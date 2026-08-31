Цифровая трансформация: почему внедрение технологий не гарантирует рост бизнеса и с чего на самом деле стоит начинать

В связи с этим многие крупные компании переходят к модели работы через единый интегратор, который отвечает за конечный результат и самостоятельно взаимодействует с технологическими партнерами. Но для менее крупного бизнеса такой подход сложнее: интеграторы не всегда готовы работать на небольших проектах с низким бюджетом. Поэтому в Сбер2В мы выстроили процесс иначе: берем на себя координацию всех участников и отвечаем за конечный результат перед клиентом независимо от масштаба его компании. Для нас очень важно строить долгосрочное партнерство.