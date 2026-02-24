Франшиза, которую ждали: прибыльный бизнес на рынке лабораторных услуг с KDL | Медскан
Лабораторная диагностика давно стала неотъемлемой частью современной медицины, а её рынок в России – одним из наиболее динамичных сегментов частного здравоохранения. Вместе с этим растет конкуренция: федеральные сети расширяют присутствие, малые игроки объединяются, а пациент становится всё требовательнее к скорости и качеству сервиса.
В этих условиях одним из самых заметных событий отрасли стал запуск франшизы федеральной сети лабораторий KDL | Медскан. Бренд, входящий в группу компаний «Медскан» (ТОП-3 Forbes «20 крупнейших медицинских компаний 2025 года»), теперь предлагает инвесторам и предпринимателям хорошо отлаженную модель бизнеса с поддержкой одного из лидеров рынка. Как воспользоваться этим шансом и занять уверенную позицию в перспективном сегменте? – разбираемся подробнее.
Развитие рынка: потенциал далеко не исчерпан
Пандемия, цифровизация, растущая культура профилактики здоровья – все эти факторы только усилили тренд на диагностику в частном сегменте. Пациенты выбирают не только ближайшие лаборатории, чтобы сдать анализы по направлению, но и самостоятельно подбирают комплексные программы и принимают решение, где это удобнее и качественнее сделать.
Эксперты отмечают, что рынок коммерческой лабораторной диагностики в России по данным KEPT сохраняет потенциал роста: насыщение рынка всё ещё не достигнуто, а география востребованных услуг продолжает расширяться. В условиях постоянных изменений успех обеспечивают те, кто строит бизнес на понятной модели с устойчивой инфраструктурой и сильным брендом.
Почему KDL | Медскан: экспертиза, масштаб и сила платформы
Федеральная сеть KDL | Медскан – один из самых известных и устойчивых игроков на рынке лабораторной диагностики. KDL | Медскан с самого основания фокусируется исключительно на лабораторной диагностике, что позволяет формировать глубокую отраслевую экспертизу и обеспечивать высокие стандарты в этой сфере.
За 25 лет компания развила сеть из более 500 медицинских офисов в 100 городах России, 13 лабораторных комплексов, ежегодно принимает свыше 6,7 млн пациентов, а более 17 тысяч медицинских специалистов по всей стране оказывает доверие лаборатории.
KDL | Медскан – часть группы компаний «Медскан», динамично развивающегося холдинга медицинских организаций и одного из лидеров негосударственного сектора здравоохранения в России. Клиники группы компаний предлагают полный спектр высокотехнологичной медицинской помощи по передовым мировым протоколам.
Ключевое стратегическое преимущество KDL | Медскан – платформенный подход, реализованный группой компаний. Платформа «Медскан» – это современная модель развития частного здравоохранения, интегрирующая физическую медицинскую инфраструктуру и цифровые сервисы в единую федеральную систему. Такой подход обеспечивает и партнёрам, и пациентам не только доступ к современной экспертизе и единым клиническим стандартам, но и к инновационным цифровым продуктам – что позволяет гарантировать высокий уровень качества и эффективности медицинских услуг по всей стране.
Наша задача — не просто предложить партнёрам франшизу, а создать для них по-настоящему эффективную инфраструктуру, в которой каждый элемент от современных ИТ-сервисов и стандартизации бизнес-процессов до постоянной профессиональной поддержки, и обмена отраслевой экспертизой выстроен для результата. Такой подход не только снижает риски для инвесторов, но и позволяет формировать устойчивый и долгосрочный поток пациентов, обеспечивая партнёрам стабильность и развитие
Франшиза KDL | Медскан: возможности для инвесторов
Сегодня сеть предлагает два основных формата партнерства, рассчитанных как на опытных инвесторов, так и на предпринимателей, только начинающих путь в медицинском бизнесе.
1. Мультиюнит-франшиза (инвестиционный формат):
Формат рассчитан на масштаб – позволяет открывать сразу 5 – 10 медицинских офисов с эксклюзивом на регион, оптимизируя операционные расходы за счёт единого управления, логистики, маркетинга и подключения к платформе. Инвестиции стартуют от 15 млн рублей, срок окупаемости – от 19 месяцев.
2. Предпринимательский формат (для быстрого старта):
Вариант, подходящий для теста ниши или запуска первых точек. Вложения от 3,5 до 10 млн рублей, открытие 1-2 офисов, полный цикл поддержки, сопровождение на всех этапах и окупаемость – от 22 месяцев.
Формат мультифраншизы – это не только симбиоз надёжного бренда и технологической поддержки, но и возможность партнёра получить эксклюзив на город, стать первым и создать доходный сетевой актив. Мы детально анализируем территорию и помогаем зайти в те районы, где реализуется максимальный потенциал
Кейс мультифраншизы: как быстро масштабироваться в регионе
Показательный пример, первый запуск мультиюнит-франшизы в Астрахани, где партнёр KDL | Медскан реализовал открытие сразу трёх медицинских офисов в ключевых точках и анонсировал планы дальнейшего масштабирования до 20 адресов:
«Для нас это только начало, мы открываем первые три офиса из двадцати запланированных в рамках партнёрства с KDL | Медскан. Уверены, что благодаря сильному бренду, отработанной модели и эффекту масштаба мы сможем быстро занять лидирующие позиции в регионе», – отмечает франчайзи из Астрахани.
После запуска мультифраншизы в Астрахани доступ к формату в этом регионе был закрыт. Для новых инвесторов важно не упустить момент, когда ещё остаются премиальные локации и свободные направления.
Почему важно принять решение сейчас
Рынок лабораторной диагностики динамично растёт, но входить в него день ото дня становится сложнее:
Рост стоимости входа в рынок.
Цены на оборудование, ремонт и ИТ-решения постоянно растут, а задержка с принятием решения напрямую увеличивает порог инвестиций.
Ограниченность и «стоп-листы» по городам
на примере Астрахани видно: как только партнер выбирает мультиформат, доступ к франшизе в этом городе тут же закрывается для других инвесторов. Тем, кто рассматривает запуск медицинского офиса всерьез, важно вовремя выйти на переговоры и зафиксировать за собой лучшие условия.
Рынок становится всё профессиональнее
растёт конкуренция между крупными сетями и государственными лабораториями, внедряются цифровые сервисы и новые продуктовые линейки. Для самостоятельных предпринимателей без поддержки федерального бренда вход и удержание позиций становятся всё сложнее.
Эффект масштаба и окупаемость инвестиций
Франчайзи, открывающие сеть из нескольких офисов, быстрее достигают окупаемости и увеличивают рентабельность благодаря маркетинговой поддержке, общей логистике, ИТ-сопровождения и оптимизации издержек.
Прозрачный путь для партнёра: от заявки до первых пациентов
Будущему франчайзи не нужно быть медиком или опытным девелопером: команда KDL | Медскан сопровождает партнёров на всех этапах – от анализа рынка и подбора локации до оформления лицензии и набора персонала. В рамках договора коммерческой концессии KDL | Медскан обеспечивает передачу операционных стандартов и практических методов работы, а также наставничество и консультационное сопровождение, необходимое для успешного старта и эффективного управления бизнесом. Уже на этапе заявки специалисты подготовят тепловую карту города, сценарии доходности и дорожную карту запуска.
Партнерство с KDL | Медскан – это не только шанс получить стабильный финансовый результат, но и прямое участие в изменении качества медицины в своем регионе. Вопрос лишь в том, кто первым в вашем городе займёт лучшие места ― пока они ещё есть.