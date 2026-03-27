20 млн человек увидели ключевые заявления со Съезда РСПП
XXXV Съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) состоялся 26 марта 2026 года в Москве в Национальном центре «Россия». Основными темами для обсуждения стали ключевые направления взаимодействия бизнеса и власти и предложения по участию предпринимательского сообщества в достижении национальных целей развития страны.
Президент РФ Владимир Путин в своем выступлении подчеркнул значимость диалога между государством и бизнесом, отметив, что он прошел проверку временем и особенно востребован в условиях глобальной трансформации.
Медиахолдинг МАЕР в режиме реального времени обеспечил трансляцию ключевых заявлений на цифровых уличных экранах по всей стране. Вместе с анонсами и повторами, которые будут показывать еще сутки, их увидят свыше 20 млн человек.
Владимир Путин обратил внимание на рост неопределенности в мировой экономике, связанный с геополитическими факторами, санкционным давлением и нарушением международных логистических цепочек.
«События, с которыми сталкивается мировое сообщество в последние годы, показывают, что потрясения в торговой, инвестиционной сферах, в международных отношениях в целом происходят все чаще и чаще, становятся новой реальностью, сопровождают переход всей глобальной экономики к новому состоянию. Чтобы ответить на этот вызов, Россия должна быть сильной и единой в понимании своих национальных интересов. Несмотря на объективные трудности и внешнее давление, нам удается сохранять макроэкономическую стабильность и работать над обеспечением устойчивого роста. В этих условиях особенно важно действовать взвешенно: необходим умеренный, консервативный подход как в корпоративной сфере, так и в государственных финансах, при одновременном повышении конкурентоспособности экономики и укреплении технологического суверенитета», – заявил Президент РФ Владимир Путин.
Темы устойчивости экономики и баланса между развитием и нагрузкой на бизнес коснулся и президент РСПП Александр Шохин, акцентируя внимание на рисках фискальной политики.
«Не хотелось бы, чтобы задача пополнения бюджета решалась любой ценой, поскольку обанкротившиеся компании сегодня – это отсутствие налогов завтра», – заявил президент РСПП Александр Шохин.
По его словам, бизнес в целом сохраняет позитивный взгляд на перспективы, однако указывает на ряд ограничений, от роста фискальной нагрузки до кадрового дефицита и инфляционных факторов.
В продолжение дискуссии о повышении устойчивости и эффективности экономики Министр финансов РФ Антон Силуанов обозначил практические ориентиры для бизнеса.
«Сегодня как раз то время, когда надо задуматься о своей конкурентоспособности. Вопрос расчистки издержек, оптимизации расходов и повышения производительности труда – это то, что сейчас в первую очередь требуется и бизнесу, и экономике в целом», – отметил Министр финансов РФ Антон Силуанов.
По его словам, аналогичная работа ведется и на уровне государства. Правительство сосредоточено на повышении эффективности бюджетной политики, включая пересмотр расходов и внедрение принципов так называемого нулевого бюджетирования при сохранении ключевых приоритетов, таких как технологический суверенитет и адресная социальная поддержка.
В рамках Съезда также обсуждали вопросы технологического суверенитета и развития. Член правления РСПП и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор отдельно отметил роль современных коммуникаций в этом процессе.
«Сегодня технологическое развитие невозможно без эффективных коммуникаций. В условиях, когда скорость принятия решений и доступ к информации становятся фактором конкурентоспособности, особенно важно оперативно доносить ключевые смыслы до широкой аудитории. Современные цифровые форматы позволяют делать это в режиме реального времени, объединяя повестку государства и бизнеса в едином информационном пространстве и усиливая эффект от принимаемых решений», – отметил владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.
Кроме того, подробности проведения Съезда узнали читатели почти трех десятков онлайн-СМИ, которые входят в медиахолдинг МАЕР.