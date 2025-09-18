Клиенты PARI не сомневаются в победе ЦСКА над «Балтикой» в Кубке России

18 сентября в матче 4-го тура группового этапа Кубка России ЦСКА примет на своем поле калининградскую «Балтику». Игра начнется в 18:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

Букмекеры считают ЦСКА фаворитом предстоящего матча. Поставить на победу хозяев в основное время можно за 1.70, что соответствует примерно 57% вероятности. Триумф «Балтики» котируется за 5.30 (около 18%). Ничья в основное время оценивается в 3.90 (примерно 25%).

На итоговую победу ЦСКА можно поставить за 1.38. Если же победителем выйдет «Балтика», сыграет ставка за 3.05.

Клиенты PARI уверены в успехе москвичей. Около 97% от общего объема ставок на исход основного времени матча приходится на выигрыш ЦСКА. На рынке победы с учетом возможной серии пенальти соотношение 99% на 1% в пользу «армейцев».



По оценкам аналитиков, игра получится не самой результативной. Сделать ставку на то ТБ 2.5 гола, можно за 1.97. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 1.85. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.93. Если этого не произойдет, сыграет ставка за 1.87.

Самым вероятным исходом матча считается минимальная победа ЦСКА. Она котируется за 6.50. Победа «армейцев» 2:0 и результативная ничья 1:1 оцениваются в 7.50, а если команда Фабио Челестини выиграет со счетом 2:1, сыграет ставка за 8.50.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 300 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из двух событий с общим коэффициентом 3.45 и включил в него пари на то, что в матче будет как минимум три гола (ТБ 2.5). Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.75. В случае успеха чистый выигрыш составит 735 000 рублей.

ЦСКА после трех матчей Кубка России имеет в активе шесть очков. После победы «Локомотива» над «Акроном» «армейцы» опустились на вторую строчку в группе, но в предстоящей встрече имеют все шансы вернуть себе лидерство. Если ЦСКА займет первое место в квартете, сыграет ставка за 2.00.

У «Балтики» нет очков после трех матчей Кубка. При этом команда здорово выступает в РПЛ, не проиграв ни разу и занимая второе место после восьми туров. На то, что команда Андрея Талалаева сможет избежать последнего места по итогам группового раунда и продолжит борьбу в Кубке России, можно поставить с коэффициентом 10.00.



В матче Кубка России в Калининграде ЦСКА одержал победу со счетом 2:0 благодаря двум голам с пенальти на последних минутах матча.