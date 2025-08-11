Чемпионская гонка от БК PARI: фрибеты до 100 000 рублей за ставки на турнир в Цинциннати

Чтобы вступить в гонку, достаточно выполнить несколько несложных шагов:

1. Создайте учетную запись в PARI, если вы еще не являетесь клиентом компании.

2. На странице акции нажмите кнопку «Принять участие».

3. Заключайте пари на матчи турниров ATP и WTA в Цинциннати на сумму от 100 рублей.

4. При выборе ставок используйте формат ординар или экспресс с коэффициентом не ниже 1.30.

Каждое рассчитанное пари приносит игроку баллы, вычисляемые по формуле: сумма ставки × коэффициент (при этом кэф учитывается максимум до 50.00). Если 2 или более участников наберут одинаковое количество очков, выше в рейтинге окажется тот, кто достиг результата раньше.