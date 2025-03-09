Байер - Бавария, 11 марта: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Партнерский проект
Во вторник, 11 марта, пройдут четыре ответных матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. В чисто немецкой паре глобальной интриги практически не осталось, но любители европейского футбола и тут найдут интересные варианты для пари. Рассмотрим некоторые из них.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Байер» (Леверкузен, Германия)
11.03.2025, Вт
23:00 МСК
«Бавария» (Мюнхен, Германия)
|П1 - 2.75
Турнир: Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч
Стадион: «БайАрена» (Леверкузен, Германия)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Байер»
|22
|21
|60
|120-201
|«Бавария»
|60
|21
|22
|201-120
Последние пять матчей «Байера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.03.2025
|«Байер»
0:2
«Вердер»
Бундеслига
|05.03.2025
|«Бавария»
3:0
«Байер»
Лига чемпионов
|01.03.2025
|«Айнтрахт»
1:4
«Байер»
Бундеслига
|22.02.2025
|«Хольштайн»
0:2
«Байер»
Бундеслига
|15.02.2025
|«Байер»
0:0
«Бавария»
Бундеслига
Последние пять матчей «Баварии»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.03.2025
|«Бавария»
2:3
«Бохум»
Бундеслига
|05.03.2025
|«Бавария»
3:0
«Байер»
Лига чемпионов
28.03.2025
«Штутгарт»
1:3
«Бавария»
Бундеслига
|23.02.2025
|«Бавария»
4:0
«Айнтрахт»
Бундеслига
18.02.2025
«Бавария»
1:1
«Селтик»
Лига чемпионов
Последние пять матчей «Баварии» и «Байера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.03.2025
|«Бавария»
3:0
«Байер»
Лига чемпионов
|15.02.2025
|«Байер»
0:0
«Бавария»
Бундеслига
|03.12.2024
|«Бавария»
0:1
«Байер»
Кубок Германии
|28.09.2024
|«Бавария»
1:1
«Байер»
Бундеслига
|10.02.2024
|«Байер»
3:0
«Бавария»
Бундеслига
11.03.2025. 20:45. «Барселона» – «Бенфика». Первый матч - 1:0
11.03.2025. 23:00. «Ливерпуль» – «ПСЖ». Первый матч - 1:0
11.03.2025. 23:00. «Байер» – «Бавария». Первый матч - 0:3
11.03.2025. 23:00. «Интер» – «Фейеноорд». Первый матч - 2:0
12.03.2025. 20:45. «Лилль» – «Боруссия» Д. Первый матч - 1:1
12.03.2025. 23:00. «Астон Вилла» – «Брюгге». Первый матч - 3:1
12.03.2025. 23:00. «Атлетико» – «Реал» Мадрид. Первый матч - 1:2
12.03.2025. 23:00. «Арсенал» – «ПСВ Эйндховен». Первый матч - 7:1
Трудно было ожидать крупного счета в матче достойных друг друга соперников, однако разгром случился. «Баварию» не смутила даже травма капитана Нойера. Без своей легенды мюнхенцы превратили 2:0 в 3:0 и теперь со спокойной душой едут в Леверкузен. Трудно вообразить, что должно случиться, чтобы фаворит растратил такое преимущество.
Видно, что в очном противостоянии топы Бундеслиги истратили столько сил и эмоций, что на очередных соперников по внутреннему чемпионату им ни того, ни другого не хватило. «Байер» уступил дома «Вердеру», а «Бавария» - «Бохуму». Ответный матч в ЛЧ для команды Хаби Алонсо пройдет под девизом «потеряно все, кроме чести». Хозяева постараются красиво уйти из розыгрыша, и родной стадион им в этом должен помочь. Гости тоже станут сильно возражать против яркого шоу, не угрожающего им пролетом мимо четвертьфинала. При таких вводных комбинация «1Х и обе забьют» выглядит довольно реалистично. Тем более - в отсутствие харизматика Нойера.
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Потери
«Байер»: Мукьеле (дисквалификация), Сарко (запрет на участие в играх), Хофманн, Андрих (оба - болезнь), Белосьян, Терье (оба - травмы)
«Бавария»: Нойер, Павлович, Бухманн (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Бавария» - «Байер»:
|Позиция
|«Байер»
|«Бавария»
Позиция
|Вратарь
|1. Градецки
|26. Ульрайх
Вратарь
|Защитник
|13. Артур
|22. Геррейру
Защитник
|Защитник
|4. Та
|3. Джэ
Защитник
|Защитник
|12. Тапсоба
|15. Дайер
Защитник
|Защитник
|5. Эрмосо
|27. Лаймер
Защитник
|Полузащитник
|30. Фримпонг
|6. Киммих
Полузащитник
|Полузащитник
|24. Гарсия
|16. Пальинья
Полузащитник
|Полузащитник
|34. Джака
|42. Мусиала
Полузащитник
|Полузащитник
|10. Вирц
|17. Олисе
Полузащитник
|Полузащитник
|19. Телла
|11. Коман
Полузащитник
|Нападающий
|14. Шик
|9. Кейн
Нападающий
|Главный тренер
|Хаби Алонсо
|Венсан Компани
Главный тренер
В основной линии Winline наблюдаем близкие коэффициенты на победу обеих команд - 2.75 на хозяев и 2.47 - на гостей. Ничья котируется за 3.55.
Совершенно другая картина - на рынка прохода в следующий раунд. Тут между кэфами пропасть: 16.00 на Леверкузен и 1.02 - на Мюнхен.
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Если исходить из котировок букмекеров, наиболее вероятным исходом встречи в Леверкузене является ничья 1:1. Поставить на этот вариант можно с коэффициентом 5.80.
Если в Леверкузене обойдется без аномалий, в следующем раунде лидер Бундеслиги встретится с «Интером» или «Фейеноордом». С высокой степенью вероятности, нас ждет мощное немецко-итальянское противостояние. Миланский клуб вряд ли упустит свое после гостевой победы 2:0.
В рейтинге фаворитов ЛЧ после первых матчей 1/8 финала произошли существенные изменения: в лидеры вышла «Барселона». Вероятность ее триумфа сейчас оценивается котировкой 4.50. Далее в списке фаворитов идут «Ливерпуль» (5.00) и «Реал» (5.50).
Партнерский проект