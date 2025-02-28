Клиенты PARI: «Интер» победит «Наполи» в важнейшем матче сезона

1 марта поклонников итальянского футбола ожидает большой матч — два лидера Серии А «Интер» и «Наполи» сойдутся в очном поединке. Результат этого противостояния может стать определяющим в борьбе за скудетто. Матч состоится на стадионе «Диего Армандо Марадоны» в Неаполе и начнется в 20:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил соперников перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящую встречу.

Перед матчем букмекеры считают фаворитами гостей. Поставить на победу «Интера» можно с котировкой 2.35, что соответствует примерно 41% вероятности. Успех «Наполи» оценивается коэффициентом 3.25 (около 29%). На ничейный исход встречи аналитики дают котировку 3.15 (приблизительно 30%).

Клиенты PARI также больше верят в успех подопечных Симоне Индзаги. На победу «Интера» приходится 76% от общего оборота пари на исход встречи, около 14% — на триумф «Наполи», и 10% — на ничью.

Аналитики полагают, что грядущий матч получится достаточно напряженным. Поставить на то, что зрители увидят минимум два гола, можно с коэффициентом 1.43. На три забитых мяча и более аналитики дают коэффициент 2.15. Коэффициент на исход, при котором будет забито менее трех голов, составляет 1.70. Вероятность того, что зрители увидят сразу четыре забитых мяча, оценивается котировкой 4.20. Ставка на исход, при котором команды обменяются забитыми голами, доступна за 1.85. Обратный вариант можно взять с коэффициентом 1.90.

«Наполи» не может победить в Серии А уже четыре матча подряд. За это время подопечные Антонио Конте пропустили шесть мячей. Коэффициент на то, что «Интер» отправит в ворота соперника минимум два мяча, составляет 2.40. «Наполи» не уходили с поля без забитого мяча уже в 11 матчах подряд. Ставка на минимум один гол хозяев в грядущем поединке доступна за 1.45. Индивидуальный тотал «Наполи» больше 1.5 можно взять за 3.25.

Наиболее вероятным результатом игры считается результативная ничья 1:1, которая была зафиксирована в двух последних очных матчах команд. Это событие доступно в линии PARI за 6.00. Коэффициент 6.50 аналитики дают на нулевую ничью. Победу «Интера» со счетом 1:0 можно взять за 8.00. Ставка на успех хозяев с тем же результатом доступна за 9.50.

Перед стартом матча «Интер» опережает «Наполи» на одно очко. Аналитики букмекерской PARI считают подопечных Индзаги фаворитами в борьбе за скудетто. Коэффициент на чемпионство «Интера» составляет 1.45. «Наполи» сбавил обороты после нового года и в прошлом туре упустил первую строчку в таблице. Вероятность того, что неаполитанцы смогут завоевать трофей по итогам сезона, оценивается котировкой 3.35.