Байер - Бавария, 11 марта: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Трудно было ожидать крупного счета в матче достойных друг друга соперников, однако разгром случился. «Баварию» не смутила даже травма капитана Нойера. Без своей легенды мюнхенцы превратили 2:0 в 3:0 и теперь со спокойной душой едут в Леверкузен. Трудно вообразить, что должно случиться, чтобы фаворит растратил такое преимущество.

Видно, что в очном противостоянии топы Бундеслиги истратили столько сил и эмоций, что на очередных соперников по внутреннему чемпионату им ни того, ни другого не хватило. «Байер» уступил дома «Вердеру», а «Бавария» - «Бохуму». Ответный матч в ЛЧ для команды Хаби Алонсо пройдет под девизом «потеряно все, кроме чести». Хозяева постараются красиво уйти из розыгрыша, и родной стадион им в этом должен помочь. Гости тоже станут сильно возражать против яркого шоу, не угрожающего им пролетом мимо четвертьфинала. При таких вводных комбинация «1Х и обе забьют» выглядит довольно реалистично. Тем более - в отсутствие харизматика Нойера.