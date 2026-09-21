Максимум эффективности. «Европейская медиагруппа» представила «Premium спот» — новый продукт для рекламодателей

«В России еще не было прецедентов создания на радио рекламного блока, состоящего из единственного ролика, поэтому в оценке его эффективности мы опираемся на данные исследований в других странах. Согласно им, вспоминаемость одиночного ролика на 42%* выше стандартного блока, а удержание предблоковой аудитории на одноминутном блоке достигает 99.6%**. Обвал вспоминаемости при переходе с 2 на 3 минуты рекламы сокращается с 33% до 15%***. Повышающий коэффициент, обоснованный по критерию вспоминаемости, составляет 2х.