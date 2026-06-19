Бонус-маркет от БК Фонбет: фрибеты до 50 000 рублей за пари на ЧМ-2026

Партнерский проект
Промоакция «Бонус-маркет» проводится букмекерской компанией «Фонбет» во время чемпионата мира по футболу 2026 года. Бетторы получают баллы за пари на игры мундиаля и могут обменивать их на фрибеты до 50 000 рублей или фирменные призы с автографом Андреа Пирло.
Фрибет будет начислен клиентам букмекера, которые следуют несложному алгоритму действий:
1. Оформите регистрацию в «Фонбет», если у вас еще нет профиля.
2. Кликните «Участвовать» в разделе «Бонус-маркет».
3. Выполняйте ставки от 500 рублей на события ЧМ-2026 с коэффициентом 2.00 и выше.
4. Обменивайте накопленные бонусные баллы на доступные награды.
Вашему вниманию представлена схема начисления очков за суточный оборот пари.
Сумма пари
Очки
от 500 ₽
100
от 1000 ₽
200
от 2000 ₽
300
от 4000 ₽
400
от 10 000 ₽
800
от 25 000 ₽
2000
Потратить накопленные баллы в виртуальном магазине можно в любой момент до 21:00 (МСК) 20 июля.
Фрибет
Баллы
300 ₽
800
500 ₽
1300
1000 ₽
2500
1500 ₽
3600
3000 ₽
6500
5000 ₽
10 000
10 000 ₽
20 000
20 000 ₽
39 000
50 000 ₽
90 000
В розыгрыше также представлена лимитированная серия подарков:
Фрибеты предоставляются на ограниченный период в одну неделю. Они доступны для размещения одиночных ставок с максимальным коэффициентом 3.00.
Все требования акции представлены нами в сводной таблице.
Максимальный размер бонуса
50 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
19.07.2026 (23:59 МСК)
Если накопленные баллы не будут потрачены до 20 июля, букмекерская компания автоматически конвертирует их во фрибеты.
Плюсы
Минусы
|➕ Широкий выбор наград
|➖ Лимитированный тираж призов с автографом Пирло
|➕ Невостребованные баллы не пропадут, БК обменяет их на фрибеты самостоятельно
В основе предложения лежит традиционный принцип, при котором размер вознаграждения определяется оборотом пари клиента. Конкуренция между участниками не предусмотрена, поэтому доступ к призам не зависит от других игроков.