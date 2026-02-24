Франшиза, которую ждали: прибыльный бизнес на рынке лабораторных услуг с KDL | Медскан

Михаил Белякович генеральный директор сети медицинских лабораторий KDL | Медскан.

Наша задача — не просто предложить партнёрам франшизу, а создать для них по-настоящему эффективную инфраструктуру, в которой каждый элемент от современных ИТ-сервисов и стандартизации бизнес-процессов до постоянной профессиональной поддержки, и обмена отраслевой экспертизой выстроен для результата. Такой подход не только снижает риски для инвесторов, но и позволяет формировать устойчивый и долгосрочный поток пациентов, обеспечивая партнёрам стабильность и развитие