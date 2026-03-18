Более 18 миллионов рублей собрано на благотворительном марафоне «Новое Радио AWARDS»
3 марта более 10 миллионов слушателей и зрителей встретили весну и сделали мир добрее на премии «Новое Радио AWARDS». Проект в третий раз объединил церемонию вручения музыкальной премии и десятичасовой благотворительный марафон в поддержку подопечных Фонда Хабенского.
Всего общими усилиями слушателей и зрителей, команды «Нового Радио», партнёров и артистов-участников церемонии было собрано более 18 миллионов рублей. По традиции старт марафону добра дало «Новое Радио», сделав пожертвование в размере 10 миллионов рублей. Вся сумма будет направлена на лечение и реабилитацию подопечных Фонда Хабенского, а также реализацию проектов различных направлений Фонда.
С 8 утра в концертной студии «Нового Радио» выступали Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери, Сергей Лазарев, Artik&Asti, Валерия, Коста Лакоста, LYRIQ, MONA, NILETTO, Mary Gu, ELMAN, SERYABKINA и другие артисты. Хедлайнером Премии стал Леонид Агутин, который представил эксклюзивный концертный сет. Всё для того, чтобы оказать помощь тем, кто в ней остро нуждается — детям и молодым взрослым с опухолями мозга, подопечным Фонда Хабенского. Ведущими марафона выступили голоса утреннего шоу «1+1» Калинин и Райтраун.
Проект вышел за границы эфира. «Новое Радио» и медиахолдинг МАЕР зажгли миллионы сердец уже 16 февраля. На популярных пешеходных маршрутах и главных автомагистралях Москвы, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и многих других городов забились огромные сердца — арт-проект на протяжении нескольких недель напоминал жителям мегаполисов, как важно хранить надежду и веру в чудо в себе и делиться душевным теплом с окружающими. А 3 марта на медиафасадах по всей России велась прямая трансляция церемонии.
Кроме того, с самого утра фирменными цветами премии засветилась Останкинская телебашня.
Стать гостем «Премии с большим сердцем» мог каждый в FM-диапазоне и на dobro.newradio.ru. Эксклюзивная видеотрансляция церемонии доступна в сообществе «Нового Радио» ВКонтакте. За закулисьем проекта можно было следить на бекстейдж-трансляции с ведущими Эви и Максом Астаховым на Twitch-канале «Нового Радио».
Золотые Сирены в 14 номинациях на церемонии вручали друзья «Нового Радио» и Фонда Хабенского — знаменитые деятели культуры и спортсмены.
Валерия и Иосиф Пригожин получили награду из рук Федора Бондарчука и его сына Сергея в номинации «Ренессанс года». Федор Бондарчук отметил, что сегодня многие звёзды стремятся совершать добрые поступки: «Ещё несколько лет назад в обществе считалось неприличным участвовать в благотворительности публично. Но Константин Хабенский с его безупречной репутацией популяризировал помощь тем, кто в ней нуждается».
«Коллаборацией года» была признана «Аритмия» NILETTO, Лёши Свика и Mary Gu. Статуэтку артистам вручил актёр Дмитрий Чеботарёв. Обладательницей Золотой Сирены в номинации «Шоу года» стала Мари Краймбрери за масштабный сольник «Кто такая Мэри?». Награду певица получила от писателя Александра Цыпкина. «Лучшей группой» стала Artik&Asti. SEVILLE наградил статуэткой актёр Арсений Попов. «Выбором слушателей» признана SERYABKINA, которую поздравил в эфире Карен Арутюнов. «Артист года» — Ваня Дмитриенко, Золотую Сирену хитмейкеру вручил Дмитрий Позов. «Артисткой года» была выбрана Мари Краймбрери. Она приняла Золотую Сирену от Аллы Михеевой и Дениса Дорохова.
Константин Майор и медиахолдинг МАЕР получили награду «За вклад в развитие благотворительности» из рук основателя Фонда Константина Хабенского и генерального продюсера «Нового Радио» Романа Емельянова. Кроме того, «За вклад в развитие благотворительности» был награждён Леонид Агутин.
Основатель Фонда Константин Хабенский: «Благодаря огромной работе команды и поддержке людей, которые не первый год доверяют нам, Фонд увеличил и сбор средств и объем помощи, который оказывает детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Огромное спасибо “Новому Радио” за этот уникальный проект. Не важно, сколько люди отправляют — 100, 50, 10 рублей. Важно, сколько человек это делают. Я замечаю, как люди стали более внимательными к тем, кто рядом с ними, и это очень хорошо».
Генеральный продюсер «Нового Радио» Роман Емельянов: «Осенью “Новому Радио” исполнилось 10 лет. Это время нельзя назвать простым. Но при любых волнениях нужны буйки, за которые можно держаться, нужна опора. И благотворительность — один из таких столпов. “Новое Радио” — развлекательная по формату станция, но это не отменяет того факта, что наша аудитория очень сострадательная и вдумчивая, в чём мы вновь смогли убедиться. Спасибо команде, Фонду и партнёрам, которые вложили душу в проект. Спасибо артистам, которые своим примером показали, что добро — это образ жизни. Спасибо слушателям, которые не остались в стороне и приняли участие в общем благом деле!»
12+