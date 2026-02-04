«Узоры» в Хамовниках: клубный дом с родным культурным кодом

Одна из особенностей проекта – его камерная архитектурная концепция. Клубный дом «Узоры» будет состоять из двух секций – в девять и десять этажей, объединенных в единый ансамбль двухуровневым стилобатом. При общей площади более 23 500 кв. м здесь запланировано 73 резиденции. Площади квартир – от 81 до 712 кв. м, при этом предусмотрена возможность объединения помещений. В проекте также представлены редкие для центра Москвы форматы: квартиры с террасами и дровяными каминами, а также пентхаус с собственной инфраструктурой и личным лобби.