Селтик - Бавария, 12 февраля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

«Селтик» повеселил болельщиков в предыдущих двух матчах в Шотландии, выиграв их с общим счетом 11:0, но «Баварию» этим вряд ли запугаешь. Немецкий гранд значительно превосходит по потенциалу ближайшего соперника и имеет куда больше шансов пробиться в 1/8 плей-офф Лиги чемпионов.

Шотландцы традиционно отличаются боевитостью. Особенно на своем поле. Но разыграть домашнюю карту в матче с баварцами вряд ли получится. Насколько уверенной получится победа «Баварии», остается лишь гадать. Делаем выбор в пользу выигрыша гостей и ТБ 3.5.