Почему через 10 лет любой крупный бизнес будет работать как ИТ-компания — даже если он строит дома

За весь разговор собеседники почти не произнесли привычных слов о «революции», «прорыве» или «замене человека искусственным интеллектом». И, возможно, именно это лучше всего показывает зрелое отношение к технологиям. Когда ИИ перестает быть самоцелью, а цифровизация — самостоятельным проектом, на первый план выходит совсем другой вопрос: не какие технологии внедрила компания, а насколько быстро она умеет меняться. И в этом смысле девелопмент оказывается удивительно точной метафорой для всего современного бизнеса.