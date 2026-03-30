От идеи до контракта: «Сбер» объединяет этапы закупок в единый механизм

От идеи до контракта: «Сбер» объединяет этапы закупок в единый механизмЭкосистема преобразует сложные процессы в часть обычного цикла продаж
Для большинства предпринимателей госзакупки ассоциируются с бюрократическим лабиринтом: десятки площадок, сотни страниц документации, банковские гарантии, которые нужно получать в сжатые сроки, и постоянный риск ошибки, которая стоит контракта. Крупный бизнес давно привык к этой сложности, выстраивая целые отделы, работающие на стыке юриспруденции, финансов и продаж. Но вопрос, который редко задают вслух: можно ли превратить этот хаос в единый управляемый процесс?
«Сбер» предложил не просто набор инструментов, а новый принцип работы. Вместо того чтобы переключаться между CRM*, тендерным агрегатором, сайтом банка и почтовым клиентом, бизнес получает единую среду. И ключевое здесь не количество функций, а то, что все они взаимосвязаны друг с другом.
Одна база вместо десятка таблиц
Любая компания, которая регулярно участвует в торгах, сталкивается с проблемой разрозненных данных. Клиенты – в Excel, контрагенты – проверяются отдельно через сервисы ФНС, тендеры – отслеживаются в сторонних агрегаторах. SberCRM замыкает этот контур на себя. При добавлении контрагента по ИНН система автоматически подтягивает данные из официальных источников и дает оценку его благонадежности. Это не просто удобство, а защита от рисков: работа с недобросовестным субподрядчиком по госконтракту может привести к включению в реестр недобросовестных поставщиков – фактически, к закрытию этого направления бизнеса.
При этом базовая версия системы для клиентов «Сбера» бесплатна для десяти пользователей. Для сравнения: аналогичный функционал у классических CRM-систем требует платной подписки от 60 000 руб. в год. Для малого и среднего бизнеса, который только выходит на торги, это значимая экономия на старте.
ИИ как аналитик
Одна из главных болевых точек тендерного отдела – время на анализ конкурсной документации. Конкурсы с объемом техзадания в сотни страниц – стандартная практика. Прочитать, вычленить ключевые требования, оценить риски – на это уходят дни. Модуль «Тендеры» в SberCRM использует нейросеть GigaChat, чтобы автоматически суммировать документацию: выделить требования к обеспечению, сроки, штрафы, критерии оценки.
Вместо того чтобы держать в штате отдельного аналитика, который читает техзадания, бизнес получает структурированную выжимку за минуты. Это не замена экспертизы, но инструмент, который кратно ускоряет принятие решений: участвовать в торгах или нет, хватает ли ресурсов на исполнение, какие риски заложены в контракт.
Финансы без выхода из интерфейса
Главное, что отличает экосистему «Сбера» от любых сторонних решений, – встроенные финансовые сервисы. Для участия в большинстве крупных тендеров требуется банковская гарантия. В классической схеме это выглядит так: менеджер готовит пакет документов, отправляет в банк, ждет решения, получает гарантию, возвращается к торгам. Процесс может занять дни, а иногда и недели.
В SberCRM логика иная. Если у компании есть предодобренный лимит (например, от «Сбер-АСТ»), система видит это автоматически. Заявка на гарантию формируется внутри карточки тендера, подписывается электронной подписью и уходит в банк без переключения между интерфейсами. По беззалоговым гарантиям для госзакупок суммой до 100 млн руб. и сроком до 86 месяцев решение принимается в срок от одной минуты.
По гарантиям до 10 лет к рассмотрению подключается сотрудник банка, но стартовая точка остается той же – удобный интерфейс, где собраны все данные по сделке. Бизнес перестает тратить время на то, чтобы «держать связку» между отделом продаж и банком.
Бесшовное сопровождение для новичков
Отдельный сценарий – компании, которые только начинают работать с госзакупками. Для них входной порог высок: нужно получить электронную подпись, зарегистрироваться в Единой информационной системе, аккредитоваться на торговых площадках, открыть специальный счет. Без сопровождения этот путь может занять несколько месяцев.
Услуга «Вывод на рынок госторгов» от «Сбера» упаковывает эти шаги в единый процесс. Эксперты помогают с технической подготовкой, консультируют по выбору тендеров через кабинет участника торгов в SberCRM, а передача заявки на консультацию происходит прямо из интерфейса «СберБизнес». Это не просто консультация, а полноценное погружение в экосистему, где следующий шаг – уже подача заявки на участие в конкурсе.
Управление без отчетов в Excel
Для руководителей, которые контролируют тендерное направление, система предоставляет дашборды с воронкой продаж, конверсией между этапами и рейтингом менеджеров. Вместо того чтобы просить отчеты в Excel и сводить данные из разных источников, управленец видит актуальную картину в реальном времени.
Это особенно важно для компаний с несколькими десятками одновременно исполняемых контрактов, где контроль сроков подачи заявок, получения гарантий и закрытия актов становится критическим фактором.
Почему это работает
Сравнивая подход «Сбера» с традиционными инструментами, можно выделить три принципиальных отличия.
Экономическая модель. Бесплатный доступ к полнофункциональной CRM снижает порог входа для бизнеса, который не готов инвестировать в дорогое программное обеспечение на старте.
Встроенные финансы. Банковские гарантии и другие финансовые продукты становятся частью операционного процесса, а не внешней функцией, требующей отдельного управления.
Единый контур данных. Информация о тендере, контрагенте, сделке и финансах не теряется при переходе между разными системами, что снижает операционные риски и экономит время.
Для бизнеса, который воспринимает тендеры как отдельную сложную историю, требующую специализированных инструментов и большого количества ручной работы, экосистема «Сбера» предлагает другой подход: рассматривать закупки как часть обычного цикла продаж. Когда поиск тендера, его анализ, управление сделкой и получение финансового обеспечения происходят в одном интерфейсе, исчезает необходимость в постоянном переключении между системами и в ручном переносе данных.
Это не делает тендеры проще – регулирование 44-ФЗ и 223-ФЗ никто не отменял. Но это делает процесс управления ими прозрачнее, быстрее и менее зависимым от человеческого фактора. А для бизнеса, где скорость реакции и точность исполнения напрямую влияют на выживаемость, это может стать решающим конкурентным преимуществом.
CRM* (Customer Relationship Management) – это система управления взаимоотношениями с клиентом.