Исследования подтверждают: «Европейская медиагруппа» — №1 в российской радиоиндустрии
«Европейская медиагруппа» лидирует в российской радиоиндустрии более 15 лет подряд*. Согласно свежей волне рейтингов, предоставленных компанией Mediascope, форматы ЕМГ ежедневно выбирают 17 млн радиослушателей. Еженедельная аудитория флагмана отечественного радиовещания — 34,4 млн человек, что превышает половину населения крупных городов страны старше 12 лет. Доля рынка холдинга по аудитории остаётся крупнейшей среди всех представителей индустрии — 22,7%**.
«Европа Плюс», «Дорожное радио» и «Ретро FM» традиционно расположились в топ-5 отечественных радиостанций по всем ключевым медиапоказателям**.
Самой узнаваемой радиостанцией России*** и №1 по доле рынка по аудитории в стране остаётся «Европа Плюс»**. Кроме того, станция лидирует по узнаваемости на высококонкурентном столичном рынке****. В эфире «Европы Плюс» звучат самые актуальные мировые хиты, а любимые слушателями шоу «Бригада У» и РАШ занимают лидирующие позиции в утреннем***** и вечернем****** сегментах радиоэфира в Москве.
«Дорожное радио» — станция №1 в России по еженедельной аудитории**. А в Петербурге радиостанция лидирует по ключевым медиапоказателям более 19 лет*******. «Дорожное радио» — единственный федеральный музыкальный формат, чьи программы в каждом регионе адаптированы под локальный эфир. К примеру, сотни тысяч жителей и гостей города на Неве встречают новый день вместе с шоу «С утра пораньше» и его ведущим Игорем Бих. Радиостанция продолжает экспансию и в Москве — уже 22 марта в столичной «Live Арене» впервые состоится концерт «Звёзды Дорожного радио» 16+, где всенародно любимые артисты исполнят свои самые душевные хиты.
«Ретро FM» — №1 по доле рынка по аудитории среди всех форматов в Москве********. В эфире звучат популярные хиты нескольких десятилетий, а оригинальные конкурсы позволяют радиослушателям выиграть ценные призы. Так, уже в ноябре 2026-го «Ретро FM» начало праздновать Новый год. Радиостанция подарила 500 жителям России — от Владивостока до Калининграда — новогодние ёлки с фирменными игрушками, которые доставили прямо домой. В декабре стартовала суперигра «13-я зарплата», а в новогодние праздники миллионы зрителей РЕН ТВ и Первого канала отметили праздник вместе с телевизионными версиями международного музыкального фестиваля «Легенды Ретро FM».
В плейлисте «Радио 7» звучат культовые хиты мировой музыки. Станция уделяет особое внимание важнейшим событиям культурной жизни Москвы и всей России. А ведущие обновлённого шоу «Утро на семи холмах» Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова умеют задать динамичный тон в самом начале дня, найти место и драйву, и юмору, и откровенному разговору. Показателем доверия аудитории «Радио 7» стал проект «Пин-код оранжевый» — слушатели направили 800 тысяч заявок на участие в розыгрыше iPhone 17 в фирменных цветах станции.
«Новое Радио» объединяет FM-диапазон и цифровое пространство. Уникальная экостистема взаимодействия со слушателями в социальных сетях позволила Telegram-каналу станции суперхитов и суперновинок стать топ-1 в России и Европе. Сегодня на него подписаны более 265 000 пользователей. Предстоящий флагманский проект станции — премия с большим сердцем «Новое Радио AWARDS» — уже в третий раз совместит благотворительный марафон в поддержку подопечных Фонда Хабенского и яркое музыкальное шоу. 3 марта с 8 утра на протяжении 10 часов свои суперхиты и суперновинки будут исполнять топовые артисты. Хедлайнером Самой доброй премии станет Леонид Агутин — артист подготовил яркую концертную программу, в которую войдут все главные хиты. А ведущими церемонии вновь будут голоса утреннего шоу «1+1» Калинин и Райтраун.
Уникальный формат STUDIO 21 стал частью культурного кода поколений Y и Z. Команда станции продолжает развивать радио- и внеэфирный контент. Так, в январе STUDIO 21 запустило диджитал-шоу ReadyMade. Каждый выпуск нового видеоформата — это искренняя, живая и динамичная дискуссия с популярными артистами и авторитетными экспертами. ReadyMade — это микс вдумчивой аналитики, оригинального взгляда на творческую индустрию и путешествия к истокам современной музыки.
Региональная сеть «Калины Красной» продолжает расширяться. В 2026 году станция музыки русской души приходит и в Санкт-Петербург. Команда радиостанции всё ближе к своей цели — возвращению авторской песни в российский культурный мейнстрим. Также «Калина Красная» поддерживает патриотические общественные инициативы и просветительские проекты по всей стране.
Станция с исконно петербургским стилем «Эльдорадио» празднует 30-летие своего вещания. Формат заслужил признание взыскательной аудитории Северной столицы и входит в топ-5 радиостанций города на Неве по всем важнейшим медиапоказателям*********.
«Европейская медиагруппа» продолжает успешно строить собственную digital-вселенную. Охват контента форматов лидирующего радиохолдинга в социальных медиа в 2025 году вырос на 37% и превысил 1,5 миллиарда. Главными драйверами роста среди станций ЕМГ здесь являются «Новое Радио», «Европа Плюс» и «Дорожное радио». В то же время показатель слушания станций ЕМГ в интернете за год вырос на 6% и превысил 43 млрд минут. Лидеры роста диджитал-аудио — «Европа Плюс», «Дорожное радио» и «Ретро FM».
Также холдинг уделяет особое внимание развитию сетевых ресурсов. Благодаря уникальному Telegram Mini App «РадиоХаб» прямо в соцсети можно подключиться ко всем радиостанциям «Европейской медиагруппы». А для «Нового Радио» год начался с запуска обновлённого сайта. Новый дизайн, удобная навигация и мгновенная загрузка — всё для максимального UX-комфорта. Мобильная версия ресурса работает как полноценное приложение — крутая музыка и интересные новости при минимуме лишних движений.
Генеральный директор «Европейской медиагруппы» Роман Емельянов: «Рейтинги — это индикатор, отражающей качество нашей работы. Разноплановый, актуальный и качественный контент форматов ЕМГ находит отклик у десятков миллионов слушателей. Мы говорим с аудиторией на языке музыки, эмоций, доверия и общих ценностей — и она отвечает нам взаимностью. Вперёд, к новым вызовам и новым вершинам!»
Больше информации на emg.fm, в Telegram-канале и на странице холдинга ВКонтакте.
