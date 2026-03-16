20 лет на рынке: онлайн-гипермаркет «ВсеИнструменты.ру» отмечает юбилей

В 2021 г. компания открыла масштабный распределительный центр в Домодедове площадью 188 000 кв. м, что помогло ей укрепить ведущие позиции в сегменте товаров для строительства и ремонта и увеличить выручку почти на 60%. Во многом знаковым стал 2024 г., когда «ВсеИнструменты.ру» вышли на Московскую биржу (ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС»). Сейчас в компанию вложились более 100 000 инвесторов.