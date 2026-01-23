Роман Ротенберг и Константин Майор запустили детский хоккейный проект

«Очень рады, что есть такая возможность, потому что вряд ли бы мы пришли сразу в секцию хоккея. Эта вторая тренировка. После первой Саша был так счастлив, что долго не мог уснуть, мечтал о следующей тренировке, ждал, считал дни. У него глаза горят – это для родителей самое дорогое. Тренер очень внимательно подходит к детям. Сын отметил, что он не ругает за ошибки, наоборот, поддерживает, это очень важно! Мы купили уже свои коньки и хотим между тренировками тоже приходить на лед», – рассказала Александра Шиманова, мама участника проекта «Красная Машина ДВОР – связь поколений».