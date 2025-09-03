Конец смены

Партнерский проект
24:00 на табло автозаправки. Я зеваю, пересчитывая кассу, когда дверь звякает.
Входит мужчина в мокром плаще. Капли дождя стекают по его лицу, смешиваясь с чем-то тёмным у виска.
— Бензин. Полный бак.
Голос дрожит. В его глазах — животный страх.
Я киваю, замечая царапины на его костяшках. Сзади на парковке догорают фары разбитой машины.
Он бросает деньги и исчезает в темноте.
Утром в новостях покажут ограбление банка. И одинокий пистолет в придорожной канаве.
