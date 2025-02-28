К возвращению Российской Премьер-лиги Winline запускает турнир ставок, где все НОВЫЕ пользователи смогут удвоить свой приз!

Достаточно зарегистрироваться в Winline по промокоду RPL, зайти в раздел Bet Race и принять участие в турнире РПЛ. За каждую ставку на матчи Российской премьер-лиги начисляются баллы, который отображаются в live-таблице в режиме реального времени.

Ставки на экспресс с коэффициентом больше 3 будут учитываться в двойном размере, а при коэффициенте свыше 5 — в тройном размере!

По результатам турнира первые 2,5 тысячи игроков в рейтинге получат фрибет, а всем новым игрокам Winline удвоит этот выигрыш.