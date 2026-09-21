Максимум эффективности. «Европейская медиагруппа» представила «Premium спот» — новый продукт для рекламодателей
«Европейская медиагруппа» сообщает о запуске нового коммерческого продукта «Premium спот». Он даёт эксклюзивную возможность радиорекламе получить максимальный охват в эфире.
Рекламный ролик в «Premium спот» является единственным в самом прослушиваемом блоке в конце часа, что даёт максимальный фокус внимания аудитории и не отвлекает на другие рекламные сообщения. Размещение включает основные пики слушания, в том числе утренний и вечерний драйв-тайм. «Premium спот» фокусируется на имиджевом эффекте — одиночное размещение подчеркивает статус бренда, вызывая больше доверия у аудитории. Ролик, солирующий в рекламном блоке, выходит пять раз в день, хронометраж спота — 30 секунд.
Услуга уже доступна как в рамках точечного размещения на каждой из радиостанций «Европейской медиагруппы», так и в «Тотальном радио» — коммерческом продукте ЕМГ, объединяющем все форматы холдинга и созданном для достижения максимального охвата и частоты контакта с аудиторией. «Тотальное радио» как в Москве, так и по региональной сети включает «Европу Плюс», «Дорожное радио», «Ретро FM», «Радио 7», STUDIO 21, «Новое Радио» и «Калину Красную».
Коммерческий директор «Европейской медиагруппы» Мария Селиванова:
«В России еще не было прецедентов создания на радио рекламного блока, состоящего из единственного ролика, поэтому в оценке его эффективности мы опираемся на данные исследований в других странах. Согласно им, вспоминаемость одиночного ролика на 42%* выше стандартного блока, а удержание предблоковой аудитории на одноминутном блоке достигает 99.6%**. Обвал вспоминаемости при переходе с 2 на 3 минуты рекламы сокращается с 33% до 15%***. Повышающий коэффициент, обоснованный по критерию вспоминаемости, составляет 2х.
"Вселенные" брендов ЕМГ дают бизнесу доступ к многомиллионной аудитории как в FM-эфире, так и в диджитал-средах, предлагают широкий инструментарий для выстраивания имиджа, увеличения доверия, узнаваемости и роста продаж. Радио востребовано у рекламодателей из самых разных сегментов в том числе благодаря гибкости и открытости к новым решениям. “Premium спот” уже получает позитивные отзывы от партнеров, которые первыми воспользовались услугой. Не удивлюсь, если в скором времени созданная командой холдинга механика станет индустриальным стандартом».
Согласно актуальным данным рейтингов компании Mediascope за первое полугодие 2026 года, 50,7% населения хотя бы раз в неделю выбирают радиостанции «Европейской медиагруппы». Исследование охватывает жителей крупных городов России старше 12 лет. Ежедневная аудитория форматов холдинга составляет 16,2 млн слушателей. Также ЕМГ держит первенство по доле рынка — 22,7%****. «Европейская медиагруппа» лидирует в российской радиоиндустрии на протяжении 16 лет***** и сохраняет позицию флагмана на рынке по всем ключевым аудиторным показателям.
«Европа Плюс», «Дорожное радио» и «Ретро FM» традиционно входят в национальный топ-5 радиостанций по всем основным медиаметрикам****.
*Newslink, 2000 · радио
https://www.radiocentre.org/our-research/newslink-recall/
**PPM, 2006 · радио
https://colemaninsights.com/wp-content/uploads/2013/07/The-Impact-of-Commercials-on-the-Radio-Audience-September-2006.pdf
***FreeWheel, 2024 · CTV
https://www.freewheel.com/wp-content/uploads/2024/01/FreeWheel_Viewer_Experience_Lab_Final_Digital.pdf
****MEDIASCOPE, RADIO INDEX — РОССИЯ 100К+, ЯНВАРЬ — ИЮНЬ 2026 Г., Охват за сутки (Daily Reach), Охват за неделю (Weekly Reach), Доля слушателей (AQH Share), население 12+.
***** Mediascope, Radio Index — РОССИЯ 100 000+, ЯНВАРЬ — ИЮНЬ 2010-2026 гг., И ИЮЛЬ — ДЕКАБРЬ 2010-2025 гг., Охват за сутки (Daily Reach), Охват за неделю (Weekly Reach), Доля слушателей (AQH Share), население 12+.
АО «Медиа Плюс», 12+