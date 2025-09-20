Балтика — Ростов, 21 сентября: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

После поражения ЦСКА в прошлом туре в чемпионате России осталось всего две непобедимые команды. Как ни странно, среди них нет ни «Зенита», ни «Краснодара». Ноль в графе поражения сохраняют «Балтика» с «Локомотивом». А ЦСКА из этого кружка вычеркнул не кто иной, как «Ростов», с которым балтийцам и играть!

«Ростов» так грустно начал новый сезон, что ему уже начали повсеместно соболезновать. А он возьми да и выдай две подряд сенсации! Южане последовательно обыграли двух столичных топов - ЦСКА в чемпионате и «Спартак» в Кубке. В Калининград они едут в приподнятом настроении.

Для обеих команд свойственны «низовые» игры. У хозяев таких за 10 матчей набралось восемь, у гостей - шесть. А в качестве прогноза соберем такое комбо: 1Х и тотал меньше 3.5.