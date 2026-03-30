От идеи до контракта: «Сбер» объединяет этапы закупок в единый механизм

Любая компания, которая регулярно участвует в торгах, сталкивается с проблемой разрозненных данных. Клиенты – в Excel, контрагенты – проверяются отдельно через сервисы ФНС, тендеры – отслеживаются в сторонних агрегаторах. SberCRM замыкает этот контур на себя. При добавлении контрагента по ИНН система автоматически подтягивает данные из официальных источников и дает оценку его благонадежности. Это не просто удобство, а защита от рисков: работа с недобросовестным субподрядчиком по госконтракту может привести к включению в реестр недобросовестных поставщиков – фактически, к закрытию этого направления бизнеса.