Рейтинг компаний по банкротству физических лиц в 2026 году
Банкротство — это сложная юридическая процедура, требующая внимательного подхода и профессионального сопровождения. Сменить компанию, которая ведет процесс, практически невозможно: как правило, процедура завершится с той организацией, с которой вы ее начали. Именно поэтому крайне важно сразу выбрать опытного и надежного партнера.
Чтобы помочь сделать этот выбор, мы подготовили актуальный рейтинг юридических компаний, специализирующихся на сопровождении процедуры банкротства физических лиц в России. В топ юридических компаний мы включили фирмы с подтвержденной репутацией, опытом работы на рынке от 5 лет, большим штатом специалистов, которые завершили дела на крупные суммы.
При составлении рейтинга лучших компаний по банкротству физических лиц учитывались как отзывы и публикации в СМИ, так и финансовые показатели, судебная практика и данные из независимых рейтингов.
Представленные в рейтинге компании проверены в ЕГРЮЛ.
1. ООО «Банкрот Консалт»
Сайт: http://bankrotconsult.ru
Одна из лидирующих компаний на рынке — «Банкрот Консалт» работает с 2002 года. За 24 года деятельности специалисты помогли более 283 000 клиентов и сопровождали процедуры на общую сумму обязательств 26 млрд рублей.
Компания предлагает полный цикл юридического сопровождения — от первичной консультации до итогового заседания суда. Перечень услуг включает консультации, подготовку документов, представительство в судебных заседаниях и на процедурах оценки имущества.
Обратившись в компанию «Банкрот Консалт», вы получите:
консультации о правах должника при взаимодействии с коллекторами и приставами. С момента введения процедуры реструктуризации или реализации имущества исполнительные производства приостанавливаются, начисление неустоек и штрафов прекращается, кредиторы обязаны предъявлять требования через финансового управляющего (ст. 213.11, 213.25 ФЗ-127);
юридическое сопровождение процедуры банкротства с целью получения освобождения от обязательств в пределах, предусмотренных законодательством. Итог зависит от состава имущества и позиции кредиторов. Конечное решение принимает суд;
удобную схему оплаты услуг, со льготами и рассрочкой (стоимость юридических услуг составит от 8 460 рублей в месяц). Рассрочка предоставляется ООО Банкрот Консалт, ОГРН: 1027704015448, ИНН: 7704250024. Дополнительно потребуются обязательные расходы: госпошлина, депозит на вознаграждение финансового управляющего 25 000 руб., вознаграждение финансового управляющего — фиксированное (от 25 000 руб.) + процент от реализованного имущества.
Компания работает в соответствии с нормами закона о банкротстве, помогая в процедуре по обязательствам перед кредиторами, включая кредиты и ссуды, долги по коммунальным услугам и штрафам за нарушения ПДД, распискам перед частными лицами.
Все юристы организации имеют опыт от 7 лет, проходят строгий отбор и ежегодную аттестацию. Согласно данным рейтинга компаний по банкротству физических лиц «Рейтинг Банкрот», компания признавалась одним из лидеров в этой сфере деятельности.
2. Банкирро
Сайт: bankirro.ru
На российском рынке банкротства физлиц «Банкирро» работает на прозрачность процессов и поддержание высокой репутации в информационном поле, делая упор на технологичность и открытость. Такой подход высоко оценен и со стороны федеральных СМИ: Лента.Ru (у ресурса нет общего возрастного ограничения для читателей в целом, но отдельные материалы маркируются как 18+) и Газета.Ru (рекомендован для аудитории старше 18 лет), где компания занимает лидирующую позицию, а также в профильном рейтинге компаний по банкротству — «Банкирро» занимает 1 место.
9 лет практики и 32 млрд. рублей долгов
За девять лет юристы «Банкирро» провели почти 12 тысяч дел, сопроводив процедуры банкротства на общую сумму обязательств более 32 млрд. рублей. Статистика подтверждена публичными судебными актами. Услуга может быть оказана в рассрочку. Рассрочка предоставляется ООО «ФРЕШ РЕСТАРТ», ИНН: 9731120807
Прозрачная финансовая защита клиента
«Банкирро» в публичной коммуникации избегает формулировок, противоречащих законодательству о рекламе, например, обещаний «100% списания» долгов. Компания предлагает иную гарантию: если дело завершается не в пользу клиента, средства за юридическое сопровождение возвращаются.
Цифровые инструменты для клиента
У компании есть собственное мобильное приложение Bankirro, представленное на IOS и Android (возрастное ограничение 16+). Это не просто фишка, а рабочий инструмент: клиент может в любое время зайти в смартфон и в пару кликов проверить статус своего дела, не дожидаясь звонка юриста.
Стабильная репутация от Калининграда до Владивостока
«Банкирро» развивает федеральную сеть: офисы открыты в 14 крупных городах, при этом география работы охватывает 75 регионов. Репутацию компании подкрепляют более 800 отзывов на независимых онлайн-площадках.
Когда речь идет о финансовом будущем, важна каждая деталь. «Банкирро» выстраивает работу так, чтобы клиент чувствовал опору: прозрачные условия, современные инструменты и строгое соблюдение закона.
3. Федеральный центр банкротства граждан (ФЦБГ)
Сайт: https://fcbg.ru
Компания работает с 2015 года. За 10 лет работы юристы компании сопровождали процедуры банкротства для более чем 7 000 клиентов на общую сумму обязательств свыше 20 млрд рублей. По данным компании, еженедельно специалисты ФЦБГ ведут дела на сумму от 15 до 20 млн рублей задолженности.
Одно из сложных дел компании — сопровождение процедуры на сумму 136,6 млн рублей, завершенной за 6 месяцев (средняя длительность процедуры банкротства — 6–12 месяцев в зависимости от количества кредиторов, наличия имущества и загруженности суда).
Должники могут рассчитывать:
на подробную юридическую консультацию по всем вопросам взыскания и урегулирования долгов;
на юридическое сопровождение процедуры банкротства, результат которой зависит от решения суда с учётом обстоятельств дела (имущество, доходы, добросовестность должника). Компания обеспечивает соблюдение процедуры и защиту интересов клиента. Предусмотрен возврат средств в случае, если освобождение от обязательств не было получено по причинам, зависящим от работы юристов, что указывается в договоре;
на возможность оплатить услугу в рассрочку. Стоимость юридических услуг составит от 4 900 рублей ежемесячно (90% оплачивается в течение 7-10 месяцев). Дополнительно потребуются обязательные расходы: госпошлина, депозит на вознаграждение финансового управляющего 25 000 рублей, вознаграждение финансового управляющего. Рассрочка предоставляется ООО «ФЦБГ», ИНН 9704087237.
Для каждого клиента юристы опытом работы от 10 лет составляют индивидуальный план действий, учитывая особенности его финансового положения. В ФЦБГ гарантируют профессиональный подход и полное сопровождение процесса банкротства, обеспечивают законность и прозрачность процедуры.
На сайтах с отзывами клиенты «Федерального центра банкротства граждан» отмечают качество работы юристов, обращая внимание на тот факт, что специалисты учитывают особенности каждой ситуации. Компания занимает лидирующие позиции во многих рейтингах юридических фирм, специализирующихся на банкротстве, например в «Рейтинг Банкротство».
4. 2 Лекс
Сайт: https://2lex.ru
Компания работает с 2001 года. За 24 года деятельности юристы «2 Лекс» провели 7 887 дел и сопровождали процедуры банкротства на общую сумму обязательств 21,5 млрд рублей. Ежедневно к специалистам обращаются в среднем 27 новых клиентов.
Федеральное законодательство предоставляет физическим лицам возможность урегулировать кредитные обязательства в рамках процедуры банкротства путем признания собственной финансовой несостоятельности.
Ресурс компании «2 Лекс» посвящен информированию населения об особенностях прохождения процесса банкротства физических лиц. Здесь публикуются практические случаи из судебной практики, пояснения полномочий исполнительных органов и рекомендации по взаимодействию с судебными приставами и коллекторами.
Для тех, кому требуется юридическая консультация по вопросам финансовой несостоятельности, специалисты предоставляют бесплатные юридические услуги, включая разъяснения относительно прав, обязанностей и возможных последствий объявления банкротства.
Специалисты дадут подробную информацию о самой процедуре, осветив возможные риски и преимущества, рассчитают ориентировочную стоимость юридического сопровождения банкротства и проконсультируют по необходимым документам. «2 Лекс»занимает второе место в рейтинге лучших компаний по банкротству физических лиц «Правотоп».
5. Единая служба по банкротству (Банкротам)
Сайт: https://bankrotom.ru
Компания работает с 2005 года. За 20 лет деятельности специалисты завершили более 1 700 процедур банкротства и сопровождали дела на общую сумму обязательств свыше 10 млрд рублей.
Когда гражданин сталкивается с накопившимися долгами по кредитам, которые растут из-за процентов и штрафов, возможна процедура банкротства. В рамках процедуры банкротства требования кредиторов фиксируются на дату введения процедуры; начисление неустоек, штрафов и процентов по большинству обязательств прекращается (ст. 213.11 ФЗ-127).
Однако основной долг и начисленные до процедуры суммы включаются в реестр требований и подлежат погашению в порядке очередности либо освобождению по решению суда в соответствии с законом 127-ФЗ. Суд может освободить от обязательств перед банками, МФО, коммунальными службами и налоговыми органами. Для этого можно обратиться к специалистам, таким как команда «Единой службы по банкротству».
Компания предлагает полное юридическое сопровождение банкротства физических лиц, включая:
начальный анализ финансовой ситуации клиента;
оценку имущества с учетом сохранения защищенных активов — единственное пригодное для проживания жилье, не являющееся предметом ипотеки, не включается в конкурсную массу согласно ст. 446 ГПК РФ, ст. 213.25 ФЗ-127;
подготовку полного пакета документов;
подачу заявления в арбитражный суд;
консультирование по критериям выбора финансового управляющего, который утверждается судом из числа членов саморегулируемых организаций;
представление интересов на всех этапах судебного процесса до его завершения.
На сайте компании размещена детальная информация о последовательности судебного банкротства: от подготовки заявления до вынесения решения (средняя длительность — 6–12 месяцев в зависимости от количества кредиторов, наличия имущества и загруженности суда), а также о возможных последствиях, включая ограничения на выезд за границу во время процедуры или запрет на занятие руководящих должностей в компаниях на 3 года после ее окончания.
6. Закон и право
Сайт: https://закон-о-банкротстве-физических-лиц.рф
Коллектив профессиональных юристов, выступающий под девизом «Закон и право», с 2015 года оказывает квалифицированную правовую помощь как обычным гражданам, так и представителям бизнеса, которые столкнулись с финансовыми затруднениями. Компания сопровождала процедуры банкротства на общую сумму обязательств более 1 миллиарда рублей и провела более 700 дел в арбитражных судах. Специалисты агентства проводят всесторонний анализ каждой ситуации, предоставляют персональные консультации и обеспечивают всестороннюю юридическую поддержку на всех этапах ведения дела.
Фирма предлагает гарантии: обеспечит юридическое сопровождение процедуры банкротства либо вернёт клиенту уплаченные средства в полном объёме, если освобождение от обязательств не будет получено по причинам, зависящим от работы юристов. Конечное решение принимает арбитражный суд с учётом обстоятельств (имущество, доходы, добросовестность должника).
Процесс банкротства физического лица — это многоступенчатый механизм, длительность которого варьируется в зависимости от специфики дела (средняя длительность — 6–12 месяцев). В общем случае процедура включает в себя ряд обязательных этапов:
подготовительную работу;
проведение первого судебного заседания;
разработку плана реструктуризации задолженности;
организацию торгов и последующее распределение вырученных средств между кредиторами.
На каждом из этих этапов юристы компании будут рядом с должником, обеспечивая полное сопровождение и юридическую поддержку в процедуре банкротства. Услуги юридической фирмы доступны для должников в любом регионе страны.
Часто задаваемые вопросы
Какие долги нельзя списать в ходе процедуры банкротства?
В рамках процедуры банкротства не подлежат освобождению следующие обязательства: долги по алиментам, возмещение вреда здоровью, причиненного третьим лицам, суммы, признанные в ходе привлечения вас к субсидиарной ответственности, и те долги, которые возникли уже после даты подачи заявления в суд или в МФЦ – по кредитам, займам, коммунальным услугам и тд. Возможность освобождения от остальных обязательств зависит от решения суда и конкретных обстоятельств дела.
Каковы последствия процедуры банкротства?
У процедуры банкротства есть оборотная сторона — на некоторое время вам будет запрещено:
Повторно подавать на банкротство – в течение пяти лет.
Возглавлять юридические лица – три года, банки, негосударственные пенсионные фонды и инвестиционные компании – пять лет.
При обращении за кредитом и займами в банки и МФО – необходимо будет сообщать о факте прохождения банкротства в течение пяти лет.
Факт прохождения банкротства будет зафиксирован в кредитной истории, информация доступна кредиторам в течение 7 лет.
Также возможны ограничения на выезд за границу во время процедуры.
Я вступил в процедуру банкротства работающим, но позже меня сократили. Как будет проходить процедура?
Процесс банкротства будет проходить по стандартным правилам. Увольнение по сокращению штата даже немного облегчит вашу ситуацию – теперь то ясно, что платить по долгам вам нечем, раз дохода нет.
Можно ли сохранить при банкротстве ипотечное жилье?
С сентября 2024 года в процедуре банкротства физических лиц появились изменения, которые позволяют сохранить ипотечное жилье при определенных условиях. Если у вас есть просрочки по другим кредитам, займам, распискам или оплате ЖКХ, но вы строго соблюдаете график платежей по ипотеке, то в процессе банкротства можно заключить мировое соглашение с банком-кредитором. В этом случае банк не включается в реестр кредиторов и не требует продажи залогового имущества.
Если вы продолжите своевременно вносить платежи по ипотеке, суд может освободить вас от остальных долгов в соответствии с законом.
Важно отметить, что это нововведение дополняет общее правило: единственное жилье, пригодное для проживания (квартира или дом), не обремененное ипотекой, не включается в конкурсную массу и не подлежит продаже (ст. 446 ГПК РФ, ст. 213.25 ФЗ-127). Однако если недвижимость в ипотеке или залоге, по умолчанию она реализуется для погашения долга перед залоговым кредитором — за исключением случаев, когда применяется описанное выше мировое соглашение.
Можно ли во время банкротства менять работу?
Ни один закон не запрещает менять работу в течение всего периода жизни после наступления совершеннолетия – 18 лет. Но в период прохождения банкротства, а он может занять и 6-8 месяцев, надо понимать, что смена рабочего места на условиях повышения вашего дохода может привести не к освобождению от обязательств, а к введению реструктуризации. А вот трудоустройство на рабочее место с меньшим доходом, чем тот, с которым вы входили в процедуру – к отказу от освобождения от обязательств ввиду вашей недобросовестности.