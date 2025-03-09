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9 марта 13:37ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

Байер - Бавария, 11 марта: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Чемпион Германии должен хлопнуть дверью ЛЧ напоследок
Валентин Васильев

Во вторник, 11 марта, пройдут четыре ответных матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. В чисто немецкой паре глобальной интриги практически не осталось, но любители европейского футбола и тут найдут интересные варианты для пари. Рассмотрим некоторые из них.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Байер» (Леверкузен, Германия) 

11.03.2025, Вт

23:00 МСК

«Бавария» (Мюнхен, Германия) 

П1 - 2.75

Х - 3.55

П2 - 2.47

Турнир: Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч

Стадион: «БайАрена» (Леверкузен, Германия)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Байер»222160120-201
«Бавария»602122201-120

Последние пять матчей «Байера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.03.2025«Байер»

0:2

«Вердер»

Бундеслига

05.03.2025«Бавария»

3:0

«Байер»

Лига чемпионов

01.03.2025«Айнтрахт»

1:4

«Байер»

Бундеслига

22.02.2025«Хольштайн»

0:2

«Байер»

Бундеслига

15.02.2025«Байер»

0:0

«Бавария»

Бундеслига

Последние пять матчей «Баварии»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.03.2025«Бавария»

2:3

«Бохум»

Бундеслига

05.03.2025«Бавария»

3:0

«Байер»

Лига чемпионов

28.03.2025

«Штутгарт»

1:3

«Бавария»

Бундеслига

23.02.2025«Бавария»

4:0

«Айнтрахт»

Бундеслига

18.02.2025

«Бавария»

1:1

«Селтик»

Лига чемпионов

Последние пять матчей «Баварии» и «Байера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.03.2025«Бавария»

3:0

«Байер»

Лига чемпионов

15.02.2025«Байер»

0:0

«Бавария»

Бундеслига

03.12.2024«Бавария»

0:1

«Байер»

Кубок Германии

28.09.2024«Бавария»

1:1

«Байер»

Бундеслига

10.02.2024«Байер»

3:0

«Бавария»

Бундеслига

Календарь игр и результаты

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1/8 финала. Ответные матчи

11.03.2025.  20:45. «Барселона»  – «Бенфика». Первый матч -  1:0
11.03.2025.  23:00. «Ливерпуль» – «ПСЖ». Первый матч - 1:0   
11.03.2025.  23:00. «Байер» – «Бавария». Первый матч -  0:3 
11.03.2025.  23:00. «Интер» – «Фейеноорд». Первый матч - 2:0   
12.03.2025.  20:45. «Лилль» – «Боруссия» Д. Первый матч - 1:1 
12.03.2025.  23:00. «Астон Вилла»  – «Брюгге». Первый матч -  3:1  
12.03.2025.  23:00. «Атлетико» – «Реал»  Мадрид. Первый матч - 1:2 
12.03.2025.  23:00. «Арсенал» – «ПСВ Эйндховен». Первый матч - 7:1  

Прогноз на матч

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Трудно было ожидать крупного счета в матче достойных друг друга соперников, однако разгром случился. «Баварию» не смутила даже травма капитана Нойера. Без своей легенды мюнхенцы превратили 2:0 в 3:0 и теперь  со спокойной душой едут в Леверкузен. Трудно вообразить, что должно случиться, чтобы фаворит растратил такое преимущество.

Видно, что в очном противостоянии топы Бундеслиги истратили столько сил и эмоций, что на очередных соперников по внутреннему чемпионату им ни того, ни другого не хватило. «Байер» уступил дома «Вердеру», а «Бавария» - «Бохуму». Ответный матч в ЛЧ для команды Хаби Алонсо пройдет под девизом «потеряно все, кроме чести». Хозяева постараются красиво уйти из розыгрыша, и родной стадион им в этом должен помочь. Гости тоже станут сильно возражать против яркого шоу, не угрожающего им пролетом мимо четвертьфинала. При таких вводных комбинация «1Х и обе забьют» выглядит довольно реалистично. Тем более - в отсутствие харизматика Нойера.

Бонусы на матч

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PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
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WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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В прямом эфире игру в Леверкузене покажет онлайн-кинотеатр Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
Okko ВидеотрансляцияПробная подписка - 1 рубль в месяц
WinlineГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Байер»: Мукьеле (дисквалификация), Сарко (запрет на участие в играх), Хофманн, Андрих (оба - болезнь), Белосьян, Терье (оба - травмы)

«Бавария»: Нойер, Павлович, Бухманн (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Бавария» - «Байер»:

Позиция«Байер»«Бавария»

Позиция

Вратарь1. Градецки26. Ульрайх

Вратарь

Защитник13. Артур22. Геррейру

Защитник

Защитник4. Та3. Джэ

Защитник

Защитник12. Тапсоба15. Дайер

Защитник

Защитник5. Эрмосо27. Лаймер

Защитник

Полузащитник 30. Фримпонг6. Киммих

Полузащитник

Полузащитник 24. Гарсия16. Пальинья

Полузащитник 

Полузащитник34. Джака42. Мусиала

Полузащитник

Полузащитник10. Вирц17. Олисе

Полузащитник

Полузащитник19. Телла11. Коман

Полузащитник

Нападающий14. Шик9. Кейн

Нападающий

Главный тренерХаби АлонсоВенсан Компани

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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В основной линии Winline наблюдаем близкие коэффициенты на победу обеих команд - 2.75 на хозяев и 2.47 - на гостей. Ничья котируется за 3.55.

Совершенно другая картина - на рынка прохода в следующий раунд. Тут между кэфами пропасть: 16.00 на Леверкузен и 1.02 - на Мюнхен.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Бавария» - «Байер»?

Если исходить из котировок букмекеров, наиболее вероятным исходом встречи в Леверкузене является ничья 1:1. Поставить на этот вариант можно с коэффициентом 5.80.

С кем сыграет «Бавария» в четвертьфинале?

Если в Леверкузене обойдется без аномалий, в следующем раунде лидер Бундеслиги встретится с  «Интером» или  «Фейеноордом». С высокой степенью вероятности, нас ждет мощное немецко-итальянское противостояние. Миланский клуб вряд ли упустит свое после гостевой победы 2:0.

Кто выиграет Лигу чемпионов?

В рейтинге фаворитов ЛЧ после первых матчей 1/8 финала произошли существенные изменения: в лидеры вышла «Барселона». Вероятность ее триумфа сейчас оценивается котировкой 4.50. Далее в списке фаворитов идут  «Ливерпуль» (5.00) и  «Реал» (5.50).

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