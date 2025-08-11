Ведомости
БК PARI

Чемпионская гонка от БК PARI: фрибеты до 100 000 рублей за ставки на турнир в Цинциннати

Ставьте на теннис и получайте крупные бонусы!

Любители большого тенниса получают дополнительный повод следить за матчами ATP и WTA в Цинциннати. Букмекерская компания PARI запускает «Чемпионскую гонку» с внушительным призовым фондом — 1 000 000 рублей. Участники смогут побороться за фрибеты номиналом до 100 000 рублей. В числе призеров окажутся 200 лучших игроков.

Как получить бонус PARI до 100 000 рублей за пари на теннисный турнир в Цинциннати

Свернуть

Чтобы вступить в гонку, достаточно выполнить несколько несложных шагов:

1. Создайте учетную запись в PARI, если вы еще не являетесь клиентом компании.

image not found

2. На странице акции нажмите кнопку «Принять участие».

3. Заключайте пари на матчи турниров ATP и WTA в Цинциннати на сумму от 100 рублей.

4. При выборе ставок используйте формат ординар или экспресс с коэффициентом не ниже 1.30.

Каждое рассчитанное пари приносит игроку баллы, вычисляемые по формуле: сумма ставки × коэффициент (при этом кэф учитывается максимум до 50.00). Если 2 или более участников наберут одинаковое количество очков, выше в рейтинге окажется тот, кто достиг результата раньше. 

Все начисленные баллы одновременно учитываются и в акции «Мятный шлем». По завершении гонки 200 наиболее активных игроков разделят между собой фрибеты из призового фонда в 1 000 000 рублей.

Как отыграть бонус PARI до 100 000 рублей за ставки на Cincinnati Open

Свернуть

Фрибет доступен для использования в течение 5 дней с момента зачисления. Бесплатное пари активируется целиком и может быть размещено на любое спортивное событие с кэфом не выше 3.00. Допустимы ординарные и экспресс-ставки.

Как вывести средства после отыгрыша бонуса в PARI

Свернуть

Всего пару шагов и деньги окажутся на вашем счете:

  1. Авторизуйтесь в личном кабинете PARI.
  2. Откройте раздел настроек учетной записи.
  3. Перейдите во вкладку «Пополнение и выплаты».
  4. Выберите способ вывода.
  5. Укажите желаемую сумму перевода.
  6. Дождитесь перенаправления на сайт ЦУПИС.
  7. Подтвердите операцию, введя одноразовый код из СМС.

Букмекерская компания «Пари» осуществляет вывод средств на карты любых платежных систем, однако переводы доступны исключительно на карты российских банков.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 100 000 рублей от PARI

Свернуть

Таблица содержит полную информацию об условиях применения фрибета.

Максимальный размер бонуса

100 000 ₽

Минимальный депозит

100 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок использования бонуса

5 дней

Срок окончания акции

19.08.2025 (12:00 МСК)

Личный опыт эксперта при использовании бонуса до 100 000 рублей от PARI

Свернуть

Турнир в Цинциннати — настоящая теннисная классика с историей более века. Хардовое покрытие кортов добавляет интриги и делает исход матчей непредсказуемым, что открывает отличные возможности для опытных бетторов. Найти выгодные коэффициенты здесь вполне реально.

Этот этап — часть масштабной акции «Мятный шлем» от PARI, которая стала настоящим подарком для поклонников тенниса. Возможность выиграть фрибеты и даже отправиться на один из турниров Большого шлема — редкий шанс от букмекера.

Какие могут быть сложности при получении и использовании бонуса от PARI

Свернуть

Важно помнить, что ставки принимаются исключительно на матчи турнира Cincinnati Open. Пари на другие теннисные события не учитываются. Это ограничение может вызвать неудобства у тех, кто предпочитает разнообразие в выборе матчей или планирует ставить на несколько турниров одновременно.

Также следует внимательно отслеживать коэффициенты ставок: они не должны опускаться ниже 1.30, иначе пари не будут засчитаны. К тому же, ставки типа система не принимаются для начисления баллов и не учитываются при отыгрыше фрибета. В случае возникновения вопросов или проблем рекомендуется обращаться в службу поддержки букмекера, где помогут разобраться с любыми трудностями.

Преимущества и недостатки

Свернуть
Плюсы Минусы
➕ Бонусы до 100 000 рублей доступны для самых активных игроков➖ В зачет идут ставки только на 1 выбранный турнир
➕ В число призеров войдут 200 лучших участников 

Сравнение бонуса Чемпионская гонка от БК PARI с бонусами других БК

Свернуть

Взглянем на бонусные программы других официальных букмекерских компаний.

Условия

BetBoom

Олимп

Фонбет

Название

Теннис Х2

Фрибеты на 1 000 000 ₽

Фрибеты за ставки на теннис

Максимальный размер бонуса

Индивидуально

150 000 ₽

250 000 ₽

Минимальный коэффициент

1.50

1.01

1.01

Срок отыгрыша

7 дней

7 дней

Минимальный депозит

2000 ₽

1000 ₽

500 ₽

Активация

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

Заключение

Свернуть

«Чемпионская гонка» выделяется среди других бонусов своим простым, но эффективным форматом. Условия прозрачны, а призовой фонд внушительный, что мотивирует анализировать каждый матч. Предложение выглядит честным и достойным внимания для тех, кто серьезно относится к теннисным ставкам.

Валентин Васильев

