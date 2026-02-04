«Узоры» в Хамовниках: клубный дом с родным культурным кодом
Здесь русский дух обретает современные силуэты
Во 2-м Вражском переулке в Хамовниках девелопер Capital Group возводит новый клубный дом. Представитель компании подтвердил «Ведомостям», что на данный момент на строительной площадке проекта ведутся подготовительные работы для устройства фундамента.
К проектам Capital Group всегда приковано большое внимание – компания больше 30 лет создает поистине знаковые дома от башен в «Москва-сити» до парящего жилого комплекса «Бадаевский» на набережной Тараса Шевченко. В клубном доме де-люкс класса «Узоры» Capital Group традиционно применила свой исключительный опыт и мастерство, позволившие создать абсолютно новый уровень комфорта и качества в сегменте элитной недвижимости
Приватность на высшем уровне
Одна из особенностей проекта – его камерная архитектурная концепция. Клубный дом «Узоры» будет состоять из двух секций – в девять и десять этажей, объединенных в единый ансамбль двухуровневым стилобатом. При общей площади более 23 500 кв. м здесь запланировано 73 резиденции. Площади квартир – от 81 до 712 кв. м, при этом предусмотрена возможность объединения помещений. В проекте также представлены редкие для центра Москвы форматы: квартиры с террасами и дровяными каминами, а также пентхаус с собственной инфраструктурой и личным лобби.
«Одна из главных особенностей проекта заключается в том, что впервые в сегменте премиальной недвижимости клубный дом становится синонимом высочайшего уровня приватности. Продуманная навигация полностью исключает пересечение резидентов квартир, пентхауса и представителей сервисных служб», – рассказала коммерческий директор Capital Group Оксана Дивеева.
Каждая группа имеет независимые маршруты. У резидентов – отдельное лобби и лифты. Для служб доставки предусмотрена своя входная группа. Для сервисных служб – специальные помещения и служебные лифты. Это позволит, например, проводить ремонт или реализовывать дизайнерские проекты в одной из резиденций, не нарушая покоя остальных.
У владельцев пентхауса – собственный парадный вход в здание с индивидуальной подъездной зоной на четыре автомобиля, роскошное лобби с комфортабельным пространством ожидания для гостей, приватный лифт.
Новое прочтение
Сегодня в девелопменте, как и в культуре в целом, на первый план выходит тренд на осмысленный патриотизм и возрождение традиционного русского искусства. Главная ценность «Узоров» – в осмысленном культурном коде. Детали в архитектуре и дизайне интерьеров клубного дома, вдохновленные лубочной живописью и народным узорочьем, становятся визуальными якорями, пробуждающими ностальгию и память об истоках.
«В эпоху глобализации именно такие проекты, обладающие подлинной идентичностью, обретают вневременную ценность. «Узоры» – это не только престижная недвижимость, это пространство, где искусно переплетаются традиции и современность, создавая новое прочтение русского стиля», – прокомментировали в пресс-службе Capital Group.
Концепция проекта разработана мастерской ATRIUM. Архитекторы, создавая «Узоры», увидели клубный дом неотъемлемой частью Хамовников. Учли ритм сохранившейся здесь малоэтажной застройки, исторический фон, близость реки и рельеф ландшафта. Две секции дома будут ориентированы на набережную. Просвет между корпусами превращен в арку для обрамления исторической доминанты – колокольни храма Воздвижения Креста Господня на Чистом Вражке, где в 1901 г. венчались Антон Чехов и Ольга Книппер.
Архитектурный облик «Узоров» будет впечатлять сочетанием сдержанной эстетики чистых линий и смелого динамичного силуэта. Сложный рельеф фасада, подчеркнутый панорамным витражным остеклением, придаст зданию эффектную глубину и выразительность.
Особое решение архитекторов превратит виды столицы в неотъемлемую часть интерьеров клубного дома. Абсолютно каждая квартира в «Узорах» видовая и независимо от площади имеет эркер с обзором на 270° – выступ с панорамным остеклением, который стирает границу между внутренним пространством и городом. Эркеры украшены французскими балконами с отделкой под бронзу, создающей игру света и тени. Натуральный камень в отделке фасадов – гранит и белый известняк с металлическими фрагментами – добавляет композиции здания текстуру, сложность и благородство.
«Фасады нашего здания имеют строгий современный облик, а их пластика, вдохновленная треугольными орнаментами, характерными для столичной архитектуры, придает образу легкость и ажурность. Подобные мотивы можно увидеть, например, на Кремлевских башнях или в экспозиции Музея истории Москвы», – рассказал главный архитектор ATRIUM Антон Надточий. Таким образом, удалось, с одной стороны, выстроить связь с традиционными архитектурными приемами, а с другой – предложить их современную интерпретацию, подчеркивает Надточий.
Вне времени и трендов
Инфраструктура «Узоров» формирует исключительную среду – приватную, но одновременно насыщенную. На первых этажах клубного дома будут предусмотрены сервисы и пространства, которые обеспечат все условия для полноценной жизни в пределах жилого комплекса. В их числе – спа-центр, клубные гостиные, включая детскую, переговорные, а также магазины и кафе. Центром притяжения станет гранд-лобби площадью 500 кв. м, выполненное в современном авторском дизайне, вдохновленном традициями русской культуры.
Для собственных мероприятий будет доступна отдельная просторная клубная гостиная с полным сопровождением обслуживающего персонала. Важная особенность – комфортабельный двухуровневый подземный паркинг, располагающий пространством для более чем ста автомобилей. Здесь будут предусмотрены двухпутная рампа для заезда и выезда, а также комнаты для водителей.
Резиденты смогут гулять и проводить время в собственном всесезонном приватном саду, который также имеет национальный характер. На его территории будет высажена богатая коллекция растений, произрастающих в российских широтах. А для комфорта отдыхающих будут созданы разнообразные зоны отдыха.
Внутреннее пространство «Узоров» спроектировано с тем же вниманием к деталям, что и общественные зоны. Планировки квартир отличаются продуманными пропорциями и эргономикой: просторными парадными прихожими с двупольными дверями, кухнями-гостиными с выходом на два эркера и спальнями площадью от 14 кв. м. В квартирах предусмотрены приватные блоки мастер-спален, постирочные, гостевые санузлы и гардеробные. Инженерные системы подразумевают персонализированное управление: резиденты смогут самостоятельно регулировать вентиляцию и отопление, а также настраивать независимое от соседей кондиционирование.
Пентхаус в «Узорах» – это место, где все преимущества проекта обретают максимальную выразительность. Помимо собственного входа, лифта и паркинга он включает в себя роскошное личное лобби с пространством для гостей, просторную террасу. Здесь также предусмотрена возможность установки дровяного камина, чтобы проводить уютные вечера в кругу близких, любуясь видами столицы.
Из панорамных окон и с террас клубного дома открываются виды на Москву-реку, ММДЦ «Москва-сити», МГУ и МИД России.
Знаковая локация только подчеркивает ценность проекта. Хамовники – один из самых популярных и дорогих районов в Москве. Он занимает огромную территорию. Здесь есть и шумные кипящей жизнью улицы, и камерные зеленые кварталы вблизи набережных. «Клубный дом «Узоры» расположен не просто в престижном районе, а в его самой комфортной части – тихой, зеленой, рядом с парками и набережными. Преимущественно малоэтажная застройка, исторический контекст и развитая современная инфраструктура создают особую уютную атмосферу этой локации. Появление здесь нового премиального проекта – это уже событие для рынка недвижимости», – отметила коммерческий директор Capital Group Оксана Дивеева.
Клубный дом «Узоры» находится в пешей доступности от Саввинской и Ростовской набережных. Это район, где сама прогулка становится погружением в историю, а тишина переулков ценится на вес золота.
«Узоры» – оптимальный выбор не только для ценителей высокого уровня жизни в центре столицы, но и для тех, кто выбирает подлинный русский стиль. Это проект, где архитектурное мастерство, уважение к историческому контексту и современные стандарты жилья класса де-люкс создают пространство для жизни, существующее вне времени и трендов.
