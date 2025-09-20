Ведомости
Балтика — Ростов, 21 сентября: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

Команда-открытие продолжит свою беспроигрышную серию?
Валентин Васильев

Калининградская «Балтика» устроила настоящий переполох в Премьер-лиге после возвращения из первого дивизиона. Теперь каждый ее матч привлекает повышенное внимание. В девятом туре команда-сенсация Талалаева принимает «Ростов». Рассказываем о предматчевых раскладах в этой паре.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Балтика» (Калининград)

21.09.2025, Вс

17:00 МСК

«Ростов»

П1 - 2.10

Х - 3.25

П2 - 3.75

Турнир: чемпионат России по футболу, 9-й тур

Стадион: «Ростех Арена» (Калининград, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Балтика»67616-24
«Ростов»67624-16

Последние пять матчей «Балтики»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.09.2025ЦСКА

1:1, пен. 9:10

«Балтика»

FONBET Кубок России

14.09.2025«Балтика»

0:0

«Зенит»

РПЛ

31.08.2025«Акрон»

0:2

«Балтика»

РПЛ

27.08.2025«Балтика»

0:2

ЦСКА

FONBET Кубок России

24.08.2025«Сочи»

0:2

«Балтика»

РПЛ

Последние пять матчей «Ростова»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.09.2025«Спартак»

1:2

«Ростов»

FONBET Кубок России

14.09.2025«Ростов»

1:0

ЦСКА

РПЛ

30.08.2025«Ростов»

1:1

«Ахмат»

РПЛ

27.08.2025«Ростов»

1:3

«Динамо» Махачкала

FONBET Кубок России

23.08.2025«Локомотив»

3:3

«Ростов»

РПЛ

Турнирная таблица

После восьми туров  «Балтика» держится в топ-3 таблицы. «Ростов» поднялся на 11-е место.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар861120-519
2. Балтика844013-516
3. Локомотив844019-1216
4. ЦСКА843115-715
5. Рубин842211-1214
6. Зенит834113-713
7. Крылья Советов833213-1412
8. Спартак833212-1312
9. Динамо Москва82339-99
10. Ахмат82339-109
11. Ростов82248-128
12. Динамо Махачкала82244-108
13. Оренбург814310-137
14. Пари НН82067-156
15. Акрон813410-126
16. Сочи80174-211

Прогноз на матч

После поражения ЦСКА в прошлом туре в чемпионате России осталось всего две непобедимые команды. Как ни странно, среди них нет ни «Зенита», ни «Краснодара». Ноль в графе поражения сохраняют «Балтика» с «Локомотивом». А ЦСКА из этого кружка вычеркнул не кто иной, как «Ростов», с которым балтийцам и играть!

«Ростов» так грустно начал новый сезон, что ему уже начали повсеместно соболезновать. А он возьми да и выдай две подряд сенсации! Южане последовательно обыграли двух столичных топов - ЦСКА в чемпионате и «Спартак» в Кубке. В Калининград они едут в приподнятом настроении.

Для обеих команд свойственны «низовые» игры. У хозяев таких за 10 матчей набралось восемь, у гостей - шесть. А в качестве прогноза соберем такое комбо: 1Х и тотал меньше 3.5.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Мелбет»До 15 тысяч рублей100% бонус на первый депозит
PARIДо миллиона рублейКонкурс, акция
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ!

Трансляции

В прямом эфире встречу в Калининграде покажет «Матч Премьер». Также игру можно посмотреть ресурсах официального букмекера лиги.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 299 рублей в месяц)
WinlineВидеотрансляция, HDРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Потери

«Балтика»: Мендель (травма)

«Ростов»: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч «Балтика» - «Ростов»:

Позиция«Балтика»«Ростов»Позиция
Вратарь67. Бориско1. ЯтимовВратарь
Защитник16. Андраде87. ЛанговичЗащитник
Защитник2. Варатынов5. ПрохинЗащитник
Защитник4. Гассама4. МелехинЗащитник
Полузащитник10. Петров34. Эль-АскаланиЗащитник
Полузащитник47. Уткин10. ЩетининПолузащитник
Полузащитник 23. Бевеев 58. ШанталийПолузащитник 
Полузащитник17. Саусь19. БайрамянПолузащитник
Полузащитник73. Петров7. РоналдоПолузащитник
Полузащитник22. Титков69. ГоленковПолузащитник
Нападающий91. Хиль99. СулеймановНападающий
Главный тренерАндрей ТалалаевДжонатан АльбаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Аналитики предсказуемо выделяют хозяев поля как фаворитов, но фаворит на балтийцев дают все равно приличный - 2.10. Успех дончан котируется в полтора раза выше - за 3.75. Ничья идет за 3.25.

Получить до 15 тысяч рублей от FONBET

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Балтика» - «Ростов»?

Пока в этой паре полное равенство: по шесть побед каждой из команд при семи ничьих. Но в предстоящем матче эксперты отдают предпочтение калининградцам.

С каким счетом завершится матч «Балтика» - «Ростов»?

В линии на точный счет коэффициент 6.50 присвоен двум вариантам - 1:0 и 1:1.

Где бесплатно смотреть матч «Балтика» - «Ростов»?

Федеральный телеканал «Матч ТВ» не покажет игру «Балтика» - «Ростов» в прямом эфире. Бесплатную трансляцию предлагает своим пользователям официальный букмекер РПЛ.

Где купить билеты на матч «Балтика» - «Ростов»

Полный ассортимент билетов представлен на официальном сайте «Балтики». Минимальная стоимость составляет 300 рублей.

