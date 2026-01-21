Без карт и брелоков: почему машинное зрение и биометрия становятся новым стандартом доступа

Разработчики отмечают, что технология ориентирована не только на высокий уровень безопасности, но и на эффективное практическое применение. Распознавание вен ладони уже используется в повседневной работе самого разработчика, что позволяет оценивать ее стабильность и удобство в реальных условиях, а не только в тестовой среде.