Клиенты PARI ставят на Андрея Рублева в матче с Франсиско Комесаньей

Аналитики тоже верят в первую ракетку России
Руслан Ипполитов
Источник: PARI
Источник: PARI

14 августа Андрей Рублев сыграет с Франсиско Комесаньей в 1/8 финала Цинциннати Мастерс. Игра пройдет на корте комплекса Lindner Family Tennis Center в Цинциннати, начало встречи запланировано на 00:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают фаворитом Андрея Рублева. Ставки на победу россиянина принимаются по коэффициенту 1,25, что соответствует 80% вероятности. Заключить пари на успех Франсиско Комесаньи можно за 4,40, вероятность такого исхода составляет примерно 20%.

Практически все клиенты PARI ставят на российского спортсмена. 96% от общего объема ставок на исход встречи приходится на Андрея Рублева.

Аналитики считают, что соперники сыграют как минимум 22 гейма. Поставить на тотал больше 21,5 можно с коэффициентом 1,67, а на тотал меньше 21,5 — с коэффициентом 2,07. Наиболее вероятным исходом матча считается победа Рублева в двух сетах. Поставить на такое развитие событий можно по коэффициенту 1,73.

Соперники уже встречались на прошлогоднем Уимблдоне, тогда победу одержал Андрей Рублев со счетом 6:4, 5:7, 6:2, 7:6(5). Впрочем, как бы не завершился их матч в Цинциннати, букмекеры сомневаются, что кому-то из спортсменов удастся выиграть турнир. Так, поставить на победу Андрея Рублева можно по коэффициенту 35,00. Комесанья же и вовсе считается одним из главных аутсайдеров Цинциннати Мастерс с коэффициентом 400,00. Наибольшими шансами выиграть турнир обладают прошлогодний триумфатор Янник Синнер (1,85) и Карлос Алькарас (3,35).

