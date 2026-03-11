Комиссия РСПП по медиа разработает отраслевые стандарты использования ИИ

«Есть области, где ИИ уже стал незаменимым инструментом. Например, в обработке больших данных. Но есть сферы, где ИИ сталкивается с ограничениями – это креатив и культура. На практике модели искусственного интеллекта очень часто не чувствуют культурный код. Они не различают тонкие национальные смыслы, не понимают исторические ассоциации, не улавливают эмоциональные оттенки. А медиа, как мы понимаем, – это ведь не только технологии. Это ещё и пространство смыслов. Поэтому для нас сегодня главный вопрос звучит так: как использовать искусственный интеллект и не потерять человеческое измерение культуры. Как сохранить авторство, эмоцию, национальный характер коммуникаций», – добавил Константин Майор.