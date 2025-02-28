Клиенты PARI ставят на победу «Локомотива» в Махачкале в 19-м туре РПЛ

28 февраля чемпионат РПЛ возобновится матчем 19-го тура между махачкалинским «Динамо» и московским «Локомотивом». Поединок начнется в 19:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI изучили шансы соперников и рассказали о ставках клиентов на предстоящее топ-событие.

Букмекеры оценивают шансы москвичей выше. Коэффициент на успех «Локомотива» — 2.11, что соответствует примерно 46% вероятности. На победу «Динамо» можно сделать ставку по коэффициенту 3.80 (около 26%). Ничья в линии PARI идет за 3.50 (приблизительно 28%).

Клиенты PARI уверены в успехе «Локомотива». Около 96% от общего оборота ставок на исход игры приходится на победу «железнодорожников».

Букмекеры сомневаются в том, что матч будет результативным. Поставить на то, что команды Хасанби Биджиева и Михаила Галактионова забьют как минимум три мяча, можно с коэффициентом 2.15. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов) котируется за 1.70.

Аналитики PARI не уверены, что в предстоящем противостоянии смогут отличиться обе команды. Если забьют и «Динамо», и «Локомотив», сыграет коэффициент 1.95. Обратный исход идет за 1.80. На быстрый гол — в первые 15 минут матча — можно поставить по коэффициенту 3.20.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет матча. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — ничья 0:0 за 6.50. На то, что счет в матче откроют москвичи, можно поставить за 1.75. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении махачкалинцев составляют 2.50.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 100 000 рублей. Один из игроков заключил пари на эту сумму на победу «Локомотива» за 2.11.

«Локомотив» перед рестартом занимает пятую позицию в турнирной таблице, набрав 35 очков и отставая от лидеров на четыре балла. Вероятность того, что москвичи станут чемпионами, аналитики оценили в 50.00. На то, что подопечные Галактионова завершат сезон в тройке сильнейших, предлагаю коэффициент 4.00.

«Динамо» занимает 11-ю строчку, набрав 17 очков. Поставить на то, что махачкалинцы смогут избежать прямого вылета из РПЛ, можно за 1.13. На то, что команда Биджиева покинет элиту, не попав даже в стыковые матчи, предлагают котировку 6.00.

Расписание матчей РПЛ

В матче первого круга в Москве «Локомотив» победил со счетом 2:0. Голы забили защитники Илья Самошников и Евгений Морозов.