Рейтинг компаний по банкротству физических лиц в 2026 году

Ни один закон не запрещает менять работу в течение всего периода жизни после наступления совершеннолетия – 18 лет. Но в период прохождения банкротства, а он может занять и 6-8 месяцев, надо понимать, что смена рабочего места на условиях повышения вашего дохода может привести не к освобождению от обязательств, а к введению реструктуризации. А вот трудоустройство на рабочее место с меньшим доходом, чем тот, с которым вы входили в процедуру – к отказу от освобождения от обязательств ввиду вашей недобросовестности.