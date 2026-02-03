Реклама с традиционными ценностями получит дополнительную поддержку
С 1 февраля реклама с ценностным содержанием получает дополнительные преимущества при размещении без увеличения бюджета. Медиахолдинг МАЕР приступил к внедрению Стандарта рекламы с традиционно-ценностным содержанием на своих коммуникационных площадках. О новой системе поощрений для партнеров заявил владелец и генеральный директор медиахолдинга Константин Майор.
«Мы разработали методологию внедрения стандарта и специальную систему поощрений, чтобы рекламодатели активнее интегрировали в рекламу нравственные ориентиры. Единство народов России, гуманизм, преданность Родине, крепкая семья и любовь к детям – это определяющие для всех нас ценности. При их интеграции в рекламные креативы заказчик сможет получить бонусом 10% эфирного времени. Таким образом, в 2026 году мы планируем в 2–3 раза увеличить долю контента с традиционно-ценностным содержанием в транслируемой рекламе», – заявил Константин Майор.
Стандарт определяет порядок интеграции в рекламу образов и информации, отражающих традиционные российские духовно-нравственные ценности, включая крепкую семью, служение Отечеству, созидательный труд, патриотизм, гражданственность, единство народов России и другие. Документ носит рекомендательный характер и применяется на добровольной основе рекламодателями, желающими ассоциировать свою продукцию с традиционными российскими духовно-нравственными ценностями.
Стандарт рекламы с традиционно-ценностным содержанием был разработан в 2025 году по поручению Президента РФ. В работе над документом участвовали Российский союз промышленников и предпринимателей, «ОПОРА РОССИИ», «Деловая Россия», АКАР, РАСО и институты развития: АСИ, ИРИ, АНО «Национальные приоритеты» и другие. Итогом работы стало одобрение Стандарта Правительством РФ и Администрацией Президента РФ.
Как подчеркнул Президент РФ, подводя итоги года во время прямой линии, общие традиционные ценности – это основа единства многонационального российского народа.
Государственная политика по сохранению и укреплению традиционных ценностей в России реализуется в области образования и воспитания, работы с молодежью, культуры, науки, межнациональных и межрелигиозных отношений, средств массовой информации и массовых коммуникаций, международного сотрудничества.
Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей закреплены в Указе Президента РФ от 09.11.2022 № 809.