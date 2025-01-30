Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит

Партнерский проект
Бонус доступен только для новых пользователей. Для активации промокода достаточно:
1.Зайти на сайт или в мобильное приложение БК PARI.
2.Нажать «Войти», в анкете для авторизации выбрать «Зарегистрироваться».
3.В регистрационной анкете нажать «У меня есть промокод».
4.В поле «Промокод» ввести VED25.
5.Ввести номер телефона, пароль, согласиться с правилами PARI и подтвердить совершеннолетие.
6.Пользователю придет SMS с одноразовым кодом. Его нужно ввести и нажать «Далее».
7.Пройти идентификацию любым удобным способом.
8.Внести депозит от 100 рублей в течение 14 дней с момента ввода промокода.
После выполнения условий бонус в размере 100% от депозита до 25 000 рублей поступит на счет в течение 3 дней.
Ставить бонусные средства можно на пари типа «ординар» и «экспресс» с коэффициентом от 1.70. Общая сумма ставок должна в 15 раз превышать номинал бонуса. Срок отыгрыша — 14 дней.
Механику вывода рассмотрим на примере мобильной версии сайта. Для вывода денег со счета достаточно:
Выводить деньги можно только на привязанные средства платежа. Для привязки способа нужно выполнить пополнение.
Бонус для новых игроков имеет ряд ограничений.
Максимальный размер бонуса
25 000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
«Ординар», «Экспресс»
Минимальный коэффициент
1.70
Размер отыгрыша
х15
Срок отыгрыша бонуса
14 дней
Срок окончания акции
31.12.2025 (23:59 МСК)
При отыгрыше не учитываются ставки:
Акция доступна для лиц, которые достигли совершеннолетнего возраста.
Эксклюзивное предложение без «подводных камней». 100% за депозит — это стандартные условия, но настораживает вейджер. Отыграть 15 раз сумму пополнения сложно, это под силу далеко не каждому. Из неоспоримых плюсов выделим размер бонуса. Все-таки 25 000 рублей БК предлагают не каждый день. Также букмекер разрешает формировать экспрессы из событий с низкими кэфами. Если грамотно подойти к отыгрышу, то можно существенно увеличить свой банк.
Игрок может не получить бонус по нескольким причинам:
Каждый случай индивидуален. При возникновении проблемы лучше обратиться в саппорт БК.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Высокий размер бонуса
|➖ Бонус доступен только новым пользователям
|➕ Низкий минимальный депозит
|➖ Объемные требования по отыгрышу
На рынке российского беттинга достаточно специальных акций, которые работают с промокодами. Читателям нашего проекта доступны несколько отличных предложений.
При помощи бонуса БК PARI можно значительно увеличить свой банк. Бонусная сумма варьируется от 100 до 25 000 рублей, что удобно для пользователей. Требования по отыгрышу нельзя назвать простыми. Рекомендуем внимательно их изучить и заранее понять, насколько условия актуальны и удобны для каждого игрока.
Партнерский проект