборудование сделано в России.
По словам представителей отрасли, в текущих условиях это становится важным фактором для заказчиков, особенно в сегменте госпроектов и предприятий. При необходимости оборудование может быть адаптировано под требования заказчика и производиться полностью из российского сырья, что снижает зависимость от зарубежных поставок.
Новые сценарии автоматизации
Помимо систем контроля доступа и авто-СКУД, компания работает над решениями для общественных пространств — фитнес-клубов, аквапарков, спортивных комплексов и других компаний. Здесь фокус смещается в сторону самообслуживания: устройства ENTERCAM позволяют посетителям самостоятельно выбирать подходящие абонементы, активировать пропуски и пользоваться оплаченными услугами без участия персонала.
Такие сценарии отражают общий запрос рынка на сокращение очередей, повышение качества услуг и пропускной способности объектов.
Еще одна новинка от ENTERCAM — электронный замок для персональных шкафчиков. Это один из первых замков, который будет производится в России. Компания разработала его самостоятельно и уже готова представить широкой аудитории. Устройство позволит отказаться от импортных замков в пользу отечественного оборудования.
Что дальше
2026 год для ENTERCAM, как и для всего рынка, станет периодом не столько экспериментов, сколько масштабирования. По словам представителя компании, в планах нарастить объемы: «С каждым месяцем количество запросов на продукцию увеличивается. И наша цель — выйти на крупносерийное производство, чтобы закрыть потребности всех клиентов».
Развитие машинного зрения и биометрии рассматриваются как логичный ответ на запросы бизнеса и государства: меньше ручных операций, больше автоматизации и прозрачности. Это основа новых стандартов безопасности и автоматизации.
В условиях, когда привычные импортные решения недоступны, российские разработки постепенно занимают их место, предлагая клиенту высокое качество, проверенные технологии и доступные цены.
ООО «Страна карт»
Юридический адрес:
610004, Кировская обл, г Киров, ул Пятницкая, д. 2/1
ОГРН: 1114345007886