Реклама с традиционными ценностями получит дополнительную поддержку

«Мы разработали методологию внедрения стандарта и специальную систему поощрений, чтобы рекламодатели активнее интегрировали в рекламу нравственные ориентиры. Единство народов России, гуманизм, преданность Родине, крепкая семья и любовь к детям – это определяющие для всех нас ценности. При их интеграции в рекламные креативы заказчик сможет получить бонусом 10% эфирного времени. Таким образом, в 2026 году мы планируем в 2–3 раза увеличить долю контента с традиционно-ценностным содержанием в транслируемой рекламе», – заявил Константин Майор.