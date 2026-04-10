Константин Майор: «Космос должен “выйти” из научных центров в повседневную жизнь»

«Мы реально понимаем, что самый большой интерес просыпается в первом классе. Поэтому первостепенным является возвращение в школы уроков астрономии. Сейчас она в рамках физики, то есть это усеченные часы. И это абсолютно зря. Космос – он не дальний. Космос уже вокруг нас. Это технологии, это связь, это искусственный интеллект, это медицина, биоинженерия, то есть это абсолютно все. И если мы живем в эру цифровизации и искусственного интеллекта, мы просто обязаны детей сопроводить и снабдить таким знанием, которое позволит им заинтересоваться еще в детстве, а потом развивать в себе все навыки для того, чтобы иметь вообще какие-то шансы в жизни. Потому что космос сегодня – это залог будущего», – добавила Марина Ким.