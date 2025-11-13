БК PARI: фрибеты на 263 рубля за подписку на Telegram-канал Хоккейная Бессонница

Партнерский проект
Telegram-канал «Хоккейная бессонница» совместно с PARI запустили очередной еженедельный розыгрыш фрибетов. Размер бонуса привязан к активности пользователей. На этот раз подписчики собрали 7898 реакций. В результате чего между ними распределят 2633 рубля фрибетами.
Участие в промоакции открывается при соблюдении 4 условий:
1. Создание аккаунта в PARI.
2. Подписка на группу «Хоккейная бессонница».
3. Лайк под постом.
4. Нажатие на «Участвую!».
На следующей неделе админы определят победителей с помощью рандонимайзера. Сформировавшийся призовой фонд разделят между 10 участниками. Каждый победитель заберет по 263 рубля фрибетами.
Бонус можно проставить на экспресс и ординар. Букмекерская контора не ограничивает выбор ставки. Сам фрибет действует 7 суток, при неиспользовании аннулируется без возможности восстановления.
В таблице ниже представлены все основные особенности промоакции.
Максимальный размер бонуса
263 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
18.11.2025 (19:00 МСК)
Чтобы не забыть, рекомендуем сразу подписаться на канал и принять участие в розыгрыше.
Плюсы
Минусы
|➕ От участников не требуется никаких взносов
|➖ В конкурсе предусмотрено 10 победителей
|➕ Фрибеты выдаются сразу и обладают простыми условиями использования
|➖ Номинал бонуса на этой неделе составляет 263 ₽
Общее впечатление о конкурсе позитивное, так как участие доступно для всех пользователей без исключения. Повлиять на результаты розыгрыша невозможно, распределение мест случайное. Чтобы претендовать на фрибет, от вас требуется минимум усилий и времени.