Селтик - Бавария, 12 февраля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Партнерский проект
В среду, 12 февраля, в рамках стыковых матчей Лиги чемпионов УЕФА «Селтик» примет на своем поле «Баварию». Мюнхенский клуб упустил на групповом этапе возможность завоевать путевку в 1/8 финала и теперь вынужден проходить дополнительную квалификацию.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Селтик» (Шотландия)
12.02.2025, Ср
23:00 МСК
«Бавария» (Германия)
|П1 - 7.50
Турнир: Лига чемпионов УЕФА, 1/16 финала, первый матч
Стадион: «Селтик Парк» (Глазго, Шотландия)
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Испания)
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|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Селтик»
|0
|0
|2
|1-5
|«Бавария»
|2
|0
|0
|5-1
Последние пять игр «Селтика»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.02.2025
|«Селтик»
|5:0
|«Рэйт Роверс»
|Кубок Шотландии
|05.02.2025
|«Селтик»
|6:0
|«Данди»
|Премьер-лига
|02.02.2025
|«Мазервелл»
|1:3
|«Селтик»
|Премьер-лига
|29.01.2025
|«Астон Вилла»
|4:2
|«Селтик»
|Лига чемпионов
|22.01.2025
|«Селтик»
|1:0
|«Янг Бойз»
|Лига чемпионов
Последние пять игр «Баварии»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.02.2025
|«Бавария»
|3:0
|«Вердер»
|Бундеслига
|01.02.2025
|«Бавария»
|4:3
|«Хольштайн»
|Бундеслига
|29.01.2025
|«Бавария»
|3:1
|«Слован»
|Лига чемпионов
|25.01.2025
|«Фрайбург»
|1:2
|«Бавария»
|Бундеслига
|22.01.2025
|«Фейенорд»
|3:0
|«Бавария»
|Лига чемпионов
11.02. 20:45. «Брест» (Франция) - «Пари Сен-Жермен» (Франция)
11.02. 23:00. «Манчестер Сити» (Англия) - «Реал» Мадрид (Испания)
11.02. 23:00. «Спортинг» (Португалия) - «Боруссия» (Германия)
11.02. 23:00. «Ювентус» (Италия) - «ПСВ Эйндховен» (Нидерланды)
12.02. 20:45. «Брюгге» (Бельгия) - «Аталанта» (Италия)
12.02. 23:00. «Монако» (Франция) - «Бенфика» (Португалия)
12.02. 23:00. «Фейеноорд» (Нидерланды) - «Милан» (Италия)
12.02. 23:00. «Селтик» (Шотландия) - «Бавария» (Германия)
«Селтик» повеселил болельщиков в предыдущих двух матчах в Шотландии, выиграв их с общим счетом 11:0, но «Баварию» этим вряд ли запугаешь. Немецкий гранд значительно превосходит по потенциалу ближайшего соперника и имеет куда больше шансов пробиться в 1/8 плей-офф Лиги чемпионов.
Шотландцы традиционно отличаются боевитостью. Особенно на своем поле. Но разыграть домашнюю карту в матче с баварцами вряд ли получится. Насколько уверенной получится победа «Баварии», остается лишь гадать. Делаем выбор в пользу выигрыша гостей и ТБ 3.5.
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Потери:
«Селтик»: Маеда (дисквалификация)
«Бавария»: Ульрих (дисквалификация)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Селтик» - «Бавария»:
|Позиция
|«Селтик»
|«Бавария»
Позиция
|Вратарь
|12. Синисало
|1. Нойер
Вратарь
|Защитник
|56. Ралстон
|22. Геррейру
Защитник
|Защитник
|5. Скэйлз
|3. Джэ
Защитник
|Защитник
|47. Маррей
|2. Юпамекано
Защитник
|Защитник
|15. Шлупп
|27. Лаймер
Полузащитник
|Полузащитник
|28. Бернарду
|6. Киммих
Полузащитник
|Полузащитник
|42. Макгрегор
|45. Павлович
Полузащитник
|Полузащитник
|14. Маккоуэн
|42. Мусиала
Полузащитник
|Нападающий
|13. Ян
|17. Олисе
Нападающий
|Нападающий
|10. Кюн
|11. Коман
Нападающий
|Нападающий
|7. Жота
|9. Кейн
Нападающий
|Главный тренер
|Брендан Роджерс
|Венсан Компани
Главный тренер
Аналитики БК PARI установили щедрый коэффициент 7.50 на успех хозяев и 1.37 - на гостей. При ничьей букмекер умножит номинал ставки на 5.30.
Самый скромный коэффициент (9.00) предлагают за победу мюнхенцев со счетом 1:2 или 0:2. На выигрыш гостей со счетом 0:3 или 1:3 можно поставить за 10.00.
Можно оформить за 1 рубль пробную подписку на спортивный пакет в Okko либо же следить за игрой на сайтах букмекеров.
Топ-5 фаворитов:
«Ливерпуль» - 5.50
«Арсенал», «Барселона» - по 7.00
«Реал» - 8.50
«Бавария» - 9.00
Партнерский проект