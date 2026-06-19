Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
Главная
Новости
Бонусы
Прогнозы
Букмекеры
Аналитика
База знаний
ЧМ-2026



ГлавнаяБонусыБонус-маркет от БК Фонбет: фрибеты до 50 000 рублей за пари на ЧМ-2026
БК ФонбетФрибеты за депозит
logo

Бонус-маркет от БК Фонбет: фрибеты до 50 000 рублей за пари на ЧМ-2026

Обновлено:
До 50 000 ₽ + призы
Бонус
29 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
500 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Боритесь за призы с автографом легенды!

Полное содержание

  • Как получить фрибет БК Фонбет до 50 000 рублей за ставки на ЧМ-2026
  • Как отыграть бонус БК Фонбет до 50 000 рублей за победу в промоакции Бонус-маркет
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 50 000 рублей от БК Фонбет
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Промоакция «Бонус-маркет» проводится букмекерской компанией «Фонбет» во время чемпионата мира по футболу 2026 года. Бетторы получают баллы за пари на игры мундиаля и могут обменивать их на фрибеты до 50 000 рублей или фирменные призы с автографом Андреа Пирло. 

Как получить фрибет БК Фонбет до 50 000 рублей за ставки на ЧМ-2026

Свернуть

Фрибет будет начислен клиентам букмекера, которые следуют несложному алгоритму действий:

1. Оформите регистрацию в «Фонбет», если у вас еще нет профиля.

2. Кликните «Участвовать» в разделе «Бонус-маркет».

3. Выполняйте ставки от 500 рублей на события ЧМ-2026 с коэффициентом 2.00 и выше.

4. Обменивайте накопленные бонусные баллы на доступные награды.

Вашему вниманию представлена схема начисления очков за суточный оборот пари.

Сумма пари

Очки

от 500 ₽

100

от 1000 ₽

200

от 2000 ₽

300

от 4000 ₽

400

от 10 000 ₽

800

от 25 000 ₽

2000

Потратить накопленные баллы в виртуальном магазине можно в любой момент до 21:00 (МСК) 20 июля.

Фрибет

Баллы

300 ₽

800

500 ₽

1300

1000 ₽

2500

1500 ₽

3600

3000 ₽

6500

5000 ₽

10 000

10 000 ₽

20 000

20 000 ₽

39 000

50 000 ₽

90 000

В розыгрыше также представлена лимитированная серия подарков:

  • Майка «Футбол – это искусство». Цена — 12 000 баллов. Всего 40 штук.
  • Худи «Футбол – это искусство». Цена — 20 000 баллов. Всего 40 единиц.
  • Фигурка футболиста с логотипом FONBET. Цена — 20 000 баллов. Всего 5 экземпляров.
  • Фигурка Андреа Пирло с автографом. Цена — 70 000 баллов. Всего 5 штук.
  • Игровая футболка с автографом Андреа Пирло. Цена — 300 000 баллов. Всего 1 штука.

Как отыграть бонус БК Фонбет до 50 000 рублей за победу в промоакции Бонус-маркет

Свернуть

Фрибеты предоставляются на ограниченный период в одну неделю. Они доступны для размещения одиночных ставок с максимальным коэффициентом 3.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 50 000 рублей от БК Фонбет

Свернуть

Все требования акции представлены нами в сводной таблице.

Максимальный размер бонуса

50 000 ₽

Минимальный депозит

500 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

19.07.2026 (23:59 МСК)

Если накопленные баллы не будут потрачены до 20 июля, букмекерская компания автоматически конвертирует их во фрибеты.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Широкий выбор наград➖ Лимитированный тираж призов с автографом Пирло
➕ Невостребованные баллы не пропадут, БК обменяет их на фрибеты самостоятельно 

Заключение

Свернуть

В основе предложения лежит традиционный принцип, при котором размер вознаграждения определяется оборотом пари клиента. Конкуренция между участниками не предусмотрена, поэтому доступ к призам не зависит от других игроков.

Валентин Васильев

Актуальные бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer194 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_v2_7d9a4b27c2.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_marathon_blue_623976e3ef.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer10 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer194 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer194 дней 10 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer194 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё