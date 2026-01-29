Газета
Что такое дебетовая карта банка простыми словами: виды, как пользоваться и как оформить

Дебетовая карта стала незаменимым инструментом в повседневной финансовой жизни. С ее помощью можно расплачиваться за товары и услуги, а также пользоваться бонусными программами. Расскажем подробнее про виды карт в этой статье.

Что такое дебетовая карта

Дебетовая карта — пластиковый или виртуальный платежный инструмент, привязанный к банковскому счету. Главное отличие от кредитки — вы тратите только собственные деньги. Никаких займов и процентов за пользование.

Принцип работы простой. Пополняете счет наличными, переводом или зарплатой. Затем расплачиваетесь в магазинах, снимаете деньги или делаете онлайн-покупки. Банк мгновенно списывает сумму с баланса.

Современные карты оснащены чипом и бесконтактной технологией NFC. Это позволяет оплачивать покупки простым прикосновением к терминалу. Безопасность обеспечивают: PIN-код, SMS-уведомления и моментальная блокировка через приложение.

Виды дебетовых карт

Банки предлагают несколько категорий под разные потребности. Выбор зависит от финансовых привычек и ожиданий.

Основные типы:

  • Дебетовая карта с бесплатным обслуживанием — базовый вариант без ежемесячной платы, идеален для повседневных расчетов. Обычно имеет кешбэк 1–2%.

  • Карты с кешбэком возвращают процент от покупок. Популярны программы с повышенным возвратом в категориях: продукты, АЗС, рестораны. В 2026 году некоторые акции предлагают до 100% кешбэка.

  • Премиальные карты банков — статусные продукты с расширенным сервисом: консьерж, бизнес-залы аэропортов, повышенный кешбэк, страховки. Требуют высокого оборота или платное обслуживание.

  • Зарплатные — оформляются через работодателя с льготными условиями.

Выбирая тип карты, учитывайте траты и образ жизни. Путешественникам подойдут карты с кешбэком на перелеты, экономным — с бесплатным обслуживанием. Сравнить предложения можно на https://yandex.ru/finance/debitcard — проверенные данные по условиям.

Как оформить и пользоваться

Процесс получения стал максимально простым. Большинство банков позволяют заказать карту, дебетовую в том числе, через сайт или приложение за пару минут.

Этапы оформления:

  • Выбор банка и типа — изучите условия, кешбэк, партнерские программы.

  • Подача заявки онлайн или в отделении — нужен паспорт.

  • Получение — доставка курьером, в отделение или виртуальная карта мгновенно.

  • Активация — установите PIN, подключите SMS-информирование, настройте лимиты.

После активации пополните счет. Многие банки начисляют бонусы за первые покупки. Привяжите карту к платежным сервисам и настройте автоплатежи — это экономит время.

Обратите внимание на комиссии за снятие в чужих банкоматах. Некоторые банки предлагают бесплатное снятие до определенной суммы или возврат комиссий.

Практические советы

Дебетовая карта — удобный инструмент управления финансами. Правильный выбор позволит получать максимум выгоды от трат.

Следите за акциями — часто встречаются спецпредложения с повышенным кешбэком или бесплатным обслуживанием. Проверяйте выписки и настройте уведомления о каждой операции.

Помните о безопасности: не сообщайте PIN и данные карты посторонним. При утере блокируйте карту через приложение или горячую линию.

*Акционерное общество «ТБанк»  ИНН 7710140679

*ПАО «Сбербанк» ИНН 7707083893

