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11 февраля 12:14ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

Селтик - Бавария, 12 февраля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Команда Венсана Компани будет очевидным фаворитом в борьбе за путевку в 1/8 финала
Руслан Ипполитов

В среду, 12 февраля, в рамках стыковых матчей Лиги чемпионов УЕФА «Селтик» примет на своем поле «Баварию». Мюнхенский клуб упустил на групповом этапе возможность завоевать путевку в 1/8 финала и теперь вынужден проходить дополнительную квалификацию.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Селтик» (Шотландия)

12.02.2025, Ср

23:00 МСК

«Бавария» (Германия)

П1 - 7.50

Х - 5.30

П2 - 1.37

Турнир: Лига чемпионов УЕФА, 1/16 финала, первый матч

Стадион: «Селтик Парк»  (Глазго, Шотландия)

Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Испания)

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Форма команд

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 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Селтик»0021-5
«Бавария»2005-1

Последние пять игр «Селтика»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.02.2025«Селтик»5:0«Рэйт Роверс»Кубок Шотландии
05.02.2025«Селтик»6:0«Данди»Премьер-лига
02.02.2025«Мазервелл»1:3«Селтик»Премьер-лига
29.01.2025«Астон Вилла»4:2«Селтик»Лига чемпионов
22.01.2025«Селтик»1:0«Янг Бойз»Лига чемпионов

Последние пять игр «Баварии»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.02.2025«Бавария»3:0«Вердер»Бундеслига
01.02.2025«Бавария»4:3«Хольштайн»Бундеслига
29.01.2025«Бавария»3:1«Слован»Лига чемпионов
25.01.2025«Фрайбург»1:2«Бавария»Бундеслига
22.01.2025«Фейенорд»3:0«Бавария»Лига чемпионов

Расписание игр

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Плей-офф. Первые матчи

11.02. 20:45. «Брест» (Франция) - «Пари Сен-Жермен» (Франция)
11.02. 23:00. «Манчестер Сити»  (Англия) - «Реал» Мадрид (Испания)
11.02. 23:00. «Спортинг» (Португалия) - «Боруссия» (Германия)
11.02. 23:00. «Ювентус» (Италия) - «ПСВ  Эйндховен» (Нидерланды)
12.02. 20:45. «Брюгге» (Бельгия) - «Аталанта» (Италия)
12.02. 23:00. «Монако» (Франция) - «Бенфика» (Португалия)
12.02. 23:00. «Фейеноорд» (Нидерланды) - «Милан» (Италия)
12.02. 23:00. «Селтик» (Шотландия) - «Бавария» (Германия)

Прогноз на матч

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«Селтик» повеселил болельщиков в предыдущих двух матчах в Шотландии, выиграв их с общим счетом 11:0, но «Баварию» этим вряд ли запугаешь. Немецкий гранд значительно превосходит по потенциалу ближайшего соперника и имеет куда больше шансов пробиться в 1/8 плей-офф Лиги чемпионов.

Шотландцы традиционно отличаются боевитостью. Особенно на своем поле. Но разыграть домашнюю карту в матче с баварцами вряд ли получится. Насколько уверенной получится победа «Баварии», остается лишь гадать. Делаем выбор в пользу выигрыша гостей и ТБ 3.5.  

Бонусы на матч

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Трансляции

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В России трансляцию матча официально проведет онлайн-кинотеатр Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
Okko ВидеотрансляцияПробная подписка - 1 рубль в месяц
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери:

«Селтик»: Маеда (дисквалификация)

«Бавария»: Ульрих (дисквалификация)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Селтик» - «Бавария»:

Позиция«Селтик»«Бавария»

Позиция

Вратарь12. Синисало1. Нойер

Вратарь

Защитник56. Ралстон22. Геррейру

Защитник

Защитник5. Скэйлз3. Джэ

Защитник

Защитник47. Маррей2. Юпамекано

Защитник

Защитник15. Шлупп27. Лаймер

Полузащитник

Полузащитник 28. Бернарду6. Киммих

Полузащитник 

Полузащитник 42. Макгрегор45. Павлович

Полузащитник 

Полузащитник14. Маккоуэн42. Мусиала

Полузащитник

Нападающий13. Ян17. Олисе

Нападающий

Нападающий10. Кюн11. Коман

Нападающий

Нападающий7. Жота9. Кейн

Нападающий

Главный тренерБрендан РоджерсВенсан Компани

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики БК PARI установили щедрый коэффициент 7.50 на успех хозяев и 1.37 - на гостей. При ничьей букмекер умножит номинал ставки на 5.30.

Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Селтик» - «Бавария»?

Самый скромный коэффициент (9.00) предлагают за победу мюнхенцев со счетом 1:2 или 0:2. На выигрыш гостей со счетом 0:3 или 1:3 можно поставить за 10.00.

Где смотреть бесплатно матч «Селтик» - «Бавария»?

Можно оформить за 1 рубль пробную подписку на спортивный пакет в Okko либо же следить за игрой на сайтах букмекеров.

Кто выиграет Лигу чемпионов?

Топ-5 фаворитов:

«Ливерпуль» - 5.50

«Арсенал», «Барселона» - по 7.00

«Реал» - 8.50

«Бавария» - 9.00

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