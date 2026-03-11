Комиссия РСПП по медиа разработает отраслевые стандарты использования ИИ
Юридические нормы использования искусственного интеллекта, маркировки контента и отраслевые принципы для медиасферы предложили разработать в Российском союзе промышленности и предпринимателей. Использование искусственного интеллекта в СМИ, кино и звукозаписывающей отрасли обсудили 10 марта в рамках комиссии РСПП по медиаиндустрии и предпринимательству в информационной сфере.
Открыл заседание председатель комиссии, генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский. Он отметил, что использование ИИ сегодня влияет на любые сферы деятельности, и медиа прочувствовали на себе последствия этого процесса одними из первых.
«Соблюдение культурного контекста – это одна из основополагающих вещей. Мы понимаем, что нейронные сети, обученные в западных или восточных датасетах, будут в корне отличаться от российского культурного кода. Эта та проблема над которой предстоит работать посредством как обучения, так и создания своих собственных моделей. Поэтому отраслевые принципы очень важны. Они, безусловно, так или иначе появятся при содействии индустрии, которая занимается созданием технологий искусственного интеллекта», – отметил Алексей Гореславский.
Он рассказал, что, согласно результатам исследований, 90% производителей контента используют искусственный интеллект уже полным ходом. На первом месте использование ИИ в создании текстов. Около 40% используют его для генерации видео и 28% – для обработки звука. Также, по словам Гореславского, 77% респондентов уже не в состоянии отличить сгенерированные фотографии от реальных.
Владелец и генеральный директор МАЕР Константин Майор рассказал, что медиахолдинг стал одним из первопроходцев ИИ-развития рынка цифровой уличной рекламы в России.
«Есть области, где ИИ уже стал незаменимым инструментом. Например, в обработке больших данных. Но есть сферы, где ИИ сталкивается с ограничениями – это креатив и культура. На практике модели искусственного интеллекта очень часто не чувствуют культурный код. Они не различают тонкие национальные смыслы, не понимают исторические ассоциации, не улавливают эмоциональные оттенки. А медиа, как мы понимаем, – это ведь не только технологии. Это ещё и пространство смыслов. Поэтому для нас сегодня главный вопрос звучит так: как использовать искусственный интеллект и не потерять человеческое измерение культуры. Как сохранить авторство, эмоцию, национальный характер коммуникаций», – добавил Константин Майор.
Он предложил РСПП выступить с законодательной инициативой по использованию ИИ, а также разработать рекомендации по ответственному применению искусственного интеллекта в медиа, включая вопросы авторства, прозрачности использования ИИ и контроля качества контента. Особое внимание стоит уделить поддержке проектов по обучению ИИ-моделей на национальных культурных и языковых данных, чтобы цифровые инструменты лучше учитывали культурный код и особенности российской аудитории. Также Майор предложил сформировать постоянную экспертную группу при комиссии, которая будет отслеживать влияние ИИ на медиарынок и готовить рекомендации для отрасли и государства.
Тему влияния генеративного интеллекта на СМИ развил доктор философских наук, профессору заведующий кафедрой периодической печати и сетевых изданий Уральского федерального университета Владимир Олешко.
«Сегодня уже появился термин “мертвый интернет”, когда ИИ-боты создают контент, транслируют, потребляют и комментируют. Более двух лет мы изучали влияние ИИ на различные сферы и при содействии медиахолдинга МАЕР издали монографию на эту тему. На ее основе мы сформировали ряд предложений, главные среди которых – разработать юридические нормы в отношении ИИ-контента и продумать его маркировку. Мы видим как минимум три варианта маркировки: “сгенерировано в нейросети [название]”, “сгенерировано в нейросети [название] при участии человека” и “создано человеком при участии нейросети [название]», – предложил Владимир Олешко.
Депутат Государственной Думы Марина Ким напомнила, что в парламенте создана межфракционная рабочая группа по искусственному интеллекту и сейчас она готовит большие публичные слушания, которые пройдут весной.
«Также сейчас готовится первый рамочный законопроект, который будет касаться основных понятий [сферы ИИ]. Затем он будет уже дополнен отраслевым регулированием. Не могу пока раскрывать какие-то детали, потому что сейчас работа на самой начальной стадии. Но по нашим ощущениям мы можем эту работу довести до законопроекта, до внесения этого законопроекта на слушания уже в эту сессию и в этот созыв, потому что в сентябре выборы», – рассказала Марина Ким.