Бонус-маркет от БК Фонбет: фрибеты до 50 000 рублей за пари на ЧМ-2026

Фрибет будет начислен клиентам букмекера, которые следуют несложному алгоритму действий:

1. Оформите регистрацию в «Фонбет», если у вас еще нет профиля.

2. Кликните «Участвовать» в разделе «Бонус-маркет».

3. Выполняйте ставки от 500 рублей на события ЧМ-2026 с коэффициентом 2.00 и выше.

4. Обменивайте накопленные бонусные баллы на доступные награды.

Вашему вниманию представлена схема начисления очков за суточный оборот пари.

Сумма пари Очки от 500 ₽ 100 от 1000 ₽ 200 от 2000 ₽ 300 от 4000 ₽ 400 от 10 000 ₽ 800 от 25 000 ₽ 2000

Потратить накопленные баллы в виртуальном магазине можно в любой момент до 21:00 (МСК) 20 июля.

Фрибет Баллы 300 ₽ 800 500 ₽ 1300 1000 ₽ 2500 1500 ₽ 3600 3000 ₽ 6500 5000 ₽ 10 000 10 000 ₽ 20 000 20 000 ₽ 39 000 50 000 ₽ 90 000

В розыгрыше также представлена лимитированная серия подарков: