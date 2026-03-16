20 лет на рынке: онлайн-гипермаркет «ВсеИнструменты.ру» отмечает юбилей

20 лет на рынке: онлайн-гипермаркет «ВсеИнструменты.ру» отмечает юбилейСегодня компания входит в тройку крупнейших DIY-игроков и насчитывает сотни тысяч корпоративных клиентов
В марте компания «ВсеИнструменты.ру» празднует 20-летие со дня основания. За это время онлайн-гипермаркет для профессионалов и бизнеса прошел путь от студенческой идеи до одного из лидеров российского DIY-рынка (товары для строительства, ремонта, обустройства дома, дачи и сада. – Прим. «Ведомостей») и крупного онлайн-игрока в поставках товаров для строительства, производства и услуг.
Проект начался в 2006 г. с идеи двух студентов МФТИ, Виктора Кузнецова и его друга, которые, записав основные принципы (Клиент, Команда, Эффективность) будущего бизнеса на салфетке в кафе, создали интернет-магазин инструментов прямо в студенческом общежитии. Первый заказ Виктор принимал, спрятавшись под парту во время лекции по теоретической физике.
В период с 2009 по 2011 г. компания начала развивать розничную сеть, открыв первый магазин в Москве, собственный сервисный центр и расширив присутствие на десятки городов России. В 2015–2017 гг. онлайн-ритейлер вывел на рынок первые собственные торговые марки – INFORCE и GIGANT.
В 2021 г. компания открыла масштабный распределительный центр в Домодедове площадью 188 000 кв. м, что помогло ей укрепить ведущие позиции в сегменте товаров для строительства и ремонта и увеличить выручку почти на 60%. Во многом знаковым стал 2024 г., когда «ВсеИнструменты.ру» вышли на Московскую биржу (ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС»). Сейчас в компанию вложились более 100 000 инвесторов.
Сегодня «ВсеИнструменты.ру» – это:
Более 10 000 сотрудников
Свыше 100 000 обрабатываемых заказов ежедневно
2 млн наименований товаров в ассортименте
1000+ пунктов выдачи заказов по всей России
460 000 корпоративных клиентов, формирующих свыше 75% выручки (производственные, строительные и сервисные организации)
Ключевая трансформация последних лет – переход к инфраструктуре снабжения для бизнеса. «ВсеИнструменты.ру» стали надежным партнером для строительных, производственных и сервисных предприятий. Компания объединяет широкий ассортимент оригинальных товаров, цифровые инструменты закупок, электронный документооборот и развитую логистику. Собственная ИТ-платформа, управляемая на основе данных и аналитики, позволяет масштабировать бизнес и повышать результативность цепочки поставок. Компания делает ставку на операционную эффективность и прибыльность, что является отличительной особенностью для рынка.
По версии аналитической платформы Similarweb, «ВсеИнструменты.ру» – один из мировых лидеров электронной коммерции в категории DIY. Онлайн-гипермаркет также входит в топ-3 крупнейших работодателей России среди предприятий электронной торговли и в топ-30 самых дорогих компаний Рунета.
«Но самое главное – это сотни тысяч и даже миллионы клиентов, которые нам доверяют. Люди, которые строят, производят, создают. Каждый день они делают заказы во «ВсеИнструменты.ру», и для нас это самая большая ценность», – отметил основатель «ВсеИнструменты.ру» и председатель совета директоров ПАО «ВИ.ру» Виктор Кузнецов.
По его словам, именно три принципа – Клиент, Команда и Эффективность – позволили бизнесу пройти 20-летний путь и добиться нынешних результатов. Как пояснил Кузнецов, в компании всегда думают о клиенте и стремятся дать лучший сервис, опираются на сильную команду, которая постоянно растет и развивается, а также фокусируются на эффективности.
«Самое важное – чтобы мы и дальше сохраняли свою миссию: приносить пользу людям, помогая делать мир вокруг себя лучше. Это то, ради чего мы работаем, и то, что у нас лучше всего получается», – резюмировал Виктор Кузнецов.
ООО «ВсеИнструменты.ру» Адрес: 109451, г. Москва, ул. Братиславская, д. 16, корп. 1, пом. 3. ОГРН 1117746646269.