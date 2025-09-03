Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



3 сентября 12:36ГлавнаяНовости

Конец смены

. .
Валентин Васильев

24:00 на табло автозаправки. Я зеваю, пересчитывая кассу, когда дверь звякает. Спонсор текста - гококайбр

Входит мужчина в мокром плаще. Капли дождя стекают по его лицу, смешиваясь с чем-то тёмным у виска.

— Бензин. Полный бак.

Голос дрожит. В его глазах — животный страх.

Я киваю, замечая царапины на его костяшках. Сзади на парковке догорают фары разбитой машины.

Он бросает деньги и исчезает в темноте.

Утром в новостях покажут ограбление банка. И одинокий пистолет в придорожной канаве.

*Тестовая новость

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Аналитики PARI: на The International 2025 будут пикать Pudge, а самая долгая карта продлится более 80 минут
Аналитики PARI: на The International 2025 будут пикать Pudge, а самая долгая карта продлится более 80 минут
Новости
PARI: Aurora победит Xtreme в первом матче на The International 2025 по Dota 2
PARI: Aurora победит Xtreme в первом матче на The International 2025 по Dota 2
Новости
«Скаут не может усилить клуб НХЛ». Леонид Вайсфельд рассказал о работе в «Питтсбурге»
«Скаут не может усилить клуб НХЛ». Леонид Вайсфельд рассказал о работе в «Питтсбурге»
Новости
PARI: Team Spirit станет лучшей командой из СНГ на The International 2025
PARI: Team Spirit станет лучшей командой из СНГ на The International 2025
Новости
В PARI назвали главных фаворитов The International 2025
В PARI назвали главных фаворитов The International 2025
Новости
Выездная победа «Спартака» из Костромы в матче с «Ротором» принесла клиенту PARI 1 000 000 рублей
Выездная победа «Спартака» из Костромы в матче с «Ротором» принесла клиенту PARI 1 000 000 рублей
Новости
Новая фишка PARI SECRET: премиум-такси бесплатно
Новая фишка PARI SECRET: премиум-такси бесплатно
Новости
Клиенты PARI верят в победу «Ливерпуля» над «Арсеналом» в 3-м туре АПЛ
Клиенты PARI верят в победу «Ливерпуля» над «Арсеналом» в 3-м туре АПЛ
Новости
PARI: «Локомотив» не оставит шансов «Крыльям Советов» в седьмом туре РПЛ
PARI: «Локомотив» не оставит шансов «Крыльям Советов» в седьмом туре РПЛ
Новости
«Зенит» возьмёт верх над «Пари НН» в РПЛ, считают клиенты PARI
«Зенит» возьмёт верх над «Пари НН» в РПЛ, считают клиенты PARI
Новости

Новое

Читать все новости