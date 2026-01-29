Что такое дебетовая карта банка простыми словами: виды, как пользоваться и как оформить Дебетовая карта стала незаменимым инструментом в повседневной финансовой жизни. С ее помощью можно расплачиваться за товары и услуги, а также пользоваться бонусными программами. Расскажем подробнее про виды карт в этой статье.