Клиент PARI поставил 200 000 рублей на матч «Краснодара» с «Зенитом» в девятом туре РПЛ

21 сентября в девятом туре Российской премьер-лиги «Краснодар» примет «Зенит». Матч чемпиона и вице-чемпиона страны состоится на стадионе «Оzon Арена» и начнется в 19:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящую встречу топ-соперников.

В преддверии матча букмекеры не считают ни одну из команд очевидным фаворитом, но отдают небольшое предпочтение «Краснодару». Поставить на победу южан можно по коэффициенту 2.50, что соответствует примерно 38% вероятности. Котировки на триумф «Зенита» составляют 2.90 (около 32%). Ставки на ничью принимаются за 3.25 (приблизительно 30%).

Клиенты PARI считают фаворитом встречи «Краснодар». На победу хозяев приходится 62% от общего оборота ставок на исход встречи, еще 31% от всего объема пари сделано на триумф «Зенита», а 7% — в пользу ничьей.

Аналитики PARI не ждут от команд Мурада Мусаева и Сергея Семака результативной игры. Вероятность того, что соперники забьют на двоих не более двух мячей, оценивается коэффициентом 1.75. При результативности в три гола и более сыграет котировка 2.15. Если же «Краснодар» и «Зенит» пробьют тотал больше 3.5, сыграет котировка 3.50. Стоит отметить, что за восемь стартовых туров РПЛ три мяча и более было забито в пяти матчах с участием «Краснодара» и четырех — с участием «Зенита».

Спрогнозировать голы в исполнении обеих команд предлагается за 1.82. Если обмена голами не случится, сыграет коэффициент 1.98. С начала сезона «Краснодар» и «Зенит» обменивались голами со своими соперниками по четыре раза.

Наиболее вероятный вариант в линии на точный счет — ничья 1:1 за 6.50. Поставить на триумф любого из соперников с сухим счетом можно за 2.45. Вероятность победы «Краснодара» с форой (0) котируется за 1.77, аналогичная ставка на «Зенит» идет за 2.05.

Самая крупная ставка на матч «Краснодара» с «Зенитом» среди клиентов PARI — 200 000 рублей. Один из игроков рискнул этой суммой, спрогнозировав тотал меньше 2.5 по голам за 1.90.

В прошлом сезоне «Краснодар» и «Зенит» обменялись домашними победами. В сентябре на своем поле победили южане (2:0), а в апреле — петербуржцы (4:1). «Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России, прервав серию из шести подряд золотых сезонов «Зенита». По итогам восьми туров «Краснодар» занимает первое место с 19 очками. «Зенит» располагается на шестой строчке с 13 баллами. На неделе перед игрой команды успешно выступили в Кубке России. Чемпион победил в Самаре «Крылья Советов» (2:1), а вице-чемпион справился дома с «Ахматом» (2:1).

Шансы «Краснодара» и «Зенита» завоевать в этом сезоне чемпионский титул оцениваются одинаковым коэффициентом 3.10. Обе команды считаются главными фаворитами турнира. Следом идут ЦСКА (7.00), «Локомотив» (9.00) и «Спартак» (11.00).