Роман Ротенберг и Константин Майор запустили детский хоккейный проект
В России запустили проект массового развития детского хоккея. По всей стране появится более 500 новых ледовых площадок, а возможность бесплатно освоить хоккей получат миллионы детей и подростков.
Коммуникационная кампания проекта «Красная Машина ДВОР – связь поколений» стартовала на ключевых медийных площадках Москвы. Проект презентовали первый вице-президент Федерации хоккея России, основатель школы «Красная Машина Юниор» Роман Ротенберг и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор, забросив символическую шайбу на новой премиальной локации медиахолдинга.
О возможности бесплатных занятий для детей хоккеем прямо на улицах узнает свыше 8 млн человек. В день старта кампании на Рублево-Успенском шоссе собрались начинающие хоккеисты и именитые олимпийские чемпионы.
«Мы запускаем рекламную кампанию проекта “Красная Машина ДВОР – связь поколений” на крупнейших площадках Москвы вместе с МАЕР – одним из самых технологичных и сильных медиахолдингов страны. Отдельно хочу поблагодарить руководителя компании Константина Майора за поддержку и внимание к теме спорта.
Для нас это не про рекламу ради рекламы, это про важные смыслы. Мы стремимся к тому, чтобы массовый детский спорт снова стал нормой, чтобы дети возвращались в ледовые коробки – туда, где рождается первая любовь к хоккею, формируются характер и игровое мышление.
Проект “Красная Машина ДВОР” мы запустили месяц назад. За это время на трех катках Подмосковья провели уже 30 тренировок, и их посетили более 500 детей. И, что особенно важно, ребята приезжают не только из Москвы и Московской области, но и специально из ближайших городов России. Это значит, что мы попали в реальную потребность и формат действительно востребован.
МАЕР дает проекту мощную информационную поддержку и масштаб. Благодаря этому о «Красной Машине ДВОР» узнает еще больше родителей и детей, а значит, больше ребят придут на лед а мы будем дальше расширять географию проекта и делать хоккей доступнее», – заявил Роман Ротенберг.
Запуск проекта «Красная Машина ДВОР – связь поколений» был поддержан Президентом РФ на форуме «Россия – спортивная держава». Медиахолдинг МАЕР стал коммуникационным партнером проекта.
«Многие прославленные хоккеисты, например легенда московского “Динамо”, двукратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира Александр Мальцев, рассказывали, что начинали карьеру у себя во дворе. И сегодня хоккей возвращается во дворы. Любой ребенок получает возможность попробовать себя, сыграть в команде под руководством опытного тренера. Наша задача, чтобы об этой возможности узнало как можно больше людей. Масштабная медийная поддержка проекта стартует сегодня с открытия нашей новой премиальной локации и пройдет в Москве и Московской области. Всего за 10 дней о проекте “Красная Машина ДВОР – связь поколений” узнает свыше 8 млн человек, информационная кампания обеспечит 150 млн контактов с транслируемой информацией», – подчеркнул Константин Майор.
Серия учебно-тренировочных занятий по хоккею для ребят от 4 до 14 лет под руководством профессиональных наставников уже стартовала в Лобне, Балашихе, Пушкино. Бесплатные занятия проходят на катках в парках. Спортивную экипировку предоставляют организаторы.
«Многие родители даже не хотят попробовать хоккей, потому что надо купить полный комплект формы, а это достаточно дорого. Здесь родители получают для своих детей шлем, защитную экипировку, клюшку, коньки, джерси. На каждую тренировку выходят два тренера, мы делим детей по степени подготовки, умению уверенно стоять на коньках. Возможно, кто-то из этих ребят потом попадет в нашу юниорскую сборную. Но главное – хоккей развивает мышление, и дети не сидят дома, не играют в приставки, а катаются, занимаются на свежем воздухе», – отметил Максим Гончаренко, тренер школы «Красная Машина Юниор».
«Мне про тренировки рассказал друг из 4-го класса, я спросил, как там, больно или не больно? Приехал на пробное занятие и говорю: класс! Самое прикольное, когда ты с тренером играешь и должен быстрее него забить шайбу. Если он забивает, мы делаем 10 отжиманий, если мы забиваем, он делает 10 отжиманий. Пока счет был 4–3 в пользу тренера. Мой хоккей – это хобби, на самом деле я хочу стать летчиком», – рассказал Александр Шиманов, участник проекта «Красная Машина ДВОР – связь поколений».
«Очень рады, что есть такая возможность, потому что вряд ли бы мы пришли сразу в секцию хоккея. Эта вторая тренировка. После первой Саша был так счастлив, что долго не мог уснуть, мечтал о следующей тренировке, ждал, считал дни. У него глаза горят – это для родителей самое дорогое. Тренер очень внимательно подходит к детям. Сын отметил, что он не ругает за ошибки, наоборот, поддерживает, это очень важно! Мы купили уже свои коньки и хотим между тренировками тоже приходить на лед», – рассказала Александра Шиманова, мама участника проекта «Красная Машина ДВОР – связь поколений».
Пятилетний Макар начал заниматься хоккеем в 3 года. Ему безумно нравится, но, в отличие от папы-вратаря, он хочет стать полевым игроком, новым Овечкиным.
«Мне нравится, когда мне дают пас и я забиваю шайбу. У меня форма с номером 8, как у Овечкина. Сегодня тренер нас учил брать пас “верхом” и перебрасывать дальше», – рассказывает сразу после тренировки Макар Арзамазов, участник проекта «Красная Машина ДВОР – связь поколений».
Для Дмитрия это первая тренировка по хоккею, мальчик приехал из Москвы в Петровский парк в Балашиху. О проекте рассказали родители. Важно, что здесь у ребят любого уровня подготовки есть возможность попробовать себя, поработать с тренером.
«У нас масса знакомых, которые занимаются хоккеем, есть даже целые династии хоккеистов. Они и рассказали о бесплатных тренировках. Спасибо большое организаторам, что есть такая возможность – зарегистрироваться, прийти, тебе все выдают для тренировки, ребенок может попробовать, сделать какие-то первые выводы. Сегодня я видел, что у сына есть желание заниматься. Если и в дальнейшем ему понравится и будут успехи, будет хороший результат, будем поддерживать, пусть занимается», – рассказывает Виктор Кузьминов, отец Дмитрия.
Уже в конце января организаторы планируют подключить к проекту «Красная Машина ДВОР – связь поколений» площадки Москвы, также в планах строительство 500 новых хоккейных коробок по всей России и создание цифровой платформы для дворовых катков.