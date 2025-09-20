Балтика — Ростов, 21 сентября: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

Партнерский проект
Калининградская «Балтика» устроила настоящий переполох в Премьер-лиге после возвращения из первого дивизиона. Теперь каждый ее матч привлекает повышенное внимание. В девятом туре команда-сенсация Талалаева принимает «Ростов». Рассказываем о предматчевых раскладах в этой паре.
Турнир: чемпионат России по футболу, 9-й тур
Стадион: «Ростех Арена» (Калининград, Россия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Балтика»
|6
|7
|6
|16-24
|«Ростов»
|6
|7
|6
|24-16
Последние пять матчей «Балтики»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.09.2025
|ЦСКА
1:1, пен. 9:10
«Балтика»
FONBET Кубок России
|14.09.2025
|«Балтика»
0:0
«Зенит»
РПЛ
|31.08.2025
|«Акрон»
0:2
«Балтика»
РПЛ
|27.08.2025
|«Балтика»
0:2
ЦСКА
FONBET Кубок России
|24.08.2025
|«Сочи»
0:2
«Балтика»
РПЛ
Последние пять матчей «Ростова»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.09.2025
|«Спартак»
1:2
«Ростов»
FONBET Кубок России
|14.09.2025
|«Ростов»
1:0
ЦСКА
РПЛ
|30.08.2025
|«Ростов»
1:1
«Ахмат»
РПЛ
|27.08.2025
|«Ростов»
1:3
«Динамо» Махачкала
FONBET Кубок России
|23.08.2025
|«Локомотив»
3:3
«Ростов»
РПЛ
После восьми туров «Балтика» держится в топ-3 таблицы. «Ростов» поднялся на 11-е место.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|8
|6
|1
|1
|20-5
|19
|2. Балтика
|8
|4
|4
|0
|13-5
|16
|3. Локомотив
|8
|4
|4
|0
|19-12
|16
|4. ЦСКА
|8
|4
|3
|1
|15-7
|15
|5. Рубин
|8
|4
|2
|2
|11-12
|14
|6. Зенит
|8
|3
|4
|1
|13-7
|13
|7. Крылья Советов
|8
|3
|3
|2
|13-14
|12
|8. Спартак
|8
|3
|3
|2
|12-13
|12
|9. Динамо Москва
|8
|2
|3
|3
|9-9
|9
|10. Ахмат
|8
|2
|3
|3
|9-10
|9
|11. Ростов
|8
|2
|2
|4
|8-12
|8
|12. Динамо Махачкала
|8
|2
|2
|4
|4-10
|8
|13. Оренбург
|8
|1
|4
|3
|10-13
|7
|14. Пари НН
|8
|2
|0
|6
|7-15
|6
|15. Акрон
|8
|1
|3
|4
|10-12
|6
|16. Сочи
|8
|0
|1
|7
|4-21
|1
После поражения ЦСКА в прошлом туре в чемпионате России осталось всего две непобедимые команды. Как ни странно, среди них нет ни «Зенита», ни «Краснодара». Ноль в графе поражения сохраняют «Балтика» с «Локомотивом». А ЦСКА из этого кружка вычеркнул не кто иной, как «Ростов», с которым балтийцам и играть!
«Ростов» так грустно начал новый сезон, что ему уже начали повсеместно соболезновать. А он возьми да и выдай две подряд сенсации! Южане последовательно обыграли двух столичных топов - ЦСКА в чемпионате и «Спартак» в Кубке. В Калининград они едут в приподнятом настроении.
Для обеих команд свойственны «низовые» игры. У хозяев таких за 10 матчей набралось восемь, у гостей - шесть. А в качестве прогноза соберем такое комбо: 1Х и тотал меньше 3.5.
В прямом эфире встречу в Калининграде покажет «Матч Премьер». Также игру можно посмотреть ресурсах официального букмекера лиги.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка (от 299 рублей в месяц)
|Winline
|Видеотрансляция, HD
|Регистрация в системе букмекера
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Балтика»: Мендель (травма)
«Ростов»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Балтика» - «Ростов»:
|Позиция
|«Балтика»
|«Ростов»
|Позиция
|Вратарь
|67. Бориско
|1. Ятимов
|Вратарь
|Защитник
|16. Андраде
|87. Лангович
|Защитник
|Защитник
|2. Варатынов
|5. Прохин
|Защитник
|Защитник
|4. Гассама
|4. Мелехин
|Защитник
|Полузащитник
|10. Петров
|34. Эль-Аскалани
|Защитник
|Полузащитник
|47. Уткин
|10. Щетинин
|Полузащитник
|Полузащитник
|23. Бевеев
|58. Шанталий
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Саусь
|19. Байрамян
|Полузащитник
|Полузащитник
|73. Петров
|7. Роналдо
|Полузащитник
|Полузащитник
|22. Титков
|69. Голенков
|Полузащитник
|Нападающий
|91. Хиль
|99. Сулейманов
|Нападающий
|Главный тренер
|Андрей Талалаев
|Джонатан Альба
|Главный тренер
Аналитики предсказуемо выделяют хозяев поля как фаворитов, но фаворит на балтийцев дают все равно приличный - 2.10. Успех дончан котируется в полтора раза выше - за 3.75. Ничья идет за 3.25.
Пока в этой паре полное равенство: по шесть побед каждой из команд при семи ничьих. Но в предстоящем матче эксперты отдают предпочтение калининградцам.
В линии на точный счет коэффициент 6.50 присвоен двум вариантам - 1:0 и 1:1.
Федеральный телеканал «Матч ТВ» не покажет игру «Балтика» - «Ростов» в прямом эфире. Бесплатную трансляцию предлагает своим пользователям официальный букмекер РПЛ.
Полный ассортимент билетов представлен на официальном сайте «Балтики». Минимальная стоимость составляет 300 рублей.