20 млн человек увидели ключевые заявления со Съезда РСПП

«События, с которыми сталкивается мировое сообщество в последние годы, показывают, что потрясения в торговой, инвестиционной сферах, в международных отношениях в целом происходят все чаще и чаще, становятся новой реальностью, сопровождают переход всей глобальной экономики к новому состоянию. Чтобы ответить на этот вызов, Россия должна быть сильной и единой в понимании своих национальных интересов. Несмотря на объективные трудности и внешнее давление, нам удается сохранять макроэкономическую стабильность и работать над обеспечением устойчивого роста. В этих условиях особенно важно действовать взвешенно: необходим умеренный, консервативный подход как в корпоративной сфере, так и в государственных финансах, при одновременном повышении конкурентоспособности экономики и укреплении технологического суверенитета», – заявил Президент РФ Владимир Путин.