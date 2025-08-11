Чемпионская гонка от БК PARI: фрибеты до 100 000 рублей за ставки на турнир в Цинциннати

Партнерский проект
Любители большого тенниса получают дополнительный повод следить за матчами ATP и WTA в Цинциннати. Букмекерская компания PARI запускает «Чемпионскую гонку» с внушительным призовым фондом — 1 000 000 рублей. Участники смогут побороться за фрибеты номиналом до 100 000 рублей. В числе призеров окажутся 200 лучших игроков.
Чтобы вступить в гонку, достаточно выполнить несколько несложных шагов:
1. Создайте учетную запись в PARI, если вы еще не являетесь клиентом компании.
2. На странице акции нажмите кнопку «Принять участие».
3. Заключайте пари на матчи турниров ATP и WTA в Цинциннати на сумму от 100 рублей.
4. При выборе ставок используйте формат ординар или экспресс с коэффициентом не ниже 1.30.
Каждое рассчитанное пари приносит игроку баллы, вычисляемые по формуле: сумма ставки × коэффициент (при этом кэф учитывается максимум до 50.00). Если 2 или более участников наберут одинаковое количество очков, выше в рейтинге окажется тот, кто достиг результата раньше.
Все начисленные баллы одновременно учитываются и в акции «Мятный шлем». По завершении гонки 200 наиболее активных игроков разделят между собой фрибеты из призового фонда в 1 000 000 рублей.
Фрибет доступен для использования в течение 5 дней с момента зачисления. Бесплатное пари активируется целиком и может быть размещено на любое спортивное событие с кэфом не выше 3.00. Допустимы ординарные и экспресс-ставки.
Всего пару шагов и деньги окажутся на вашем счете:
Букмекерская компания «Пари» осуществляет вывод средств на карты любых платежных систем, однако переводы доступны исключительно на карты российских банков.
Таблица содержит полную информацию об условиях применения фрибета.
Максимальный размер бонуса
100 000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
5 дней
Срок окончания акции
19.08.2025 (12:00 МСК)
Турнир в Цинциннати — настоящая теннисная классика с историей более века. Хардовое покрытие кортов добавляет интриги и делает исход матчей непредсказуемым, что открывает отличные возможности для опытных бетторов. Найти выгодные коэффициенты здесь вполне реально.
Этот этап — часть масштабной акции «Мятный шлем» от PARI, которая стала настоящим подарком для поклонников тенниса. Возможность выиграть фрибеты и даже отправиться на один из турниров Большого шлема — редкий шанс от букмекера.
Важно помнить, что ставки принимаются исключительно на матчи турнира Cincinnati Open. Пари на другие теннисные события не учитываются. Это ограничение может вызвать неудобства у тех, кто предпочитает разнообразие в выборе матчей или планирует ставить на несколько турниров одновременно.
Также следует внимательно отслеживать коэффициенты ставок: они не должны опускаться ниже 1.30, иначе пари не будут засчитаны. К тому же, ставки типа система не принимаются для начисления баллов и не учитываются при отыгрыше фрибета. В случае возникновения вопросов или проблем рекомендуется обращаться в службу поддержки букмекера, где помогут разобраться с любыми трудностями.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Бонусы до 100 000 рублей доступны для самых активных игроков
|➖ В зачет идут ставки только на 1 выбранный турнир
|➕ В число призеров войдут 200 лучших участников
«Чемпионская гонка» выделяется среди других бонусов своим простым, но эффективным форматом. Условия прозрачны, а призовой фонд внушительный, что мотивирует анализировать каждый матч. Предложение выглядит честным и достойным внимания для тех, кто серьезно относится к теннисным ставкам.