БК PARI: фрибеты на 263 рубля за подписку на Telegram-канал Хоккейная Бессонница

Бездепозитный бонус для подписчиков Telegram-канала «Хоккейная бессонница»

Telegram-канал «Хоккейная бессонница» совместно с PARI запустили очередной еженедельный розыгрыш фрибетов. Размер бонуса привязан к активности пользователей. На этот раз подписчики собрали 7898 реакций. В результате чего между ними распределят 2633 рубля фрибетами. 

Как получить бонус от PARI на 263 рубля за подписку на Хоккейную бессонницу

Участие в промоакции открывается при соблюдении 4 условий:

1. Создание аккаунта в PARI.

2. Подписка на группу «Хоккейная бессонница».

3. Лайк под постом

4. Нажатие на «Участвую!».

На следующей неделе админы определят победителей с помощью рандонимайзера. Сформировавшийся призовой фонд разделят между 10 участниками. Каждый победитель заберет по 263 рубля фрибетами.

Как отыграть бонус PARI на 263 рубля за подписку на Хоккейную бессонницу

Бонус можно проставить на экспресс и ординар. Букмекерская контора не ограничивает выбор ставки. Сам фрибет действует 7 суток, при неиспользовании аннулируется без возможности восстановления. 

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 263 рубля от PARI

В таблице ниже представлены все основные особенности промоакции. 

Максимальный размер бонуса

263 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

18.11.2025 (19:00 МСК)

Чтобы не забыть, рекомендуем сразу подписаться на канал и принять участие в розыгрыше.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ От участников не требуется никаких взносов➖ В конкурсе предусмотрено 10 победителей
➕ Фрибеты выдаются сразу и обладают простыми условиями использования➖ Номинал бонуса на этой неделе составляет 263 ₽

Заключение

Общее впечатление о конкурсе позитивное, так как участие доступно для всех пользователей без исключения. Повлиять на результаты розыгрыша невозможно, распределение мест случайное. Чтобы претендовать на фрибет, от вас требуется минимум усилий и времени. 

Валентин Васильев

