Константин Майор: «Космос должен “выйти” из научных центров в повседневную жизнь»
Как рассказывать о космосе и создавать контент в цифровую эпоху, обсудили на Российском космическом форуме, который стал ключевым событием первой Недели космоса. Коммуникационным партнером Форума и всей Недели космоса стал медиахолдинг МАЕР. Его владелец и генеральный директор Константин Майор на собственном опыте показал, как обеспечить отечественной космонавтике продвижение космического масштаба.
«Космос должен “выйти” из научных центров в повседневную жизнь: в соцсети, на цифровые экраны, в городскую среду! Мы живем в уникальный момент: человечество одновременно переживает бум космических технологий и кризис внимания. И чтобы это внимание перетянуть на свою сторону, космосу сегодня уже недостаточно оставаться только научной темой, – отметил владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор во время дискуссии.
Для поддержки Недели космоса МАЕР выделил значительный объем эфирного времени и разработал собственные тематические ролики. Только на медиафасадах и цифровых уличных экранах по всей стране информацию увидели 25 млн человек. В общей сложности это свыше 2 млрд просмотров за 2 недели. Кроме того, МАЕР транслирует главные новости Недели космоса совместно со СМИ холдинга – агентством «Росбалт» и изданием «Новые известия».
«Чтобы снова сделать космос близким и интересным, особенно для молодежи, важно говорить о нем современным языком и выводить в привычную городскую и медийную среду. Именно поэтому мы используем уличные медиа как инструмент, который позволяет миллионам людей ежедневно соприкасаться с космосом», – добавил Константин Майор.
Он отметил, что с момента подписания с «Роскосмосом» соглашения о сотрудничестве МАЕР прямо на улицах в прямом эфире транслировал все 15 запусков. Кроме того, прохожие и автомобилисты регулярно видят поздравления с праздниками, которые космонавты записывают прямо на МКС и присылают на Землю. Таким образом, новости об отечественной космонавтике и образы покорителей космоса фактически стали частью городской среды, заключил Константин Майор.
«Важно показывать, что космос – это не только фантастика, но и конкретная польза для людей на Земле. Инженеры, программисты создают сервисы и технику, которые работают здесь и сейчас, спасают жизни, зарабатывают деньги и формируют экономику. При этом необходимо вовлекать молодежь, показывать значимость труда, его ценность и вклад в отрасль. Даже несколько минут интереса могут превратиться в долгосрочное увлечение и подготовку будущих специалистов», – отметил заместитель генерального директора по стратегическому развитию государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Борис Глазков.
Все спикеры сошлись во мнении, что космос сегодня – это научные открытия и источник прорывных технологий, влияющих на экономику, индустрию и повседневную жизнь. В этих условиях особую роль приобретает создание современного контента с помощью медиа.
«Сегодня особенно важно развивать культуру вокруг космической тематики – говорить о наших исторических и научных достижениях, формировать чувство гордости у молодого поколения. Космос для России – это неотъемлемая часть национальной идентичности и значимый вклад в мировую науку. Нам необходимо постоянно об этом рассказывать, чтобы в отрасль приходили новые люди и формировался интерес к научным и технологическим профессиям», – подчеркнула старший вице-президент – директор по внешним связям ПАО «Банк ПСБ» Вера Подгузова.
Генеральный директор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский отметил, что ключевым условием эффективной популяризации космоса является наличие четкой государственной стратегии.
«Сегодня мы во многом находимся в ситуации, когда индустрия сама формулирует правила и смыслы, на которые потом ориентируется. Но для системной популяризации необходима ясная и понятная государственная повестка: какие цели стоят перед страной в космосе, куда мы движемся и какие задачи решаем. Когда эта рамка будет сформирована, создание контента станет значительно более эффективным и масштабным процессом», – отметил Алексей Гореславский. Для популяризации космоса он выделил еще три канала: кинематограф, профильные блоги и компьютерные игры.
Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Ким предложила простой вариант возвращения космоса в государственную повестку, о которой говорил Алексей Гореславский.
«Мы реально понимаем, что самый большой интерес просыпается в первом классе. Поэтому первостепенным является возвращение в школы уроков астрономии. Сейчас она в рамках физики, то есть это усеченные часы. И это абсолютно зря. Космос – он не дальний. Космос уже вокруг нас. Это технологии, это связь, это искусственный интеллект, это медицина, биоинженерия, то есть это абсолютно все. И если мы живем в эру цифровизации и искусственного интеллекта, мы просто обязаны детей сопроводить и снабдить таким знанием, которое позволит им заинтересоваться еще в детстве, а потом развивать в себе все навыки для того, чтобы иметь вообще какие-то шансы в жизни. Потому что космос сегодня – это залог будущего», – добавила Марина Ким.
Российский космический форум, проходящий в рамках Недели космоса, стал ключевой площадкой для обсуждения стратегического развития отрасли, объединяя государство, науку, бизнес и медиа. Форум проходит ежегодно в рамках Недели космоса, учрежденной указом Президента РФ и приуроченной к 65-летию первого полета человека в космос – события, ставшего символом научного прорыва и национального технологического лидерства.
ООО «Маер Групп» 16+