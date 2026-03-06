Исследования подтверждают: «Европейская медиагруппа» — №1 в российской радиоиндустрии

«Новое Радио» объединяет FM-диапазон и цифровое пространство. Уникальная экостистема взаимодействия со слушателями в социальных сетях позволила Telegram-каналу станции суперхитов и суперновинок стать топ-1 в России и Европе. Сегодня на него подписаны более 265 000 пользователей. Предстоящий флагманский проект станции — премия с большим сердцем «Новое Радио AWARDS» — уже в третий раз совместит благотворительный марафон в поддержку подопечных Фонда Хабенского и яркое музыкальное шоу. 3 марта с 8 утра на протяжении 10 часов свои суперхиты и суперновинки будут исполнять топовые артисты. Хедлайнером Самой доброй премии станет Леонид Агутин — артист подготовил яркую концертную программу, в которую войдут все главные хиты. А ведущими церемонии вновь будут голоса утреннего шоу «1+1» Калинин и Райтраун.